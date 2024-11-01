Potente EA pullback per negoziare qualsiasi coppia di valute.

Esibizione live: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - invia un messaggio privato per richiedere i file del set

Avvio rapido

- Imposta l'EA sul grafico M15 di EURGBP (solo vendita), EURCHF (solo acquisto), USDCAD (solo acquisto), EURUSD (solo vendita).

- Il rischio una tantum è di circa 300 usd al paio per un lotto minimo. Assicurati che i rischi siano comodi per te.

- Assicurati che le impostazioni del fuso orario siano corrette. Le impostazioni predefinite sono valide per la maggior parte dei broker.

- Lasciando il resto alle impostazioni predefinite, non ci sono impostazioni sofisticate e tutto è pronto per iniziare a fare trading senza interruzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Logica di trading personalizzabile

- Vengono tracciate le azioni di prezzo intraday specifiche per valuta e, a seconda della natura di queste azioni, le negoziazioni vengono aperte con l'aspettativa di una continuazione del movimento di prezzo o di un ritorno del prezzo ai livelli iniziali. L'utente può scegliere se l'EA debba negoziare azioni di prezzo a breve, medio o lungo termine. L'utente può anche impostare la frequenza di negoziazione a un livello confortevole. L'EA utilizzerà le migliori impostazioni ottimizzate in qualsiasi scenario selezionato.

- L'EA aprirà senza problemi un numero specificato di trade uno alla volta utilizzando uno stop-loss comune rigido. I trade vengono chiusi con un take-profit comune automaticamente trascinato. Ciò consente di aspettarsi una crescita costante e fluida del capitale con rischi controllabili.

Suggerimenti per la selezione delle coppie

- Fai trading con swap positivi o coppie con tassi di swap long e sort pressoché uguali. Usa l'opzione Allowed Trade Direction per fare trading solo su un lato.

- Non sensibili alle notizie americane, sono preferibili coppie incrociate

- Sono preferibili anche le coppie meno volatili.

Suggerimenti per il backtesting

- L'EA negozia sulla chiusura della candela e può essere testato con la modalità "Solo prezzi aperti", che è molto più veloce di "Ogni tick" con risultati sostanzialmente identici. Usa il timeframe M15 per la modalità "Solo prezzi aperti". Per "Ogni tick" il timeframe del tester non ha importanza.

- Lo swap può avere un impatto significativo sui risultati del backtest, quindi ha senso impostare la data di inizio del backtest non prima del 2022-2023. Prima di allora, i tassi di swap erano molto diversi.

- L'EA può aprire più operazioni contemporaneamente e l'elenco delle operazioni in un determinato momento dipenderà dalla data di lancio dell'EA sul grafico live o dalla data di inizio del backtest.

Fai trading con attenzione

- Le performance di tester o live in passato non garantiscono alcuna redditività in futuro. Le impostazioni di rischio non dovrebbero essere basate sui backtest. Il trading a basso rischio è potenzialmente più redditizio in una prospettiva a lungo termine. Non aumentare troppo i rischi predefiniti.

- Sebbene l'EA sia pronto all'uso per negoziare qualsiasi coppia di valute, è un EA a grafico singolo e negoziare simultaneamente più coppie è piuttosto rischioso.

---

Invia un messaggio privato per qualsiasi domanda sul funzionamento, l'installazione e le impostazioni di EA.