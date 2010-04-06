Mirror Copier Client MT4

COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5

Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master


COME FUNZIONA :




Versione MT4





Versione MT5





L'Expert Advisor "Mirror Copier" è un potente strumento progettato per copiare operazioni senza soluzione di continuità tra diverse piattaforme MetaTrader (MT4 o MT5), facilitando operazioni di trading efficienti su più conti o piattaforme all'interno di un singolo ambiente Virtual Private Server (VPS). Vanta una caratteristica unica e superiore nota come "Bilancia commerciale", che migliora la gestione del rischio e garantisce prestazioni ottimali.



Caratteristiche principali:

Compatibilità multipiattaforma: l'EA "Mirror Copier" supporta la copia commerciale tra MT4 e MT4, tra MT5 e MT5 e persino tra le piattaforme MT4 e MT5. Questa flessibilità consente ai trader di replicare le operazioni indipendentemente dalla versione MetaTrader, fornendo la massima compatibilità.



Soluzione VPS singola: con EA "Mirror Copier", i trader possono gestire tutte le attività di copia commerciale all'interno di una singola istanza VPS. Questo consolidamento ottimizza le operazioni, riduce la latenza e semplifica le attività di gestione, migliorando l’efficienza complessiva.



Sincronizzazione in tempo reale: l'EA garantisce la sincronizzazione in tempo reale delle operazioni tra le piattaforme di origine e di destinazione, riducendo al minimo i ritardi e garantendo una replica accurata delle posizioni commerciali. Questa funzionalità è fondamentale per mantenere la coerenza tra più account e piattaforme.



Impostazioni personalizzabili: i trader possono personalizzare le impostazioni in base alle loro preferenze e strategie di trading. Parametri come la dimensione del lotto, la tolleranza allo slittamento e i criteri di filtraggio degli ordini possono essere regolati per allinearli alla tolleranza al rischio individuale e agli obiettivi di trading.



Sicurezza solida: l'EA dà priorità alla sicurezza e all'integrità dei dati, implementando protocolli di crittografia avanzati per salvaguardare le informazioni sensibili durante i processi di copia commerciale. Inoltre, i meccanismi di autenticazione impediscono l’accesso non autorizzato e garantiscono che solo gli account autorizzati partecipino alla replica commerciale.



Interfaccia intuitiva: EA "Mirror Copier" vanta un'interfaccia intuitiva e intuitiva, che la rende accessibile ai trader di tutti i livelli di esperienza. La documentazione completa e l'assistenza clienti migliorano ulteriormente l'usabilità, garantendo un'esperienza di trading fluida e senza problemi.



Aggiornamenti e supporto continui: il team di sviluppo dietro EA "Mirror Copier" si impegna a fornire aggiornamenti regolari e fornire assistenza clienti dedicata. Questo impegno garantisce che l'EA rimanga aggiornato con gli ultimi progressi tecnologici e le condizioni di mercato, rispondendo tempestivamente anche a qualsiasi richiesta o problema degli utenti.



In conclusione, il consulente esperto "Mirror Copier" offre una soluzione completa per la copia commerciale tra le piattaforme MetaTrader, combinando compatibilità multipiattaforma, funzionalità avanzate di gestione del rischio e robusti protocolli di sicurezza. Con la sua esclusiva funzionalità "Trading Balance" e l'interfaccia intuitiva, EA consente ai trader di ottimizzare le proprie strategie di trading e massimizzare la redditività su più account e piattaforme all'interno di un unico ambiente VPS.
Prodotti consigliati
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Copy Master mt4
Evgenii Aksenov
5 (5)
Utilità
Questa utility ti permetterà di copiare qualsiasi transazione da un terminale con L'impostazione Master ad altri terminali con L'impostazione Slave Allo stesso tempo, puoi scegliere quali coppie copiare, impostare la dimensione dell'ordine copiato su più parametri. Impostare il limite di perdita di prelievo o copiare solo le operazioni redditizie È possibile copiare le transazioni da MT4 o MT5 a MT4 o MT5 di altri broker Ora non sarà difficile copiare i segnali di qualsiasi esperto che lavor
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
RSI Scanner
Tetyana Shcherba
Utilità
Utility is designed to monitor and analyze the market conditions for all symbols of the MetaTrader 4 terminal using real-time data from the RSI indicator. Automatically detects all the pairs in your terminal, and also can filter them into groups. Gets the RSI indicator data for all timeframes and all selected pairs. Tracks up to 4 programmable signal patterns and notifies when they appear. Automatically opens a new chart for a given template when you click the desired pair in the table. Input p
Quick Copier MT4
Agung Imaduddin
Utilità
"Quick Copier" is designed to copy trading without any complicated settings. It copies master orders faster than "Just Copier". The copy can be done in one PC. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Quick Copier MT4" and "Quic
FXA Trade Copier Pro
FX AutoTrader
1 (1)
Utilità
FXA LTC is a trade copier for MT4 terminal. This is a fantastic tool for coping trades from one MT4 terminal to many others running on the same PC/VPS. It is extremely easy to setup with minimal settings you can be coping trades in minutes. FXA LTC also caters for Brokers that use different symbol names. FXA LTC will copy trades in 0.5 seconds or less. Please note this will only work on live charts, it will not do anything in the simulator Features Super fast trade coping less than 0.5s the cop
Copier4Fee Advanced
Vladimir Tkach
4.75 (16)
Utilità
The utility copies trades from the signal provider accounts (master accounts, one or multiple providers) to unlimited number of receiver accounts (slave accounts).  Attention! Y ou need to use identifiers (Provider number) of the same length if you use several master copiers. For example. 1, 2, 3 or 11, 13, 22. The copying can be set in the opposite direction. The comments with all the recently performed actions are displayed on the screen to monitor the utility actions in slave mode. To avoid p
Copier4Free
Vladimir Tkach
Utilità
The utility copies trades from the signal provider accounts (master accounts, one or multiple providers) to unlimited number of receiver accounts (slave accounts). The provider is defined by the 'provider' parameter (any combination of numbers and letters). For example, there are two providers. Run the utility in master mode on them, and set different values to the provider parameter. On the account designated for copying these signals, run two utilities in slave mode in different windows, setti
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Enthiran Master CopyTrader MT4 EA
Orifox Technologies Private Limited
Utilità
Enthiran CopyTrader for MT4 – Master Trade Copier Mirror Trades Across Multiple Accounts with Precision and Speed Enthiran CopyTrader   is a powerful MT4 Expert Advisor that allows you to   replicate trades from one MetaTrader 4 account (Master)   to   one or multiple accounts (Slaves)   with complete control over trade size, symbol mapping, and execution speed. Whether you manage investor accounts, signal services, or prop firm strategies, this tool helps you maintain synchronization across
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicatori
The XauUsd Net Strength indicator is a professional-grade market strength tool designed to track and compare the relative performance of Gold (XAU) against the U.S. Dollar (USD) across a diversified basket of currency pairs. Instead of relying on a single chart, it aggregates information from multiple gold- and dollar-based pairs, applies weighting factors, and translates the results into an easy-to-read strength comparison. The indicator plots six components in a separate window: Green & Red Hi
Gold IBM
Huynh Van Cong Luan
Experts
Gold IBM  is an expert advisor who uses a combination of trading strategies . The EA focuses on short-term intraday trading and places pending orders at a possible break out levels. Also, one of the key priorities of this EA is to keep the account balance safe. This maximum accuracy backtests show a high payout rate and good resistance even in an unexpected market event.  It analyzes the market without using obsolete indicators and patterns, a simple algorithm, decides the inputs and the direc
Adaptive Trade Master
Mustafa Akdeniz
Experts
Adaptive Trade Master No need to say anything. It will prove itself. Here is the Login Information. Account No : 1420442547 Investor Password : ATM1002 Server : IronFX-Demo1 Images are not from the backtest. It is taken from order history (Forward Test).  Newer trust to backtest results. And you can use it on any pair, even on BTCUSD too. Please watch it and give me your review. The " Adaptive Trade Master " is an advanced MetaTrader Expert Advisor designed to automate trading decisions based
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilità
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Risk Controller mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i ddraw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai que
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
SonicTradeCopier MT4
Farrukh Aleem
Utilità
SonicTradeCopier: (Best for scalping) Easy Fast Reliable trade copier. Copy trades from one terminal to an other (internet copy feature coming soon.) MT4 to MT4. MT4 to MT5. MT5 to MT5. MT5 to MT4. MT4/MT5 to any other platform copy possibility for custom made solutions. Reverse trading. Advance filters for traders. Features: (Setting up copying policies) Sender only has to setup  signal name and start sending signals [ You must start signal sender first always ]. Receiver sets up  signal na
Customized Copy MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Utilità
Customized Copy is a Multi-Terminal visual trade copying utility that supports Metatrader4 and Metatrader5 for Trade Copying.  You can activate EA on 10 different PCs/VPS. On each PC/VPS can install on Unlimited Terminals. Specifications :     Real Time, Multi Terminal - Multi Account - MT4/MT5 trade copying (support over 50 accounts at same time)     All settings are input visually.     Visual display and modify of copy map and network     Each copy path can be used with different settings
AntiMartingale Execution
EMILIANO LOVATO
Utilità
AntiMartingale-Execution is a pyramidal Money Management system capable of increasing positions as equity increases using the positive margin of the transaction. It is possible to set the capital for each operation, the operating and maximum margins and the target level to be reached. Once the general trade settings have been made, it is possible to preview the grid of operations that will be activated by pressing the BUY / SELL button. If necessary, it is also possible to close all operations
ForexEA GOLD
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
This expert advisor optimized especially for XAU USD or GOLD. You can also use it other currencies and insturments. Optimized parameters for M5 time frame in XAU USD, ecn broker, low spread and low commission. Other successful results can be found M15 , H1 and H4 timframes with different settings.  I will add other timeframe settings later.  * Before the strategy test, ensure that the data in your platform's history is reliable.
Silver Plus EA
Sergey Belov
5 (1)
Experts
Fully automatic expert adviser developed for the forex market. - The number of characters in quotes is determined automatically. - Works with standard accounts and ECN accounts. - The timeframe of the chart does not matter. This parameter is defined in the settings. - You can use a dynamic lot or a fixed lot. - The spread filter does not allow the Expert Advisor to open orders at a large value. - Expert advisor always set TakeProfit on all of its open orders. - Drawdown control allows you to spe
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilità
Trade Copier Agent è progettato per copiare operazioni tra account/terminali multi MetaTrader (4/5). Con questo strumento, puoi agire come fornitore (fonte) o ricevitore (destinazione). Tutte le azioni di trading verranno copiate dal fornitore al destinatario senza alcun ritardo. Questo strumento ti consente di copiare operazioni tra più terminali MetaTrader sullo stesso computer con velocità di copia fulminee inferiori a 0,5 secondi. Guida all'installazione e agli input di Trade Copier Agent S
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
KZM buy and sell for all
Mr Pornchai Boonsom
Experts
Works with all currency pairs and time frames. It can be applied to all brokers where the currency pair is swapped, but should be used with positive swaps because even if there is a pending order, we get a swap every day, which is definitely more than the bank interest. We only need to manage our capital sufficiently. In the case of a broker without swap, both buy and sell orders should be opened as this will reduce DD and increase profit at the same time because it will make profits both up and
TW Western Scalper
Altan Karakaya
Experts
TW Western Scalper MT4 – Smart Automated Gold Trading EA for Day Traders Il tuo partner più intelligente per lo scalping sull’oro e i profitti intraday TW Western Scalper MT4 combina un rilevamento accurato del trend, una logica di mercato adattiva e un controllo del rischio avanzato per catturare movimenti redditizi a breve termine nei prezzi dell’oro. Ottimizzato per i day trader attivi su XAUUSD, garantisce prestazioni costanti, forte protezione del capitale e una gestione intelligente del
OneClick Copier for MT4
HANI MABAD
Utilità
ONECLICK COPIER EA – UNIFIED VERSION 1.0 Category: Trade Utility | Type: Local Trade Copier for MT4 Created by fxdancer (Hani Mabad) Version: 1.0 – May 2025 OVERVIEW OneClick Copier EA is a local trade copying utility, not a trading strategy. It is designed for manual traders, fund managers, or multi-account users who want to mirror trades across MT4 terminals running on the same computer. This EA does not generate signals or place trades by itself. Instead, it acts as a bridge between accou
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (421)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilità
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilità
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilità
Partial Closure EA MT4 ti consente di chiudere parzialmente qualsiasi operazione sul tuo conto, manualmente tramite una percentuale scelta della dimensione del lotto e/o per numero di ticket, oppure automaticamente a percentuali specifiche dei livelli di TP/SL, chiudendo una percentuale della dimensione iniziale del lotto su un massimo di 10 livelli di take profit e 10 di stop loss. Può gestire tutte o alcune delle operazioni nel tuo conto specificando o escludendo determinati numeri magici, co
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
FastAutolot MT4
Francesco Vitale
5 (1)
Utilità
Big Promo 40%! Presentazione di Autolot 2.0: l'utility di trading rivoluzionaria è ora ancora PIÙ POTENTE ed EFFICIENTE! Siamo orgogliosi di annunciare il lancio di Autolot 2.0, l'aggiornamento che porta il tuo trading a un NUOVO LIVELLO! Abbiamo ascoltato i vostri suggerimenti e migliorato l'utilità per renderla ancora più versatile e facile da usare. Ecco le principali funzionalità che abbiamo aggiunto: Rischio Fisso: Ora puoi impostare un rischio fisso per le tue operazioni, indipendentemente
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.06 (18)
Utilità
Questo è un ottimizzatore automatico dei parametri per l'indicatore Trend Line PRO Facilmente e rapidamente si selezionerà i parametri ottimali per il vostro indicatore preferito Trend Line PRO.  L'ottimizzazione richiede solo pochi secondi. L'ottimizzatore consente di trovare i migliori parametri per ogni coppia e periodo: Ampiezza, TP1-TP3, StopLoss, nonché i valori per Filtro tempo e filtro HTF nella sezione cronologia selezionata (Giorni)  Per ottimizzare tempi diversi, è necessario un div
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Easy Trade Manager
Anoop Sivasankaran
4.78 (36)
Utilità
New version with Panel updated..! (Thank you users for all your great feedback!) - Enter the Risked Amount or Lot size or % of Balance (New!) Drag the RED line on the chart to fix the Stop-Loss. Drag Blue line (New!) for Limit/Stop orders automatically ! Adjust TP1, TP2 and TP3 lines You are ready to Buy/Sell > Adjust the lines even after the trade - New! Check the user video - https://tinyurl.com/etmmt4ea Automatic Breakeven TP1/2 | Book Part/Partial Profit TP1-TP2 | Automatic Magic Trail TP1
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilità
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Altri dall’autore
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentazione dell'esperto "FAST SCALPER" all'avanguardia: libera la potenza dei mercati globali con precisione e competenza Nel dinamico regno del trading forex, restare al passo con i tempi richiede una combinazione senza pari di intelligenza e tecnologia. L'esperto "FAST SCALPER" rappresenta l'apice delle soluzioni di
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/104671 Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110506 L'Hedging Breakout Expert Advisor è uno strumento di trading sofisticato progettato per trarre vantaggio dai breakout del mercato impiegando al tempo stesso una solida gestione del rischio attraverso strategie di copertura. Questo EA è meticolosamente realizzato per identificare opportunità di breakout ottimali, sfruttando la maggiore liquidità del mercato per massimizzare i
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilità
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentazione dell'Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA), il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamic
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Locking
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Incontra il nostro consulente esperto, "Hedging Locking EA", uno strumento sofisticato progettato per affrontare le complessità dei mercati finanziari con precisione ed efficienza. "Hedging Locking EA" utilizza il metodo Hedging Locking, un approccio strategico che apre e chiude posizioni simultaneamente per gestire il rischio e massimizzare i rendimenti. Fondamentalmente, "He
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestore di Operazioni Manuali (MT4) Questa versione è SOLO MANUALE. L'EA non apre la prima operazione. Sei tu a piazzare le posizioni; l'EA le gestisce: griglia di media dinamica, TP adattivo dal prezzo medio, trailing, multipair. Cos'è L'Assistente (Manuale) è un gestore di operazioni per trader manuali. Sei tu a controllare le posizioni; l'EA automatizza la gest
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Ti presentiamo il consulente esperto assistente di trading "Smart Trader": lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua adattabilità senza precedenti e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia. Al centro di "Smart Trader" si trova il suo rivoluzionario sistema di commutazione della gestione del rischio, meticolos
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine. Ecc
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Utilità
Trade Advisor: padroneggiare il grafico L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 | Blog v.3.0 - Integrazione del bot Telegram Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5 Trade Advisor: padroneggiare il grafico Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramic
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Precision One Shot Trading con indicatori intelligenti Stanco di strategie disordinate, overtrading e rischi inutili? Date il benvenuto a Grandmaster EA, un Expert Advisor pulito, preciso e pratico, creato per i trader che vogliono un colpo, un kill con un processo decisionale intelligente. Powered by Triple Indicator Logic Grandmaster EA usa la combinazion
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" è un Expert Advisor (EA) avanzato meticolosamente progettato per i trader che cercano di ottimizzare le proprie posizioni in ambienti di mercato dinamici. Questa EA opera secondo il principio del riconoscimento della volatilità del mercato e dell’adeguamento dinamico delle proprie strategie per mitigare il rischio e aumentare la redditività. Utilizzando il metodo Open
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Ti presentiamo il consulente esperto "Fibo SnR" all'avanguardia: il tuo compagno di trading definitivo! Rivoluziona la tua esperienza di trading con l'ultimo e più sofisticato Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Questo strumento rivoluzionario sfrutta la potenza di algoritmi avanzati e i principi senza tempo dei livelli di Fibonacci per fornire accuratezza e pr
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R Panoramica "Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coeren
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione