Fine Timeframes

Fine Timeframes è un indicatore di timeframe sub-minuto per MT5. Crea grafici con intervalli da 1 a 30 secondi, consentendo di accedere a movimenti di mercato che rimangono invisibili sui grafici minuti e orari, pur mantenendo la piena funzionalità di trading: è possibile aprire e chiudere posizioni proprio come sui timeframe standard.

Fine Timeframes funziona solo su tick live e non è progettato per Strategy Tester: scarica la versione demo e prova l'indicatore in condizioni di mercato reali su EURUSD e AUDUSD.

Caratteristiche principali

• Intervallo da 1 secondo a 30 secondi, con possibilità di passare da un intervallo di tempo all'altro con un clic.

• Trading completo direttamente dal grafico: Fine Timeframes non blocca alcuna funzione del terminale integrata: puoi aprire negoziazioni, piazzare ordini in sospeso e gestire posizioni utilizzando i controlli MT5 standard direttamente sul grafico basato sui secondi, proprio come su qualsiasi timeframe normale.

• Impostazioni di visualizzazione flessibili: 3 tipi di grafico (candele, barre, linee), 4 combinazioni di colori.


Casi d'uso

• News trading: cattura i movimenti impulsivi nei primi secondi dopo importanti comunicati economici.

• Entrate/uscite precise: trova punti ottimali su intervalli ultra-brevi che non sono disponibili nei timeframe standard.

• Analisi della microstruttura del mercato: studia il comportamento dei prezzi nei minimi dettagli prima di prendere una decisione.

• Scalping: uno strumento ideale per il trading ultraveloce con obiettivi minimi, in cui ogni secondo è importante.


Dettagli tecnici e raccomandazioni

• L'indicatore opera con dati di mercato aggiornati in tempo reale. Impostare la profondità di visualizzazione desiderata utilizzando il parametro "Profondità cronologia, ore" . Se si aumenta questo valore, assicurarsi che il broker fornisca una cronologia dei tick sufficiente e considerare il potenziale impatto sulle prestazioni.

• Il programma blocca la scala verticale in modo che tutte le candele basate sui secondi rimangano visibili. Utilizzare l'impostazione "Margine prezzo massimo/minimo , %" per controllare la scala verticale del grafico.


Fine Timeframes è uno strumento professionale per i trader che apprezzano ogni secondo di mercato. Cattura i movimenti che il 99% dei trader non riesce a cogliere e trasforma la velocità in un vantaggio sostenibile.

Feedback, suggerimenti ed esperienze degli utenti sono benvenuti. Se avete domande o avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarmi in chat.

