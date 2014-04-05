Heikin Ashi RSI Oscillator
- Indicatori
- TECHAURORA - FZCO
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Vi presentiamo l'Oscillatore Heikin Ashi RSI!
Questo indicatore combina i concetti delle candele Heikin Ashi con l'RSI (Relative Strength Index) per produrre un formato simile a un oscillatore che può essere utilizzato per filtrare parte del rumore associato alle letture standard dell'RSI. Questo fornisce ai trader una rappresentazione più fluida delle condizioni di mercato.
Ecco alcuni articoli per saperne di più sull'RSI e sulle candele Heikin Ashi:
Caratteristiche
- L'Heikin Ashi RSI è calcolato utilizzando la formula dell'RSI, ma applicata alle candele Heikin Ashi. L'obiettivo è quello di smussare le fluttuazioni tipiche dell'RSI e fornire una lettura più stabile.
-
Opzioni di tracciamento:
-
Candele Heikin Ashi: Sovrapposte su una finestra separata del grafico. Questo è disponibile anche per linee o candele normali.
-
Variante RSI Lissata: Una versione che è più liscia e ha una sua lunghezza separata dalle candele.
-
Input personalizzabili:
-
Lunghezza: Imposta il periodo per i calcoli dell'RSI e delle candele.
-
Lissaggio: Controlla il grado di lissaggio applicato all'RSI e alle candele.
-
Visualizzazione della media mobile: Opzione per abilitare o disabilitare la visualizzazione della media mobile.
-
Colori: Personalizza i colori dei tracciati e delle aree di riempimento per una più facile analisi visiva.
-
L'Heikin Ashi RSI è un indicatore versatile con i seguenti componenti:
-
Calcolo dell'RSI:
-
L'RSI viene calcolato per i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura, che vengono poi utilizzati per generare i dati delle candele Heikin Ashi (apertura, massimo, minimo, chiusura). I valori RSI vengono filtrati tramite un algoritmo di lissaggio per ridurre il rumore.
-
-
Calcolo delle candele Heikin Ashi:
-
Le candele Heikin Ashi vengono disegnate in base ai valori RSI calcolati. I colori di queste candele cambiano in base al movimento dell'RSI, offrendo una rappresentazione visiva delle tendenze del mercato.
-
-
Media mobile (opzionale):
-
Una media mobile può essere visualizzata insieme ai dati RSI per un ulteriore lissaggio, permettendo ai trader di identificare la direzione della tendenza.
-
-
Visualizzazione:
-
I valori RSI vengono presentati come oscillatore o sotto forma di candele Heikin Ashi, con colori e stili personalizzabili. Inoltre, l'indicatore può generare un istogramma per una migliore visualizzazione dei cambiamenti.
-
Interpretazione:
-
L'Heikin Ashi RSI ha lo scopo di fornire segnali di tendenza più fluidi e affidabili rispetto all'RSI standard. Tuttavia, come tutti gli indicatori, dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altre tecniche di analisi.
-
Utilizzare i cambiamenti di colore nelle candele Heikin Ashi per comprendere i ritorni di tendenza. Una candela verde indica un momentum al rialzo, mentre una candela rossa suggerisce un momentum al ribasso.
Questo non è un consiglio finanziario! Questo è un indicatore in tempo reale e non si ridisegna.