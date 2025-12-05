Algoritmo di trading impulsivo intelligente con rischio gestito e controllo dinamico delle serie di scambi.

Monitoraggio : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — richiedi i file impostati tramite messaggi privati.

Come funziona PulseX

PulseX EA è un sistema di trading d'impulso autonomo e completamente ottimizzato, progettato per funzionare su un'ampia gamma di coppie di valute. Il consulente analizza la microstruttura del mercato e identifica i momenti in cui il prezzo forma un impulso a breve termine per poi rallentare. Questo modello si differenzia dai classici sistemi di rimbalzo: PulseX analizza intervalli di prezzo in continua evoluzione, identificando i momenti in cui il prezzo si discosta costantemente dalle sue dinamiche a lungo termine. Questo approccio garantisce ingressi calmi e sicuri e un funzionamento altrettanto corretto su qualsiasi coppia di valute.

Il consulente è stato testato e ottimizzato per tutte le 28 principali coppie di valute Forex, tra cui USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD e JPY.

Caratteristiche principali di PulseX

• Rilevamento intelligente degli impulsi del mercato e rallentamento immediato.

• Sistema semplice "single entry — SL/TP fisso", o creazione graduale di una serie di posizioni con uno stop-loss complessivo fisso.

• Take-profit adattivo che risponde alla volatilità e alla direzione del micro-trend.

• Configurazione semplice e funzionamento autonomo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• Sistema di controllo del rischio affidabile: ogni operazione o serie di operazioni è strettamente limitata da un SL rigido.

• Preferito per un trading stabile su più mesi con un basso drawdown.

Requisiti tecnici

• Periodo di tempo: M5

• Coppie: qualsiasi coppia di valute

• Tipo di conto: qualsiasi conto di copertura

• Preferibilmente: conti ECN con spread basso

• Swap: condizioni favorevoli aumentano la sostenibilità del trading a lungo termine

Suggerimenti per il trading

• La redditività passata non garantisce i risultati futuri.

• L'utilizzo di più coppie aumenta il carico di capitale: allocare almeno $ 300 per coppia.

• Il consulente è ottimizzato per qualsiasi valuta, ma i risultati migliori si ottengono con incroci a bassa volatilità (senza JPY).

• PulseX è un algoritmo a coppia singola: installalo su più grafici solo in modo consapevole, controllando il rischio complessivo.

Se avete domande su PulseX, scrivetemi tramite messaggio privato.