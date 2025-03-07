CORRELATION MASTER: RADDOPPIA LE COPPIE, DIMEZZA IL RISCHIO
EA intelligente per correlazione negativa e copertura automatica
Correlation Master è un Expert Advisor automatico che utilizza la strategia di correlazione negativa tra coppie di valute. Aprendo posizioni opposte su coppie opposte (ad esempio, EURUSD Acquisto e USDCHF Vendita), questo EA mira a massimizzare i profitti riducendo al minimo i rischi.
Grazie alla gestione flessibile del rischio e alle impostazioni multi-coppia, questo EA è adatto ai trader che desiderano una strategia di copertura automatizzata e intelligente.
Caratteristiche principali
Strategia di correlazione negativa automatica
Apri posizioni di acquisto e vendita su coppie che si muovono in direzioni opposte.
Esempio: EURUSD (Acquisto) ↔ USDCHF (Vendita)
Supporto multi-coppia
Può essere utilizzato con un massimo di 13 coppie contemporaneamente, tra cui:
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD e altre.
Gestione dinamica del rischio
L'obiettivo di profitto può essere impostato:
Globalmente
Per set
Per layer
Il lotto può essere fisso o utilizzare la modalità martingala.
Controllo di orari e giorni di trading
Imposta gli orari di trading attivi e seleziona i giorni di trading (dal lunedì al venerdì).
Impostazioni principali
Modalità di ingresso: Acquista o Vendi
Ingresso massimo: Numero massimo di posizioni
Filtro orario: Imposta ora di inizio e fine
Impostazione lotto: Lotto iniziale e multipli
Obiettivo di profitto: Globale, Impostato o Layer
Modalità Chiudi tutte le posizioni: Chiudi tutte le posizioni contemporaneamente al raggiungimento dell'obiettivo
Filtro spread: Evita l'esecuzione con spread elevati
Vantaggi
Copertura automatica e intelligente
Sfrutta la correlazione tra le coppie per una copertura automatica.
Flessibile: Scalping e Swing
Adatto a diversi stili di trading.
Intuitivo
I parametri sono facili da impostare, adatti sia a principianti che a professionisti.
Bought the EA yesterday it did not work on ICMarkets im getting errors i contacted the Dev and waiting for solution i will come back and edit if it works but i dont recommend it looks buggy and useless purchase.
Edit: The Dev Contacted me and sent me video to follow the problem partially solved 2 pairs from 13 opened positions waiting on the rest.
Edit2: Everything working very good now still on demo testing but looks promising