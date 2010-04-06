Smart Trader MT4




Ti presentiamo il consulente esperto assistente di trading "Smart Trader": lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua adattabilità senza precedenti e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia.

Al centro di "Smart Trader" si trova il suo rivoluzionario sistema di commutazione della gestione del rischio, meticolosamente progettato per adattarsi dinamicamente alle condizioni di mercato in continua evoluzione. A differenza degli assistenti di trading convenzionali che si basano su parametri di rischio statici, "Smart Trader" sfrutta la potenza di algoritmi avanzati per analizzare continuamente i dati di mercato in tempo reale, adattando in modo intelligente il suo approccio di gestione del rischio per massimizzare il potenziale di profitto riducendo al minimo l'esposizione alla volatilità del mercato.
Ciò che distingue "Smart Trader" è la sua capacità di passare senza soluzione di continuità tra diversi profili di rischio in base alle condizioni di mercato prevalenti. Che si tratti di un mercato in trend, di uno scenario delimitato o di periodi di elevata volatilità, questo consulente esperto è programmato per identificare la strategia di rischio ottimale per trarre vantaggio da ogni opportunità di trading.
I trader professionisti si affidano a "Smart Trader" per la sua versatilità e affidabilità nel navigare nelle complessità dei mercati finanziari. La sua natura adattiva garantisce che i trader possano stare al passo con la curva, adeguando la propria esposizione al rischio in linea con le dinamiche del mercato per ottenere rendimenti costanti e sostenibili.



Le caratteristiche principali di "Smart Trader" includono:

Gestione dinamica del rischio: utilizza sofisticati algoritmi per regolare i parametri di rischio in tempo reale in base alle condizioni di mercato.
Strategie adattive: passa senza soluzione di continuità tra diversi profili di rischio per ottimizzare le prestazioni in diversi ambienti di mercato.
Analisi in tempo reale: monitora continuamente i dati di mercato per identificare tendenze, modelli di volatilità e potenziali opportunità per operazioni redditizie.
Impostazioni personalizzabili: consente ai trader di personalizzare le preferenze di gestione del rischio in base al proprio stile di trading e alla tolleranza al rischio.
Backtesting e ottimizzazione: consente test approfonditi e perfezionamento delle strategie di trading per garantire prestazioni solide in ambienti di trading dal vivo.
Con "Smart Trader" a loro disposizione, i trader professionisti hanno un potente alleato che consente loro di navigare nelle complessità dei mercati finanziari con sicurezza e precisione. Che si tratti di massimizzare i profitti in condizioni di mercato favorevoli o di salvaguardare il capitale durante periodi di incertezza, questo consulente esperto stabilisce lo standard per la gestione adattiva del rischio nel trading moderno.
FREE
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
librerie
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilità
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Partial Close Wizard Script
Opengates Success International
Utilità
Partial Close Wizard Script is a script created to execute a partial close on any already profitable order in order to permanently lock in some part of the profits and reduce the lot size in the process. It can also be used to reduce the loss presently incurring on a trading account by cutting part of the loss and reduce the lot size to save the account from being wiped out. How to use: It is easy to use; just attach it to the chart of the same currency pair you intend to close the part of the p
API BullBearPower mtf
Idowu Peter Afuye
Indicatori
API BullBearPower mtf Designed for traders who rely on BullBearPower, this tool provides a multi-timeframe (MTF) view of BullBearPower, helping you identify possible dominant trends. Key Features: Multi-Timeframe Analysis – Analyze BullBearPower across different timeframes in real time. Dynamic Color Changes – Identify possible BullBearPower per individual timeframe with color changes. Volume Integration – Get a picture of possible trend strength with BullBearPower volume of each timefra
Orders Closing Wizard
Opengates Success International
Utilità
Orders Closing Wizard Script This is an embellishment of the Orders closing script. It will close all manners of orders and in several ways too. Here are the kinds of order closing it can execute according to their names: Close sell orders only: Close buy orders only Close orders with profits only Close orders with loss only Close all buy-stop pending orders only Close all sell-stop pending orders only Close all pending orders at once Close all buy and sell orders at once Close all opened and pe
Clos Profit
Ivan Petrov
Utilità
close all profitable orders The set contains scripts for different purposes, facilitating work in the MetaTrader 4 terminal. If necessary, a screen is provided for some scripts. Before working on a real account, check (on a demo account) whether the required script responds to your tasks (for example, there is a script for opening five orders at the same time, by default the lot is set to 10; so that you do not accidentally open five positions with a total volume of 50 lots - be attentive))) Use
Niguru SSContinous
Nino Guevara Ruwano
librerie
Moving Average-Based Expert Advisor – Maximize Your Trading Opportunities! Experience fast and precise trading with this Moving Average-powered EA , built to perform flawlessly on XAU (Gold), Forex pairs, and even Crypto assets . Why You’ll Love This EA: Works on M1 time frame – capture maximum trading opportunities every day Clean, user-friendly interface – perfect for beginners and seasoned traders Includes Take Profit for automatic profit protection No Stop Loss required – tra
Rocket Tool
AppTechGo
Utilità
A   rocket   (from   Italian :   rocchetto ,   lit. 'bobbin/spool') [nb 1] [1]   is a   projectile   that   spacecraft ,   aircraft   or other   vehicles   use to obtain   thrust   from a   rocket engine . Rocket engine exhaust is formed entirely from   propellant   carried within the rocket. [2]   Rocket engines work by   action and reaction   and push rockets forward simply by expelling their exhaust in the opposite direction at high speed, and can therefore work in the   vacuum   of space. In
Simple limit orders and total closure
Massimo Leodari
Utilità
Inserisci tutti gli ordini limit con una tua logica da impostare con TP e SL e se vuoi qualche cosa in più attiva il trailing per proteggere la posizione. Un aiuto al tuo trading per velocizzare l'inserimento e la gestione dei tuoi ordini.  Protezione generale con chiusura degli ordini ad un orario da impostare, visibile sul grafico, o chiusura di tutto tramite il tasto a monitor. Velocizza l'inserimento degli ordini con la tua strategia preferita.
Auto Trailing Stop By TP Percent with Profit Lock
NICHOLAS GRIJALVA
Utilità
Automatic Trailing Stop Based on Take Profit Percentage with Profit Lock EA MT4   Lock in your profits and "let your winners run" past your 100% take profit target with this EA.  This Expert Advisor automatically adjusts your Stop Loss based on up to 4 user-defined Take Profit Target Percentages, locking in your profit.  If price pushes past your 100% take profit target, the EA will automatically trail the price by user-defined pips, so you won't miss that runaway train again.   EA Features The
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
1 (1)
librerie
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Reward Multiplier MT4 Mini
Amir Atif
4.67 (3)
Utilità
Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download full version here  ( In the mini version. Starting lot is fixed at 0.01 (or minimum allowed lot size ) Guide + tips here MT5 version   here You only open the
FREE
BTC Miner Pro MT4
Rahman Pavaleh
Experts
BTC Miner Pro   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. The EA finds important and valuable price and executes trades based on them. This system works 100% automatically. Suitable for   BITCOIN   or   BTCUSD . MT5 :  https://www.mql5.com/en/market/product/149982 "BTC Miner Pro" [$ 275> Next price   > $ 325] Signal Mql5   :  https://www.mql5.com/en/s
We Trade Live Trend Levels
Ian Andrew Nicholson
Indicatori
We Trade Live Trend Levels  This indicator is a fantastic addition to the We Trade Live Trend Max this helps filter out noise and helps with better entries into a trade this add on is a must have and we use it all the time along side We Trade Live Trend Max this is a fantastic tool to help with entering a trade and exiting a trade,  This indicator Calculates  Volume strength  indicating levels of support and resistance for a trade, measures momentum in a market making buying or selling into the
