Hedging Assistant MT5

Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :)

La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading.


Questo EA è uno sviluppo di strategie di gestione del rischio standard presenti sul mercato.


https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961


1. EA "Averaging Assistant":

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469

2. EA "Switching Assistant":

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115428

3. EA "Hedging Assistant":

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115466

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115467


4. EA "Assistant Grid":

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/131251

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/131252


L'Expert Advisor "Hedging Assistant" con Metodo di Copertura è uno strumento sofisticato progettato per assistere i trader nella gestione efficace della propria esposizione al rischio nel mondo volatile dei mercati finanziari. Utilizzando algoritmi avanzati e tecniche di copertura, questo Expert Advisor mira a minimizzare le potenziali perdite massimizzando al contempo il potenziale di profitto.


Caratteristiche principali:


Valutazione del rischio: l'Expert Advisor valuta la tolleranza al rischio del trader, il saldo del conto e le condizioni di mercato per determinare i livelli di rischio appropriati per ogni operazione. Considera fattori come volatilità, liquidità e correlazione per prendere decisioni informate.


Dimensionamento dinamico delle posizioni: in base alla valutazione del rischio, il consulente regola dinamicamente le dimensioni delle posizioni per allinearle ai parametri di rischio del trader. Garantisce che l'esposizione di ogni operazione sia proporzionale alla dimensione del conto e alla tolleranza al rischio del trader.


Implementazione della strategia di copertura: il consulente impiega strategie di copertura per mitigare potenziali perdite in condizioni di mercato avverse. Aprendo posizioni di compensazione, mira a neutralizzare il rischio di ribasso, consentendo al contempo di partecipare attivamente ai movimenti di mercato.


Monitoraggio in tempo reale: il consulente monitora costantemente le condizioni di mercato e le posizioni del trader per identificare potenziali rischi e opportunità. Fornisce avvisi e notifiche in tempo reale per intervenire tempestivamente quando necessario, garantendo una gestione proattiva del rischio.


Parametri personalizzabili: i trader possono personalizzare diversi parametri, come i livelli di stop-loss, gli obiettivi di take-profit e le soglie di copertura, in base alle proprie preferenze di trading e alla propensione al rischio. Questa flessibilità consente strategie di gestione del rischio personalizzate.


Backtesting e ottimizzazione: il consulente offre solide funzionalità di backtesting, consentendo ai trader di valutare l'efficacia di diverse strategie di gestione del rischio sui dati storici. Grazie all'ottimizzazione, i trader possono perfezionare i parametri per migliorare le prestazioni e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.


Interfaccia intuitiva: il consulente offre un'interfaccia intuitiva che semplifica il monitoraggio delle posizioni, la modifica delle impostazioni e l'analisi delle performance. Fornisce visualizzazioni e report chiari per facilitare un processo decisionale consapevole.


Vantaggi:


Gestione del rischio migliorata: utilizzando algoritmi avanzati e tecniche di copertura, il consulente aiuta i trader a minimizzare le potenziali perdite e a preservare il capitale in condizioni di mercato avverse.


Migliore redditività: il dimensionamento dinamico delle posizioni e le strategie di gestione proattiva del rischio impiegate dal consulente mirano a ottimizzare il potenziale di profitto mitigando al contempo il rischio di ribasso.


Efficienza temporale: il consulente automatizza molti aspetti della gestione del rischio, consentendo ai trader di concentrarsi sullo sviluppo e l'analisi della strategia anziché sul monitoraggio e l'intervento manuale.


Versatilità: che si tratti di forex, azioni, materie prime o altri strumenti finanziari, il consulente può essere adattato a diversi mercati e stili di trading, offrendo flessibilità ai trader con preferenze diverse.


In conclusione, il Risk Management Assistant Expert Advisor con Metodo di Copertura offre ai trader un potente strumento per affrontare con sicurezza le complessità dei mercati finanziari. Combinando tecniche avanzate di gestione del rischio con l'esecuzione automatizzata, mira a consentire ai trader di raggiungere i propri obiettivi finanziari riducendo al minimo l'esposizione alla volatilità del mercato.

Prodotti consigliati
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
MMTrader Manager
Mateusz Makarewicz
Utilità
Welcome to my MMTrader Manager product. EA that allows You for simple managing trades and positions. Key Features: Position Opening – Open trades quickly with customizable Take Profit (TP), Stop Loss (SL), and lot size settings. Position Closing – Close trades with one click. Grid System – Automatically create a grid of orders. Recovery Mode – Loss recovery lot calculation. Trade History Data – Acces data to historical positions. User-Friendly Interface – A clear and simple panel designed. This
FREE
TradingTimeControl
Nikita Belousov
Utilità
TradingTimeControl is a utility implemented as an Expert Advisor for MetaTrader 5. It automatically closes all open positions and deletes pending orders at a specified time each day. This tool is designed for traders who need to automate position management with flexible settings. Key Features Closes positions and orders at the specified time ( CloseHour , CloseMinute ) daily. Allows you to change the closing time at any moment, applying new settings immediately. Supports MagicNumber : 0 for al
FREE
Trailing Stop Prime
Nguyen Khac Diep
4.5 (2)
Utilità
A trailing stop loss is   a type of day-trading order that lets you set a maximum value or percentage of loss you can incur on a trade . If the security price rises or falls in your favor, the stop price moves with it. If the security price rises or falls against you, the stop stays in place. With this version, you can run trailing stoploss with currencies (ex start when profit more 1$, trailing stop with 2$...)
FREE
Risk control of your Robots for MT5
Sergey Batudayev
Utilità
Risk Controller Expert Advisor, un programma che ti consente di controllare il rischio totale dei tuoi consulenti di trading sul tuo conto. Con questo programma, puoi controllare il rischio massimo che sarà consentito sul conto per tutti i consulenti. Ad esempio, imposti il rischio del 30% del drawdown massimo, il che significa che se i tuoi robot di trading azionario superano il rischio del 30%, il Risk Controller chiuderà tutte le posizioni dei consulenti e può anche chiudere tutti i grafici
Close All Windows
Wei Tu
Utilità
这款专为MetaTrader 5设计的EA（Expert Advisor），能够在加载后自动关闭所有图表，并立即从当前图表中自行移除。它适合那些希望快速清理所有图表，并避免手动关闭每个图表的用户。 功能特点： 一次性清理： 加载后立即关闭所有打开的图表。 自动移除： 执行完毕后，EA自动从当前图表中移除，无需手动操作。 快速高效： 适用于快速清理交易环境，特别适合在需要快速重置或结束交易日的情境。 使用说明： 只需将此EA添加到任何一个图表上，它将自动执行关闭所有图表的操作并自行移除。使用前，请确保已保存所有重要的图表数据和设置。 风险提示： 请谨慎使用此EA，以防不小心关闭重要图表。 适用于MetaTrader 5平台。 技术支持： 如有任何技术问题或需求，请联系我以获得帮助。
FREE
EasyClose MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilità
A simple and convenient utility for closing orders. It can close both all orders together as well as buy, sell or pending orders separately. Has an intuitive graphical interface. MT4 version of the utility -  https://www.mql5.com/en/market/product/78601 If you like this utility, take a look at my other products -   https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
CalcLot MT5
Nikita Chernyshov
3 (1)
Utilità
Version for MT5. Add to the 'Scripts' folder The script for calculating the lotage to comply with the pre-set risk. It can be used on any assets. Parameters: Risk - the amount of risk per transaction Execution mode : Limit (BuyLimit - Bid, SellLimit - Ask) - limit orders at the best prices Market (Buy - Ask, Sell - Bid) - market orders at the best prices. Magic - the individual number with which orders will be placed When the script is running on the chart, it is not recommended to switch time
FREE
CloseByLossOrProfit
Konstantin Chernov
Utilità
CloseByLossOrProfit Expert Advisor closes all positions as their total profit or loss reaches a specified value (in deposit currency). In addition, it can delete pending orders. Allow AutoTrading before running the Expert Advisor. Usage: Run the Expert Advisor on a chart. Input Parameters:  Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - language of the output messages (English, Russian, German, French, Spanish); Profit in the currency  - profit in points; Loss in the currency  - loss in p
FREE
Look Back My Trading History MT5
Sa No Tsuyoshi Kokorozashi
5 (2)
Utilità
Description This is a utility tool for MT5 reminding traders of all the entry points by highlighting trading history. For those who just started to learn trading, one of the most efficient tips to improve their trading skill is to look back their own trading history. However, trade history arrow shown on MT5 chart is simply too small to find out, which will keep traders away from reviewing their trade, especially stupid mistakes like overtrading. By clearly showing their trade history and face i
FREE
Move StopLoss to BreakEven
Christian Schwirtz
Utilità
This tool for the MetaTrader 5 trading platform allows setting the stop loss of open positions to breakeven (entry price) plus an adjustable distance in points. The stop loss is only adjusted if the position is already in profit. Main functions: Button: A button is displayed on the chart with the text "StopLoss to BreakEven". The color of the button can be customized, by default it is red. User interaction: When you click the button, for all open positions that are in profit, the stop loss i
FREE
Close Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilità
One-Click Trade Manager for MetaTrader 5 The Close Manager Buttons EA is a powerful utility designed to give you full control of your open positions and pending orders with just one click. Forget about manually closing trades one by one during fast market moves—this EA does it instantly, safely, and efficiently. Key Features Close All Trades – instantly close every open position Close Only Buy Trades – exit only BUY positions while keeping SELL trades running Close Only Sell Trades – exit only
FREE
Fx The First Orders
Denis Kudryashov
Utilità
The utility is designed for manually placing the first order in trading with a user-defined magic number that corresponds to the magic number of the currently running EA. You can choose the direction for opening an order and open it using "The First Orders". After that, disable "The First Orders" and enable your trading expert, which picks up the newly placed order and considers it to be its own, managing it accordingly. Trading experience helps traders to better determine the trade direction th
PositionsClose
Oleg Pavlenko
Utilità
Very often there are situations when you need to quickly close all open positions or close only under a certain condition... The Positions Close script closes open positions according to the selected settings. You can choose to close All positions , only Buy, only Sell You can also choose by which symbols to close positions: by all symbols or only by the current one, on the chart of which the script was thrown There is a filter for closing profitable or unprofitable positions, as well as bo
FREE
One Click Trader MT5 Demo
Andrzej Pierz
Utilità
Important! Demo version will work only on EURGBP. One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additiona
FREE
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts 5 DEMO
Kaijun Wang
Utilità
Copiatrice->Interazione dell'interfaccia comoda e veloce, gli utenti possono utilizzarla subito       ->>>> Si consiglia di utilizzarlo su computer Windows o VPS Windows Caratteristiche: Impostazioni di copy trading diversificate e personalizzate: 1. È possibile impostare diverse modalità di lotto per diverse fonti di segnale 2. È possibile impostare diverse fonti di segnale per il copy trading forward e reverse 3. I segnali possono essere impostati con commenti 4. Se calibrare il lotto in base
FREE
Symbol changer MT5
Nguyen Quoc Hung
4 (1)
Utilità
- The Symbol Changer Utility for MetaTrader is a tool that enables traders to switch between various symbols on the MetaTrader trading platform easily and quickly. - It is designed to change the symbol of the current and all open chart windows and the timeframe of the current chart window (by clicking the button). - The tool retrieves symbols from the Market Watch, displaying only the necessary symbols in the market watch.
FREE
Simple Position Manager
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilità
Simple Position Manager is a professional-grade MT5 script designed for efficient trade management. This versatile tool allows traders to quickly apply Take Profit, Stop Loss, and Breakeven settings across multiple open positions with precision and reliability. Key Features Multi-Position Management Apply TP/SL to all open positions of the current symbol simultaneously Intelligent position filtering by symbol Batch modification capabilities Smart Breakeven Technology Automated breakeven tri
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
DynamicTrader 1
Markus Christer Ekengren
Utilità
Smart Trade Manager EA – Simple, Visual, and Risk-Based Trading Take control of your trades with ease! This free Expert Advisor is designed for traders who want a fast, intuitive, and risk-based way to manage entries directly from the chart. Risk-Based Position Sizing – Just set your preferred % risk in the EA settings, and lot size is calculated automatically. One-Click Trading – Place trades instantly with two simple buttons: BUY or SELL . Interactive SL & TP Lines – Drag and drop stop-
FREE
The Panel
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
Utilità
The Panel will read the floating profit/loss for the symbol of your chart and will plot the profit/loss numbers on the chart. It will work with manual trades or trades made by any expert advisor. The Panel shows the Max Drawdown in the base currency, floating profit/loss for both buy and sell orders. It will also show the same in Pips. The Panel is movable on the chart, so you can drag it using the mouse cursor.
FREE
Close All Chart Quick Script
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilità
This MetaTrader 5 script -  design to manage your workspace to close all open charts except the most recently active one. Perfect for traders who need a quick and reliable way to declutter their platform while keeping the current chart in focus. Key Features: One-Click Convenience: Instantly closes all charts except the active one, streamlining your workspace. Safe and Efficient: Skips the current chart to ensure uninterrupted analysis. Error Handling: Robust error detection with detailed loggi
FREE
Perfect Pointer Synchronization
Enzo Franck Thibert
5 (1)
Utilità
Questo indicatore per MetaTrader 5 sincronizza automaticamente il puntatore su tutti i grafici aperti dello stesso asset. Che si tratti di un grafico a 1 minuto o giornaliero, il puntatore si allineerà automaticamente allo stesso prezzo su tutte le finestre aperte. Questa funzionalità garantisce un'analisi coerente e rapida, migliorando il processo decisionale. La sincronizzazione del puntatore tra più grafici è uno strumento prezioso per i trader che mirano a mantenere una visione accurata dei
FREE
Scalping Pro Tool
Ewa Kornelia Harmida
5 (1)
Utilità
This plugin is designed to enhance trading efficiency and risk management in scalping strategies. Key features include: -One-Click Trade Execution: With a single click, the plugin opens two trades simultaneously, each with its own Take Profit (TP1 and TP2) targets. -Automatic Stop Loss Adjustment: The plugin automatically adjusts the Stop Loss (SL) to Break Even (BE) once the price reaches halfway towards TP1, securing partial profits. -Account Protection Features: It includes built-in protecti
FREE
Close In Quick Script
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilità
The Close In Quick Script is an optimized, high-performance MQL5 script designed to swiftly close all open positions for the current chart's symbol on the MetaTrader 5 platform. Engineered for speed and reliability, it leverages asynchronous trading, minimal system checks, and robust error handling to ensure seamless trade closure. Whether you're a day trader, scalper, or portfolio manager, this script is an essential tool for efficiently managing and exiting trades. Key Features: Asynchronous t
FREE
Calculate Slippage
Manh Viet Tien Vu
Utilità
This is a tool that helps you calculate potential slippage you may encounter in real trading. This is quite important to understand how slippage can affect your strategy. It helps you gain a better understanding of your trading system and compare slippage levels among different brokers. Simply add it to the chart of the symbol you wish to estimate slippage for.
FREE
DCA for BIG BOY
Sy Hien Nguyen
Utilità
DCA Tool All-in-One – Strumento di Trading DCA Automatico e Semi-Automatico per MetaTrader 5 Raccomandazione d’uso Il DCA Tool All-in-One è un potente strumento che consente ai trader di eseguire strategie di Dollar Cost Averaging (DCA) in modalità automatica o semi-automatica , ottimizzando la gestione delle posizioni sulla piattaforma MetaTrader 5 . Prima di utilizzarlo su un conto reale, è fortemente consigliato comprendere a fondo il funzionamento, eseguire backtest accurati e abbinarne l
FREE
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.76 (119)
Utilità
Impostazione automatica, stop loss, take profit, trailing stop, livelli di pareggio, attivazione di stop loss e take profit   virtuali   . Exp Assistant   ti aiuterà a organizzare il mantenimento delle tue posizioni. Questo programma, l'Expert Advisor, è progettato per impostare automaticamente il   Reale o il Virtuale       Livelli   di Stop Loss e Take Profit   per le tue posizioni durante il trading. Puoi gestire facilmente tutte le operazioni dell'Expert Advisor dal pannello di controllo sul
FREE
Ultimate MT5 to Telegram Public Channel
BLAKE STEVEN RODGER
Utilità
Ultimate MT5 to Telegram Public Channel sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to a public telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to this public telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
Utilità
Sync Indicator for MetaTrader (MT5) Boost your multi-chart analysis with the Sync Indicator, the essential tool for linking your charts across different symbols and timeframes. This powerful utility enhances your trading efficiency by synchronizing your crosshair movement and view settings across multiple MetaTrader charts, giving you a clear, coordinated perspective of the market. Key Features: 1. Synchronized Crosshair with Smooth Motion A custom crosshair is displayed on the chart, allowin
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (200)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (567)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (114)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   15/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (92)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.9 (10)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilità
Presentazione del   OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT5 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 5. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultar
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.43 (7)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
Utilità
Smart Stop Scanner – Monitoraggio multi-asset degli stop con chiarezza e precisione Panoramica Smart Stop Scanner porta il monitoraggio degli stop-loss a un livello superiore. È progettato per i trader che seguono più mercati contemporaneamente o che preferiscono workflow efficienti e semi-automatizzati. La logica dello Smart Stop Indicator viene integrata in un pannello interattivo di MetaTrader, capace di analizzare decine di simboli in parallelo. Per ogni strumento vengono mostrati le aree
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (11)
Utilità
DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni. Caratteristiche Principali 1. Griglia di Recupero Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avve
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilità
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilità
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilità
Proteggi facilmente il tuo capitale di trading Proteggere il tuo capitale è importante tanto quanto farlo crescere. KT Equity Protector è il tuo gestore del rischio personale: monitora costantemente l’equity del conto e interviene automaticamente per prevenire perdite o bloccare i profitti chiudendo tutti gli ordini attivi e pendenti quando vengono raggiunti i livelli di profitto o perdita predefiniti. Niente più decisioni emotive o congetture: solo protezione affidabile dell’equity che lavora p
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Altri dall’autore
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentazione dell'esperto "FAST SCALPER" all'avanguardia: libera la potenza dei mercati globali con precisione e competenza Nel dinamico regno del trading forex, restare al passo con i tempi richiede una combinazione senza pari di intelligenza e tecnologia. L'esperto "FAST SCALPER" rappresenta l'apice delle soluzioni di
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/104671 Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110506 L'Hedging Breakout Expert Advisor è uno strumento di trading sofisticato progettato per trarre vantaggio dai breakout del mercato impiegando al tempo stesso una solida gestione del rischio attraverso strategie di copertura. Questo EA è meticolosamente realizzato per identificare opportunità di breakout ottimali, sfruttando la maggiore liquidità del mercato per massimizzare i
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (18)
Utilità
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentazione dell'Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA), il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamic
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Segnale Live: https://www.mql5.com/en/signals/2324754 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggr
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilità
Watermark Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Lo script "Watermark" è progettato per migliorare il tuo grafico di trading visualizzando informazioni cruciali direttamente sullo sfondo. Questo script offre un modo chiaro e discreto per tenere traccia di dettagli chiave come la coppia di t
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Locking
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Segnale in tempo reale: https://www.mql5.com/en/signals/2325330 Incontra il nostro consulente esperto, "Hedging Locking EA", uno strumento sofisticato progettato per affrontare le complessità dei mercati finanziari con precisione ed efficienza. "Hedging Locking EA" utilizza il metodo Hedging Locking, un approccio strategico che apre e chiude posizioni simultaneamente per gesti
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Segnale Live: https://www.mql5.com/en/signals/2324754 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggr
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestore di Operazioni Manuali (MT4) Questa versione è SOLO MANUALE. L'EA non apre la prima operazione. Sei tu a piazzare le posizioni; l'EA le gestisce: griglia di media dinamica, TP adattivo dal prezzo medio, trailing, multipair. Cos'è L'Assistente (Manuale) è un gestore di operazioni per trader manuali. Sei tu a controllare le posizioni; l'EA automatizza la gest
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Ti presentiamo il consulente esperto assistente di trading "Smart Trader": lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua adattabilità senza precedenti e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia. Al centro di "Smart Trader" si trova il suo rivoluzionario sistema di commutazione della gestione del rischio, meticolos
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine. Ecc
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Utilità
Trade Advisor: padroneggiare il grafico L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 | Blog v.3.0 - Integrazione del bot Telegram Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5 Trade Advisor: padroneggiare il grafico Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramic
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Precision One Shot Trading con indicatori intelligenti Stanco di strategie disordinate, overtrading e rischi inutili? Date il benvenuto a Grandmaster EA, un Expert Advisor pulito, preciso e pratico, creato per i trader che vogliono un colpo, un kill con un processo decisionale intelligente. Powered by Triple Indicator Logic Grandmaster EA usa la combinazion
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" è un Expert Advisor (EA) avanzato meticolosamente progettato per i trader che cercano di ottimizzare le proprie posizioni in ambienti di mercato dinamici. Questa EA opera secondo il principio del riconoscimento della volatilità del mercato e dell’adeguamento dinamico delle proprie strategie per mitigare il rischio e aumentare la redditività. Utilizzando il metodo Open
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Ti presentiamo il consulente esperto "Fibo SnR" all'avanguardia: il tuo compagno di trading definitivo! Rivoluziona la tua esperienza di trading con l'ultimo e più sofisticato Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Questo strumento rivoluzionario sfrutta la potenza di algoritmi avanzati e i principi senza tempo dei livelli di Fibonacci per fornire accuratezza e pr
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R Panoramica "Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coeren
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione