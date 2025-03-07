CORRELATION MASTER : DOUBLEZ LES PAIRES, MOITIÉ LE RISQUE
EA intelligent pour la corrélation négative et la couverture automatique
Correlation Master est un Expert Advisor automatisé qui utilise la stratégie de corrélation négative entre paires de devises. En ouvrant des positions opposées sur des paires opposées (par exemple, achat EURUSD et vente USDCHF), cet EA vise à maximiser les profits tout en minimisant les risques.
Grâce à une gestion des risques flexible et à des paramètres multi-paires, cet EA convient aux traders recherchant une stratégie de couverture automatisée intelligente.
Fonctionnalités principales
Stratégie de corrélation négative automatique
Ouvrez des positions d'achat et de vente sur des paires évoluant en sens inverse.
Exemple : EURUSD (Achat) ↔ USDCHF (Vente)
Prise en charge multi-paires
Peut être utilisé avec jusqu'à 13 paires simultanément, notamment :
EURUSD/USDCHF, GBPUSD/USDJPY, AUDUSD/USDCAD, et autres.
Gestion dynamique des risques
Objectif de profit défini :
Globalement
Par ensemble
Par couche
Le lot peut être fixe ou utiliser le mode martingale.
Contrôle des heures et des jours de trading
Définissez les heures de trading actives et sélectionnez les jours de trading (du lundi au vendredi).
Paramètres principaux
Mode d'entrée : Achat ou Vente
Nombre maximal de positions : Nombre maximal de positions
Filtre temporel : Définition des heures de début et de fin
Paramètres des lots : Lot initial et multiples
Objectif de profit : Global, Fixe ou Stratifié
Mode « Fermer tout » : Clôturer toutes les positions simultanément si l'objectif est atteint
Filtre de spread : Éviter les exécutions avec des spreads élevés
Avantages
Couverture automatique et intelligente
Exploitez la corrélation entre les paires pour une couverture automatique.
Flexibilité : Scalping et Swing
Adapté à différents styles de trading.
Convivial
Les paramètres sont faciles à configurer, adaptés aux débutants comme aux experts.
Bought the EA yesterday it did not work on ICMarkets im getting errors i contacted the Dev and waiting for solution i will come back and edit if it works but i dont recommend it looks buggy and useless purchase.
Edit: The Dev Contacted me and sent me video to follow the problem partially solved 2 pairs from 13 opened positions waiting on the rest.
Edit2: Everything working very good now still on demo testing but looks promising