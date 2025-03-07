















CORRELATION MASTER: EL DOBLE DE PARES, LA MITAD DEL RIESGO





Asesor Experto Inteligente para Correlación Negativa y Cobertura Automática





Correlation Master es un Asesor Experto automatizado que utiliza la estrategia de correlación negativa entre pares de divisas. Al abrir posiciones opuestas en pares opuestos (por ejemplo, compra de EUR/USD y venta de USD/CHF), este Asesor Experto busca maximizar las ganancias y minimizar los riesgos.





Con una gestión de riesgos flexible y configuración multipar, este EA es ideal para operadores que buscan una estrategia de cobertura automatizada inteligente.





Características clave

Estrategia automática de correlación negativa

Abra posiciones de compra y venta en pares que se mueven en direcciones opuestas.

Ejemplo: EURUSD (Compra) ↔ USDCHF (Venta)





Compatibilidad con multipar

Se puede utilizar con hasta 13 pares simultáneamente, incluyendo: EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD y otros.





Gestión dinámica de riesgos

Objetivo de beneficio:





Global





Por conjunto





Por capa

El lote puede ser fijo o usar el modo martingala.





Control de horario y día de trading

Establezca horarios de trading activos y seleccione días de trading (lunes a viernes).





Configuración principal

Modo de entrada: Compra o venta





Entrada máxima: Número máximo de posiciones





Filtro de tiempo: Establezca la hora de inicio y fin





Configuración de lote: Lote inicial y múltiplos





Objetivo de beneficio: Global, Conjunto o Capa





Modo de cierre total: Cierre todas las posiciones a la vez si se alcanza el objetivo





Filtro de spread: Evite la ejecución con spreads altos





Ventajas

Cobertura automática e inteligente

Aproveche la correlación entre pares para la cobertura automática.





Flexible: Scalping y Swing

Apto para diversos estilos de trading.





Fácil de usar

Los parámetros son fáciles de configurar, ideales para principiantes y profesionales.