BounceEdge EA
- Experts
- Ervand Oganesyan
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Un algoritmo di trading pullback progettato con precisione per il mercato forex.
Performance live : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - non sono richiesti file di impostazione, vengono utilizzati solo i valori predefiniti.
Offerta limitata : il prezzo aumenta del 20% ogni 10 vendite. Acquista prima, paga meno.
Come funziona
BounceEdge EA è un algoritmo robusto progettato per catturare i pullback intraday su tutte le coppie di valute. Analizza l'andamento dei prezzi di ogni singola valuta e apre le posizioni in previsione di un ritorno ai livelli di prezzo precedenti.
Il sistema è completamente ottimizzato per 28 coppie di valute, coprendo tutte le combinazioni di USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD e NZD.
Le caratteristiche principali includono:
• Esecuzione sequenziale delle negoziazioni per un ingresso agevole nel mercato.
• Stop Loss comune fisso.
• Take Profit dinamico che si adatta in tempo reale alle condizioni di mercato.
Questa strategia coniuga precisione, sicurezza ed efficienza, creando il potenziale per una crescita sostenibile con rischi controllati e rendendola uno strumento affidabile per i trader che mirano a risultati stabili a lungo termine.
Istruzioni di installazione
• Collegare l'EA al timeframe M5 sui seguenti grafici: EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.
• Assicurati che le impostazioni del fuso orario dell'EA siano corrette. Le impostazioni predefinite sono valide per la maggior parte dei broker.
• Mantenere un minimo di $ 300 al paio.
• Questo è tutto: l'EA gestisce il resto.
Utilizza BounceEdge come un semplice sistema di inversione (singola operazione, SL = TP) o amplialo con una logica multi-operazione, mantenendo sempre un controllo unificato del rischio. Gli utenti avanzati possono personalizzare il trading per giorno della settimana o per fasce orarie di 3 ore (fino a 8 periodi intraday). Questo ti consente di identificare modelli di prezzo sensibili al fattore tempo, unici per ogni coppia, e di perfezionare la tua strategia per risultati ottimali.
Requisiti tecnici
• Periodo di tempo: M5.
• Coppie: qualsiasi coppia di valute.
• Broker: qualsiasi conto coperto; ECN con spread bassi preferito ma non obbligatorio.
• VPS: è sufficiente qualsiasi VPS di base.
• Swap: i tassi swap favorevoli migliorano le performance a lungo termine.
Fai trading in modo intelligente e sicuro
• Le performance passate, siano esse live o sottoposte a backtest, non garantiscono risultati futuri.
• Sebbene siano supportate tutte le coppie di valute, l'utilizzo simultaneo di più coppie aumenta l'esposizione totale. Il requisito patrimoniale tipico è di almeno $ 300 per coppia.
• Le negoziazioni possono essere mantenute per periodi prolungati: assicurati che il tuo broker offra condizioni di swap favorevoli.
BounceEdge EA: il tuo strumento completo per un trading sicuro. Progettato per le prestazioni. Ottimizzato per la sicurezza. Progettato per i trader che prendono sul serio il mercato.
Se avete domande, non esitate a inviarmi un messaggio privato.
Attiva il tuo vantaggio oggi stesso.