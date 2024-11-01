Finex

5

Potente EA pullback per negoziare qualsiasi coppia di valute.


Esibizione live: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - invia un messaggio privato per richiedere i file del set


Avvio rapido

- Imposta l'EA sul grafico M15 di EURGBP (solo vendita), EURCHF (solo acquisto), USDCAD (solo acquisto), EURUSD (solo vendita).

- Il rischio una tantum è di circa 300 usd al paio per un lotto minimo. Assicurati che i rischi siano comodi per te.

- Assicurati che le impostazioni del fuso orario siano corrette. Le impostazioni predefinite sono valide per la maggior parte dei broker.

- Lasciando il resto alle impostazioni predefinite, non ci sono impostazioni sofisticate e tutto è pronto per iniziare a fare trading senza interruzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.


Logica di trading personalizzabile

- Vengono tracciate le azioni di prezzo intraday specifiche per valuta e, a seconda della natura di queste azioni, le negoziazioni vengono aperte con l'aspettativa di una continuazione del movimento di prezzo o di un ritorno del prezzo ai livelli iniziali. L'utente può scegliere se l'EA debba negoziare azioni di prezzo a breve, medio o lungo termine. L'utente può anche impostare la frequenza di negoziazione a un livello confortevole. L'EA utilizzerà le migliori impostazioni ottimizzate in qualsiasi scenario selezionato.

- L'EA aprirà senza problemi un numero specificato di trade uno alla volta utilizzando uno stop-loss comune rigido. I trade vengono chiusi con un take-profit comune automaticamente trascinato. Ciò consente di aspettarsi una crescita costante e fluida del capitale con rischi controllabili.


Suggerimenti per la selezione delle coppie

- Fai trading con swap positivi o coppie con tassi di swap long e sort pressoché uguali. Usa l'opzione Allowed Trade Direction per fare trading solo su un lato.

- Non sensibili alle notizie americane, sono preferibili coppie incrociate

- Sono preferibili anche le coppie meno volatili.


Suggerimenti per il backtesting

- L'EA negozia sulla chiusura della candela e può essere testato con la modalità "Solo prezzi aperti", che è molto più veloce di "Ogni tick" con risultati sostanzialmente identici. Usa il timeframe M15 per la modalità "Solo prezzi aperti". Per "Ogni tick" il timeframe del tester non ha importanza.

- Lo swap può avere un impatto significativo sui risultati del backtest, quindi ha senso impostare la data di inizio del backtest non prima del 2022-2023. Prima di allora, i tassi di swap erano molto diversi.

- L'EA può aprire più operazioni contemporaneamente e l'elenco delle operazioni in un determinato momento dipenderà dalla data di lancio dell'EA sul grafico live o dalla data di inizio del backtest.


Fai trading con attenzione

- Le performance di tester o live in passato non garantiscono alcuna redditività in futuro. Le impostazioni di rischio non dovrebbero essere basate sui backtest. Il trading a basso rischio è potenzialmente più redditizio in una prospettiva a lungo termine. Non aumentare troppo i rischi predefiniti.

- Sebbene l'EA sia pronto all'uso per negoziare qualsiasi coppia di valute, è un EA a grafico singolo e negoziare simultaneamente più coppie è piuttosto rischioso.

---

Invia un messaggio privato per qualsiasi domanda sul funzionamento, l'installazione e le impostazioni di EA.

Recensioni 3
Frimm
159
Frimm 2025.08.04 13:30 
 

Der EA Finex ist für mich einer der wenigen EAs, die sich wirklich für den Livebetrieb eignen. Wer eine saubere Strategie sucht, ohne Hokuspokus und mit Fokus auf langfristige Stabilität, ist hier goldrichtig. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.

Joshua Michael Hudson
788
Joshua Michael Hudson 2025.06.05 01:59 
 

Ervand has something special here

Klaus Peter Muehl
535
Klaus Peter Muehl 2025.03.21 11:03 
 

Läuft bei mir auf verschiedenen Accounts gem. Erwartung. Solide bislang!

