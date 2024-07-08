Trade Advisor MT5

Trade Advisor: padroneggiare il grafico


L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti


VERSIONE

Versione MT4 | Versione MT5 | Blog


v.3.0 - Integrazione del bot Telegram


Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5


Trade Advisor: padroneggiare il grafico


Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramica di ciò che rende Trade Advisor una risorsa potente per i trader:


Caratteristiche e vantaggi principali


1. Zone di domanda e offerta: Trade Advisor aiuta gli utenti a identificare zone di domanda e offerta critiche, garantendo punti di entrata e uscita più strategici nel mercato.


2. Concetto di denaro intelligente: questa funzionalità consente ai trader di comprendere meglio le tendenze e le strutture del mercato, identificando con chiarezza le fasi rialziste, ribassiste e di consolidamento.


3. Rilevamento del gap di fair value: Trade Advisor individua i gap di fair value, aiutando i trader a individuare potenziali squilibri di mercato per opportunità di entrata e uscita ottimali.


4. Calcolo dei punti pivot: calcola automaticamente i punti pivot per aiutare i trader ad anticipare con precisione potenziali inversioni e continuazioni di mercato.


5. Monitoraggio settimanale di massimi e minimi: monitora i livelli massimi e minimi settimanali, rendendo più facile riconoscere livelli di prezzo significativi e comprendere il comportamento recente del mercato.


6. Analisi del profilo del volume: Trade Advisor include l'analisi del profilo del volume, aiutando gli utenti a vedere dove si verifica il volume di trading più elevato e supportando valutazioni di mercato più accurate.


7. Identificazione di supporto e resistenza: identifica e contrassegna i livelli chiave di supporto e resistenza, aiutando i trader a stabilire obiettivi e stop precisi.


8. Differenziazione della sessione: marcatori visivi per diverse sessioni di trading (ad esempio, asiatica, europea e statunitense), consentendo ai trader di elaborare strategie in base alla volatilità e alla liquidità della sessione.


9. Misuratore della forza della valuta: fornisce informazioni in tempo reale sulla forza di ogni valuta, aiutando i trader forex a selezionare coppie di valute favorevoli.


10. Calcolo rischio-rendimento con un clic: calcola facilmente il rapporto rischio-rendimento all'interno di aree selezionate (come zone di domanda e offerta) con un solo clic. Questa funzione consente una pianificazione rapida e precisa, in particolare in scenari di trading ad alta attività.


11. Strumenti di disegno: Trade Advisor include strumenti di disegno per linee e rettangoli, consentendo agli utenti di contrassegnare e analizzare aree specifiche sul grafico.


12. Tasti di scelta rapida della tastiera: la funzionalità dei tasti di scelta rapida consente ai trader di eseguire transazioni e acquisire screenshot direttamente dalla tastiera, semplificando il trading e la documentazione del grafico.


13. Integrazione del bot Telegram: invia screenshot e brevi riepiloghi di trading all'istante a un canale Telegram designato, mantenendo i trader connessi e informati su tutte le piattaforme.


Trade Advisor combina il potere analitico con strumenti efficienti sia per i trader principianti che per quelli esperti. Automatizzando i calcoli e integrando funzionalità di comunicazione diretta, funge da assistente affidabile per un trading più strategico e informato.

Prodotti consigliati
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicatori
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
AW Metatrader to Telegram MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Utilità
Un sistema automatizzato per l'invio di notifiche in modo che nessuno dei tuoi abbonati perda i tuoi eventi di trading dal tuo terminale di trading. Un'utilità che invia notifiche al messenger di Telegram su qualsiasi operazione di trading sul tuo account. Istruzioni passo passo per collegare l'utility a un canale in Telegram ->   QUI   / MT4 ->   QUI vantaggi: Installazione semplice e istruzioni dettagliate, Possibilità di inviare screenshot regolabili, Testo di notifica personalizzabile tramit
Hidden SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Hidden SL-TP Manager for MT5 Protect Your Trades from Stop Hunting with Invisible SL/TP Levels Price: $30 USD What is Hidden SL-TP Manager? Hidden SL-TP Manager is an advanced MetaTrader 5 utility that creates invisible stop loss and take profit levels for your trades. While traditional SL/TP levels are visible to brokers and can potentially be targeted during market volatility, our stealth technology keeps your risk management strategy completely hidden. Key Features Complete Stealth Mode: Set
Target Smart Order
Markeysuel De Sousa Ferreira
Indicatori
TARGET SMART ORDER Indicator Custom indicator for MetaTrader 5 that displays detailed information about each trade directly on the chart, showing real-time profit/loss, Take Profit and Stop Loss levels for each active order. Main Features: Real Profit Display Real-Time Profit/Loss: Shows the current value of each position. Continuous Update: Values ​​are updated tick by tick Dynamic Colors: Green for profit, red for loss. TP/SL Lines: Draws horizontal targets at Take Profit and Stop Loss l
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilità
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicatori
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Stochastic Multicurrency Scanner Dashboard MT5 è uno strumento potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l’oscillatore Stocastico. Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per adattarsi alle loro strategie. La versione per MT4 è disponibile qui: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4 Per la documentazione dettagliata, clicca
TrailingStop
Andrej Nikitin
5 (6)
Utilità
This utility is used to visually choose an indicator for trailing stop and select its parameters. The Expert Advisor modifies the Stop Loss order position opened for the instrument of the current chart based on indicator values. Uses indicators Parabolic SAR , NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) , Moving Average or linear regression channel. The indicators are added to or removed from the chart using the 'show' checkbox. The following options are available: Parabolic - trailing stop based on th
Antabod Multiplier
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicatori
Antabod Multiplier , the ultimate trading indicator designed to simplify your decision-making process and maximize your trading potential. Built with a robust combination of moving averages and stochastic oscillators, this tool provides clear, actionable signals for both buy and sell opportunities. The Antabod Multiplier stands out with its dynamic trend detection and precision filtering, giving you real-time visual signals to catch trend reversals and optimal entry/exit points with ease. Whethe
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicatori
SlopeChannelB – uno strumento di analisi tecnica che costruisce un canale di movimento del prezzo inclinato, offrendo opportunità uniche per valutare la situazione attuale del mercato e trovare segnali di trading. Caratteristiche principali dell'indicatore: Canale di movimento del prezzo inclinato : L'indicatore aiuta a visualizzare i livelli di supporto e resistenza, che possono indicare potenziali punti di inversione o continuazione del trend. Vari colori delle linee e evidenziazione dell
Market Sessions Time PRO
Juan Facundo Valdes
4 (2)
Utilità
Visualizza sul grafico fino a 7 sessioni di mercato  e 3 intervalli settimanali,  completamente personalizzabili Ogni sessione e intervallo possono essere mostrati o nascosti ed essere adattati per adattarsi a periodi intraday o intraweek speciali in base alle esigenze di ciascun trader Definisci gli orari di inizio/fine delle sessioni utilizzando uno di questi: Ora GMT/UTC (adattabile a qualsiasi fuso orario) Tempo del server/broker (tempo del grafico) Ora locale (l'ora del tuo computer) Cara
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilità
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Account Info and Max Lot
Viktor Mossekhin
Utilità
The script displays the following information: Maximum possible lot for a Buy or Sell deal at the moment; Daily, weekly, monthly and yearly profit; Maximal and minimal lot allowed by dealer; Account type (real, demo); The number of open positions and orders. Swap (long and shoet), текущий инструмент, текущее плечо, уровень Stop (stop level). Tick value and Pip value.
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicatori
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indicatori
Quantum Channel Pro è uno strumento rivoluzionario di analisi della volatilità multicanal, progettato per identificare trend, punti di inversione e rumore di mercato. Utilizzando canali di deviazione standard adattivi, traccia tre livelli (interno, medio ed esterno) per aiutare i trader a prendere decisioni più precise. Caratteristiche principali: Tre canali intelligenti (1σ, 2σ, 3σ) Statistiche di probabilità in tempo reale Filtraggio adattivo del rumore Compatibile con tutti i timeframe Segnal
Size Bars
Viktor Loginov
Indicatori
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
Nova AC Trader
Anita Monus
Experts
LIMITED OCTOBER DISCOUNT EVENT All Nova EAs now   $80   (was   $150 ) — save nearly   50% Or   rent for $30 / month Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obviou
Ichimoku MTF
Hoang Ngoc Thach
Indicatori
MTF Ichimoku is a MetaTrader 5 indicator based on well known Ichimoku. In MetaTrader 5 we have Ichimoku already included as a standard technical indicator. However it can be used only for the current timeframe. When we are looking for a trend, it is very desirable to have Ichimokuis showing higher timeframes. MTF Ichimoku presented here has additional parameter - TimeFrame. You can use it to set up higher timeframe from which Ichimokuis will calculate its values. Other basic parameters are not c
Forex Sizer
Riyo Putra
Utilità
This tool will help you calculate position size based on the lines that you draw on the chart. It will automatically create the trading setup in the background and provide adaptive buttons for market and pending order confirmation. The design is very simple and straightforward, with just a single click you will be able to place the trading setup. Features Set your risk based on your predefined amount or percent of your account balance. Drag the lines to define the entry, take profit target and s
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicatori
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Copy Mt5 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
Utilità
Excellent Multiplatform Copier of deals. I use it regularly on VPS (copy from Mt5 to Mt4). Multiplatform : copying from MetaTrader 4 to MetaTrader 4; copying from MetaTrader 4 to MetaTrader 5; copying from MetaTrader 5 to MetaTrader 4; copying from MetaTrader 5 to MetaTrader 5. Modes: master   - the current terminal is   source of trades (deals are copied from it); slave   - the current terminal is the receiver of trades (trades are copied to it). from myself  - mode "deals multiplier" (usefu
Ultimate Layer Smart Risk Trade Assistant
Ericson Jay Torralba
Utilità
Layer Smart Risk Trade Assistant – MT5 Trade Manager, Risk Management & Order Organizer Utility for MetaTrader 5 Are you looking for the most reliable trade assistant for MetaTrader 5 (MT5) ? Layer Smart Risk Trade Assistant is the ultimate manual trading utility and trade panel , perfect for both beginner and advanced traders who want smarter risk management , order organization, and effortless multi-order management . Do you ever struggle with: Forgetting to update your stoploss or take profi
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Turbo Close All
Phami Thanh Hoang
Utilità
Turbo Close All is a powerful and versatile script designed to help traders quickly and efficiently manage their trading positions and pending orders on MetaTrader 5. With its advanced features and customizable settings, this script is an essential tool for traders who want to streamline their trading process and maintain control over their positions and orders. Key Features: Comprehensive Closing Options: Turbo Close All allows you to close all market positions and/or delete pending orders bas
InsightPL Advanced Tracker
Low Meng Fai
Utilità
InsightPL – Advanced Profit & Loss Tracker with Smart Notifications InsightPL is a powerful Expert Advisor that provides deep insights into your trading performance with a user-friendly dashboard and mobile-friendly notifications. Monitor your profit/loss, track trades by magic number, and optimize your strategies with ease. Unlock the Power of Your Trading Performance with InsightPL Are you tired of manually tracking your trading profits and losses across multiple strategies? InsightPL is he
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.45 (195)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (559)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.95 (111)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $70:   1/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (90)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.75 (4)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inversi
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilità
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Basket EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (6)
Utilità
Basket EA MT5 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Utilità
Assistente: Trade Assistant-MT4 (clicca per scaricare) Trade Assistant-MT5 (clicca per scaricare) Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Nozioni di base: Apertura e chiusura rapida delle posizioni, apertura e chiusura delle posizioni con un clic, inserimento degli ordini con un clic Commercio con linea di trazione Slittamento/spostamento automatico Simboli vicini Profitto protetto Sposta SL Proteggi SL di coda Controllo del rischio dell'account L'ombra dell'ordine Aggiun
Altri dall’autore
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Segnale Live: https://www.mql5.com/en/signals/2324754 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggr
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.88 (17)
Utilità
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentazione dell'Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA), il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamic
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilità
Watermark Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Lo script "Watermark" è progettato per migliorare il tuo grafico di trading visualizzando informazioni cruciali direttamente sullo sfondo. Questo script offre un modo chiaro e discreto per tenere traccia di dettagli chiave come la coppia di t
FREE
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine. Ecc
Hedging Locking
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Segnale in tempo reale: https://www.mql5.com/en/signals/2325330 Incontra il nostro consulente esperto, "Hedging Locking EA", uno strumento sofisticato progettato per affrontare le complessità dei mercati finanziari con precisione ed efficienza. "Hedging Locking EA" utilizza il metodo Hedging Locking, un approccio strategico che apre e chiude posizioni simultaneamente per gesti
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Segnale Live: https://www.mql5.com/en/signals/2324754 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggr
Liquidity Side MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestore di Operazioni Manuali (MT4) Questa versione è SOLO MANUALE. L'EA non apre la prima operazione. Sei tu a piazzare le posizioni; l'EA le gestisce: griglia di media dinamica, TP adattivo dal prezzo medio, trailing, multipair. Cos'è L'Assistente (Manuale) è un gestore di operazioni per trader manuali. Sei tu a controllare le posizioni; l'EA automatizza la gest
Smart Trader MT5
Agus Santoso
Utilità
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Ti presentiamo il consulente esperto assistente di trading "Smart Trader": lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua adattabilità senza precedenti e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia. Al centro di "Smart Trader" si trova il suo rivoluzionario sistema di commutazione della gestione del rischio, meticolos
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Utilità
Trade Advisor: padroneggiare il grafico L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 | Blog v.3.0 - Integrazione del bot Telegram Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5 Trade Advisor: padroneggiare il grafico Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramic
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Precision One Shot Trading con indicatori intelligenti Stanco di strategie disordinate, overtrading e rischi inutili? Date il benvenuto a Grandmaster EA, un Expert Advisor pulito, preciso e pratico, creato per i trader che vogliono un colpo, un kill con un processo decisionale intelligente. Powered by Triple Indicator Logic Grandmaster EA usa la combinazion
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" è un Expert Advisor (EA) avanzato meticolosamente progettato per i trader che cercano di ottimizzare le proprie posizioni in ambienti di mercato dinamici. Questa EA opera secondo il principio del riconoscimento della volatilità del mercato e dell’adeguamento dinamico delle proprie strategie per mitigare il rischio e aumentare la redditività. Utilizzando il metodo Open
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Ti presentiamo il consulente esperto "Fibo SnR" all'avanguardia: il tuo compagno di trading definitivo! Rivoluziona la tua esperienza di trading con l'ultimo e più sofisticato Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Questo strumento rivoluzionario sfrutta la potenza di algoritmi avanzati e i principi senza tempo dei livelli di Fibonacci per fornire accuratezza e pr
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R Panoramica "Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coeren
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
Filtro:
Bolsa Invest
177
Bolsa Invest 2024.10.07 08:45 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Agus Santoso
32361
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2024.10.07 09:53
Thank you Sir
Rispondi alla recensione