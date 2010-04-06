GridSync Pro
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 9 luglio 2025
- Attivazioni: 5
GridSync Pro è un sofisticato EA di trading su griglia progettato per MetaTrader 4 che combina esecuzione completamente automatizzata con flessibilità di trading manuale . Questo EA della rete intelligente implementa un strategia di griglia avanzata non-martingala con controlli precisi di gestione del rischio , inclusi obiettivi di profitto giornalieri, limiti di perdita e trailing stop per proteggere il capitale durante condizioni di mercato volatili . Il sistema mantiene un griglia continua di ordini in sospeso pre-spaziati (stop o limite) in entrambe le direzioni senza confini , riempiendo sistematicamente differenze di prezzo durante entrambi condizioni di intervallo e tendenza .
L'EA costruisce un rete a griglia personalizzabile con dimensioni del passo regolabili (3+ punti) E densità degli ordini (2+ ordini per lato) , consentendo ai trader di scegliere tra ordini stop, ordini limite o approcci ibridi . I suoi gestione avanzata del rischio chiude automaticamente le posizioni in perdita con profitto quando il prezzo si inverte 50% del movimento di tendenza , eliminando la necessità di ritracciamento completo . Le funzionalità aggiuntive includono filtri di sessione temporale per evitare eventi di cronaca di grande impatto e supporto per trading multi-coppia (Oro, BTC, Forex major) con tracciamento individuale del numero magico .
Caratteristiche principali
-
Configurazione flessibile della griglia: Regolare FirstOrderDistance (4 pip), GridStepSize (3 pip) e GridOrdersPerSide (2) per eguagliare la volatilità
-
Controlli avanzati del rischio: Impostato TakeProfit ($ 0,25/operazione), StopLoss ($ 5/operazione), DailyProfitTarget ($ 5) e DailyLossLimit ($ 10)
-
Gestione intelligente del commercio: Opzionale trailing stop (TrailStart $ 1, TrailRetreat $ 0,50) E arresto automatico basato sul capitale
-
Dashboard professionale: Monitoraggio in tempo reale di saldo, margine, P/L (giornaliero/settimanale/mensile) con sostituzioni manuali con un clic
-
Esecuzione a bassa latenza: Ottimizzato per evasione rapida degli ordini
Chi dovrebbe usare questo EA?
-
Appassionati di Grid Trading: Cerco un strategia di griglia avanzata non-martingala con controlli di prelievo
-
Scalper oro/BTC: Capitalizzare su volatilità intraday in XAUUSD o nei mercati delle criptovalute
-
Trader multi-coppia: Corsa griglie parallele su Forex, indici o materie prime
-
Trader automatici avversi al rischio: Utilizzando limiti di profitto giornalieri E limiti di perdita
Strumenti e impostazioni ottimali
-
I migliori interpreti: XAUUSD (Oro), BTCUSD, EURUSD e major a basso spread
-
Tempi consigliati: Funziona efficacemente in tutti gli intervalli di tempo
-
Durata della sessione: I filtri di sessione personalizzabili aiutano a evitare periodi di elevata volatilità
Note finali – Una soluzione di rete moderna
Progettato per i trader che danno priorità strategie di griglia con aggiustamento del rischio senza dipendenza da martingala, GridSync Pro combina automazione avanzata con flessibilità manuale attraverso il suo dashboard personalizzabile , tipi di ordine ibridi (stop/limit) e filtri di sessione intelligenti . Il sistema spaziatura della griglia adattiva risponde dinamicamente ai cambiamenti condizioni di liquidità , mentre controlli granulari consentire una messa a punto precisa di parametri di rischio .
Per prestazioni ottimali , consigliamo vivamente scaricando prima la versione demo per verificare la compatibilità con il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, effettua test approfonditi per 2-3 settimane in un ambiente demo per identificare configurazioni ideali, tra cui dimensioni dei passaggi della griglia, obiettivi di profitto giornalieri, selezione degli strumenti e tolleranza al drawdown, familiarizzando con interfaccia dashboard completa .
Questo consulente esperto funziona meglio se distribuito su Broker ECN con spread stretti , utilizzando impostazioni iniziali conservative (0,01 lotti, take-profit di $ 0,25) e filtri di sessione basati sul tempo per evitare Periodi di elevata volatilità . Se necessitate di assistenza tecnica o riscontrate problemi operativi, contattatemi direttamente tramite messaggio privato per rispondere alle vostre domande e implementare i miglioramenti necessari.
Combinando gestione trasparente del rischio con modalità di esecuzione flessibili , GridSync Pro offre ai commercianti un sofisticato ma accessibile approccio alla modernità trading sulla rete attraverso Mercati Forex e CFD .