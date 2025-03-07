CORRELATION MASTER: EL DOBLE DE PARES, LA MITAD DEL RIESGO
Asesor Experto Inteligente para Correlación Negativa y Cobertura Automática
Correlation Master es un Asesor Experto automatizado que utiliza la estrategia de correlación negativa entre pares de divisas. Al abrir posiciones opuestas en pares opuestos (por ejemplo, compra de EUR/USD y venta de USD/CHF), este Asesor Experto busca maximizar las ganancias y minimizar los riesgos.
Con una gestión de riesgos flexible y configuración multipar, este EA es ideal para operadores que buscan una estrategia de cobertura automatizada inteligente.
Características clave
Estrategia automática de correlación negativa
Abra posiciones de compra y venta en pares que se mueven en direcciones opuestas.
Ejemplo: EURUSD (Compra) ↔ USDCHF (Venta)
Compatibilidad con multipar
Se puede utilizar con hasta 13 pares simultáneamente, incluyendo: EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD y otros.
Gestión dinámica de riesgos
Objetivo de beneficio:
Global
Por conjunto
Por capa
El lote puede ser fijo o usar el modo martingala.
Control de horario y día de trading
Establezca horarios de trading activos y seleccione días de trading (lunes a viernes).
Configuración principal
Modo de entrada: Compra o venta
Entrada máxima: Número máximo de posiciones
Filtro de tiempo: Establezca la hora de inicio y fin
Configuración de lote: Lote inicial y múltiplos
Objetivo de beneficio: Global, Conjunto o Capa
Modo de cierre total: Cierre todas las posiciones a la vez si se alcanza el objetivo
Filtro de spread: Evite la ejecución con spreads altos
Ventajas
Cobertura automática e inteligente
Aproveche la correlación entre pares para la cobertura automática.
Flexible: Scalping y Swing
Apto para diversos estilos de trading.
Fácil de usar
Los parámetros son fáciles de configurar, ideales para principiantes y profesionales.
Bought the EA yesterday it did not work on ICMarkets im getting errors i contacted the Dev and waiting for solution i will come back and edit if it works but i dont recommend it looks buggy and useless purchase.
Edit: The Dev Contacted me and sent me video to follow the problem partially solved 2 pairs from 13 opened positions waiting on the rest.
Edit2: Everything working very good now still on demo testing but looks promising