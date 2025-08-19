BounceEdge EA

Dashboard di trading multifunzionale per semplificare il trading manuale. Visualizzazione di ordini e transazioni, calcoli di profitti e perdite, trading con un clic, modifica degli ordini, pareggio, trailing stop, stop loss parziale, take profit parziale, chiusura per tempo, stop loss e take profit azionari: tutto questo è possibile in uno o pochi clic, utilizzando tasti di scelta rapida o con un semplice trascinamento del mouse sui livelli sul grafico. L'interfaccia intuitiva consente di testa