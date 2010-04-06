Mirror Copier Client MT4

COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5





Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master









Versione MT4





















Versione MT5





















L'Expert Advisor "Mirror Copier" è un potente strumento progettato per copiare operazioni senza soluzione di continuità tra diverse piattaforme MetaTrader (MT4 o MT5), facilitando operazioni di trading efficienti su più conti o piattaforme all'interno di un singolo ambiente Virtual Private Server (VPS). Vanta una caratteristica unica e superiore nota come "Bilancia commerciale", che migliora la gestione del rischio e garantisce prestazioni ottimali.













Caratteristiche principali:





Compatibilità multipiattaforma: l'EA "Mirror Copier" supporta la copia commerciale tra MT4 e MT4, tra MT5 e MT5 e persino tra le piattaforme MT4 e MT5. Questa flessibilità consente ai trader di replicare le operazioni indipendentemente dalla versione MetaTrader, fornendo la massima compatibilità.













Soluzione VPS singola: con EA "Mirror Copier", i trader possono gestire tutte le attività di copia commerciale all'interno di una singola istanza VPS. Questo consolidamento ottimizza le operazioni, riduce la latenza e semplifica le attività di gestione, migliorando l’efficienza complessiva.













Sincronizzazione in tempo reale: l'EA garantisce la sincronizzazione in tempo reale delle operazioni tra le piattaforme di origine e di destinazione, riducendo al minimo i ritardi e garantendo una replica accurata delle posizioni commerciali. Questa funzionalità è fondamentale per mantenere la coerenza tra più account e piattaforme.













Impostazioni personalizzabili: i trader possono personalizzare le impostazioni in base alle loro preferenze e strategie di trading. Parametri come la dimensione del lotto, la tolleranza allo slittamento e i criteri di filtraggio degli ordini possono essere regolati per allinearli alla tolleranza al rischio individuale e agli obiettivi di trading.













Sicurezza solida: l'EA dà priorità alla sicurezza e all'integrità dei dati, implementando protocolli di crittografia avanzati per salvaguardare le informazioni sensibili durante i processi di copia commerciale. Inoltre, i meccanismi di autenticazione impediscono l’accesso non autorizzato e garantiscono che solo gli account autorizzati partecipino alla replica commerciale.













Interfaccia intuitiva: EA "Mirror Copier" vanta un'interfaccia intuitiva e intuitiva, che la rende accessibile ai trader di tutti i livelli di esperienza. La documentazione completa e l'assistenza clienti migliorano ulteriormente l'usabilità, garantendo un'esperienza di trading fluida e senza problemi.













Aggiornamenti e supporto continui: il team di sviluppo dietro EA "Mirror Copier" si impegna a fornire aggiornamenti regolari e fornire assistenza clienti dedicata. Questo impegno garantisce che l'EA rimanga aggiornato con gli ultimi progressi tecnologici e le condizioni di mercato, rispondendo tempestivamente anche a qualsiasi richiesta o problema degli utenti.













In conclusione, il consulente esperto "Mirror Copier" offre una soluzione completa per la copia commerciale tra le piattaforme MetaTrader, combinando compatibilità multipiattaforma, funzionalità avanzate di gestione del rischio e robusti protocolli di sicurezza. Con la sua esclusiva funzionalità "Trading Balance" e l'interfaccia intuitiva, EA consente ai trader di ottimizzare le proprie strategie di trading e massimizzare la redditività su più account e piattaforme all'interno di un unico ambiente VPS.