GridSync Pro

GridSync Pro   è un   sofisticato EA di trading su griglia   progettato per   MetaTrader 4   che combina   esecuzione completamente automatizzata   con   flessibilità di trading manuale . Questo   EA della rete intelligente   implementa un   strategia di griglia avanzata non-martingala   con   controlli precisi di gestione del rischio , inclusi   obiettivi di profitto giornalieri, limiti di perdita e trailing stop   per proteggere il capitale durante   condizioni di mercato volatili . Il sistema mantiene un   griglia continua di ordini in sospeso pre-spaziati   (stop o limite) in entrambe le direzioni   senza confini , riempiendo sistematicamente   differenze di prezzo   durante entrambi   condizioni di intervallo e tendenza .

L'EA costruisce un   rete a griglia personalizzabile   con   dimensioni del passo regolabili (3+ punti)   E   densità degli ordini (2+ ordini per lato) , consentendo ai trader di scegliere tra   ordini stop, ordini limite o approcci ibridi . I suoi   gestione avanzata del rischio   chiude automaticamente le posizioni in perdita con profitto quando il prezzo si inverte   50% del movimento di tendenza , eliminando la necessità di   ritracciamento completo . Le funzionalità aggiuntive includono   filtri di sessione temporale    per evitare   eventi di cronaca di grande impatto   e supporto per   trading multi-coppia   (Oro, BTC, Forex major) con   tracciamento individuale del numero magico .


Caratteristiche principali

  • Configurazione flessibile della griglia:   Regolare   FirstOrderDistance (4 pip), GridStepSize (3 pip) e GridOrdersPerSide (2)   per eguagliare la volatilità

  • Controlli avanzati del rischio:   Impostato   TakeProfit ($ 0,25/operazione), StopLoss ($ 5/operazione), DailyProfitTarget ($ 5) e DailyLossLimit ($ 10)

  • Gestione intelligente del commercio:   Opzionale   trailing stop (TrailStart $ 1, TrailRetreat $ 0,50)   E   arresto automatico basato sul capitale

  • Dashboard professionale:   Monitoraggio in tempo reale di   saldo, margine, P/L (giornaliero/settimanale/mensile)   con   sostituzioni manuali con un clic

  • Esecuzione a bassa latenza:   Ottimizzato per   evasione rapida degli ordini


Chi dovrebbe usare questo EA?

  • Appassionati di Grid Trading:   Cerco un   strategia di griglia avanzata non-martingala   con   controlli di prelievo

  • Scalper oro/BTC:   Capitalizzare su   volatilità intraday   in XAUUSD o nei mercati delle criptovalute

  • Trader multi-coppia:   Corsa   griglie parallele   su Forex, indici o materie prime

  • Trader automatici avversi al rischio:   Utilizzando   limiti di profitto giornalieri   E   limiti di perdita


Strumenti e impostazioni ottimali

  • I migliori interpreti:   XAUUSD (Oro), BTCUSD, EURUSD e   major a basso spread

  • Tempi consigliati:   Funziona efficacemente in tutti gli intervalli di tempo

  • Durata della sessione:   I filtri di sessione personalizzabili aiutano a evitare periodi di elevata volatilità


Note finali – Una soluzione di rete moderna

Progettato per i trader che danno priorità   strategie di griglia con aggiustamento del rischio   senza dipendenza da martingala,   GridSync Pro   combina   automazione avanzata   con   flessibilità manuale   attraverso il suo   dashboard personalizzabile ,   tipi di ordine ibridi (stop/limit) e   filtri di sessione intelligenti . Il sistema   spaziatura della griglia adattiva   risponde dinamicamente ai cambiamenti   condizioni di liquidità , mentre   controlli granulari   consentire una messa a punto precisa di   parametri di rischio .

Per   prestazioni ottimali , consigliamo vivamente   scaricando prima la versione demo   per verificare la compatibilità con il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, effettua   test approfonditi per 2-3 settimane   in un ambiente demo per identificare   configurazioni ideali, tra cui   dimensioni dei passaggi della griglia, obiettivi di profitto giornalieri, selezione degli strumenti e tolleranza al drawdown, familiarizzando con   interfaccia dashboard completa .

Questo   consulente esperto   funziona meglio se distribuito su   Broker ECN   con   spread stretti , utilizzando   impostazioni iniziali conservative   (0,01 lotti, take-profit di $ 0,25) e   filtri di sessione basati sul tempo   per evitare   Periodi di elevata volatilità . Se necessitate di assistenza tecnica o riscontrate problemi operativi, contattatemi direttamente tramite messaggio privato per rispondere alle vostre domande e implementare i miglioramenti necessari.

Combinando   gestione trasparente del rischio   con   modalità di esecuzione flessibili ,   GridSync Pro   offre ai commercianti un   sofisticato ma accessibile   approccio alla modernità   trading sulla rete   attraverso   Mercati Forex e CFD .


Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
Indicatori
L'   indicatore "Opening Range Breakouts"   è uno strumento di trading basato sulla sessione, progettato per i trader che seguono strategie di trading istituzionali, come   l'ICT (Inner Circle Trader), gli Smart Money Concepts (SMC)   e le strategie basate   sul volume   o   sul flusso degli ordini   . Questo indicatore traccia gli intervalli di apertura essenziali della sessione, consentendo ai trader di identificare potenziali   sweep di liquidità, zone di breakout, fakeout   e   livelli intra
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicatori
IL       Candle Power Pro       è uno strumento di trading sofisticato progettato per decodificare       pressione del volume reale, squilibri dei dati tick e dinamiche del flusso degli ordini istituzionali       misurando il       battaglia tra zecche tori e zecche orsi       in tempo reale. Questo indicatore trasforma i dati grezzi       dati di volume in informazioni fruibili   , aiutando i trader a identificare       Movimenti di denaro intelligente, caccia alla liquidità e psicologia nasco
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Experts
L'   EA Breakout Robot   è uno strumento di trading specializzato progettato per automatizzare   i breakout basati su sessioni temporali   . L'EA funziona disegnando un riquadro di intervallo di prezzo e linee di massimo/minimo in base ai parametri temporali specificati. Quando il prezzo supera il massimo o il minimo di questo intervallo definito, l'EA esegue automaticamente le operazioni. Le funzionalità principali del sistema si concentrano sul   breakout EURJPY   tra le 22:00 e le 02:00 GMT,
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
IL       Indicatore di portata asiatica ICT       è un potente strumento progettato per aiutare i trader a identificare le principali strutture di mercato e le zone di liquidità in base alla strategia di trading Asian Range ICT. Segna i livelli di prezzo più alti e più bassi della sessione asiatica (dalle 19:00 a mezzanotte, ora di New York) e fornisce informazioni critiche sui movimenti di mercato per le sessioni di trading successive. Questo indicatore migliora l'accuratezza delle negoziazioni
FVG Zone Indicator MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
IL       Indicatore di zona FVG MT5       è un potente strumento progettato per identificare i gap di fair value (FVG) nel mercato, evidenziando gli squilibri di prezzo tra fair value e prezzo di mercato. Questa precisa identificazione dei gap consente ai trader di individuare potenziali punti di entrata e uscita dal mercato, migliorando significativamente la loro capacità di prendere decisioni di trading informate. Con la sua interfaccia intuitiva e user-friendly, l'indicatore di zona FVG anali
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'   indicatore strategico London Session Breakout   è progettato per i trader che seguono   i principi ICT (Inner Circle Trader)   e   Smart Money Concepts (SMC)   , concentrandosi sulla   ricerca di liquidità basata sulla sessione, sulle kill zone   e   sul comportamento dei market maker   durante la sessione di Londra. Questo strumento cattura i livelli di prezzo più alti e più bassi tra   le 00:00   e   le 07:00 GMT   , comunemente identificati come   London Killzone   o   range dei market
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
L'   indicatore SMC Sessions   è uno strumento di precisione pensato per   i trader Smart Money   che si affidano a   concetti ICT, ricerche di liquidità   e   strategie basate sulle sessioni   . Traccia in modo fluido le zone di trading critiche basate sulle sessioni, utilizzando i concetti più collaudati e diffusi tra i trader istituzionali. Questo indicatore di sessione "tutto in uno" sovrappone al grafico le strategie di range più efficaci e ad alta probabilità, tra cui:   ICT Asian Range, L
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore   Multi Timeframe Candles   è un potente strumento di visualizzazione progettato per aiutare i trader ad allineare l'analisi dei timeframe inferiori con la struttura dei timeframe superiori. Tracciando le candele di un timeframe superiore selezionato (H1, H4, D1, ecc.) direttamente sul grafico corrente, questo indicatore offre una prospettiva più chiara dell'andamento generale del mercato senza dover cambiare grafico. Chi ha bisogno di questo indicatore? Questo strumento è ideale
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'   indicatore New York Range   è uno strumento di analisi basato sulla sessione, sviluppato per i trader che applicano   concetti   ICT (Inner Circle Trader)   , Smart Money trading e   metodi di price action istituzionale   . Progettato specificamente per la sessione di New York, questo indicatore cattura l'intervallo di prezzo tra   le 12:00   e   le 14:00 GMT   , un periodo critico che si sovrappone alla   chiusura di Londra   e   all'apertura di New York   . Identifica   i massimi e i mini
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicatori
L'   Exit Area Ultimate   è un indicatore tecnico progettato per migliorare le decisioni di trading indicando i livelli giornalieri   dell'Average True Range (ATR)   e   dell'Average Daily Rate (ADR)   sul grafico. Comprendendo questi livelli, i trader possono facilmente valutare il movimento medio di un asset durante il giorno. Questo versatile indicatore ha molteplici scopi per i day trader, aiutando nel piazzamento degli ordini, identificando le tendenze intraday, impostando i livelli di trai
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicatori
L'indicatore   Candle GAP   è uno strumento essenziale per i trader che utilizzano   le strategie di Gap Trading   in quanto identifica automaticamente i gap delle candele per ogni giorno della settimana. Un gap si riferisce a una differenza di livello di prezzo tra la chiusura e l'apertura di due giorni consecutivi. Questo indicatore riconosce quattro tipi di modelli di gap: comune, fuga, continuazione ed esaurimento. Incorporando questo indicatore in qualsiasi grafico, i trader possono convali
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicatori
Extract Candle Power   è un indicatore di estrazione del volume in tempo reale che fornisce preziose informazioni sul comportamento di venditori e acquirenti durante ogni candela. Analizzando i dati sul volume, i trader possono prendere decisioni più informate sulle tendenze del mercato e sulle potenziali inversioni, superando le capacità dei tradizionali indicatori della media mobile. Questo potente strumento ti consente di estrarre e analizzare il volume di venditori e acquirenti della candela
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore   Three MA Alert   è uno strumento essenziale per i trader che si affidano alla   Moving Averages Crossover Strategy   . Semplifica la tua vita di trading inviando notifiche al tuo dispositivo mobile, e-mail e visualizzando avvisi pop-up con suono ogni volta che c'è un crossover di tre medie mobili. Seguendo questa tecnica ampiamente utilizzata, puoi assicurarti di essere sempre dalla parte giusta del trend ed evitare di fare trading contro la direzione prevalente del mercato. Con l
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
Ti presentiamo   Mr. Fibonacci   , un incredibile indicatore progettato per semplificare il processo di disegno e regolazione dei livelli di Fibonacci sul tuo grafico. Questo indicatore offre eccezionali opzioni di personalizzazione per i trader professionisti, consentendo loro di tracciare con precisione qualsiasi livello di Fibonacci. Inoltre, fornisce notifiche mobili, avvisi e-mail e avvisi pop-up quando il prezzo entra nei livelli di Fibonacci, assicurandoti di non perdere mai potenziali op
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicatori
Il   Two MA Crossover   è un potente sistema di notifica progettato specificamente per i trader che si affidano alla   Moving Average Crossover Strategy   . Questo indicatore completamente automatizzato funge da sistema di avviso completo, assicurandoti di non perdere mai un evento di trading cruciale. Invia notifiche al tuo dispositivo mobile, e-mail e visualizza avvisi pop-up con audio sul tuo computer, tutto quando rileva un crossover della media mobile in base ai tuoi parametri preferiti. Un
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicatori
L'indicatore tecnico   Pivot Bro   è un potente strumento progettato per identificare le aree di ritracciamento utilizzando i livelli   Pivot, Fibonacci, ATR   e   ADR   . Va oltre riconoscendo anche   i modelli di candele   di inversione basati sull'azione dei prezzi. Inoltre, il   Currency Meter   è un compagno prezioso per valutare la vera forza delle principali valute. Analizzando 28 coppie di valute e mostrando la loro forza sul grafico con cambi di colore, consente ai trader di prendere de
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicatori
Questo indicatore tecnico identifica e analizza automaticamente l'azione dei prezzi utilizzando una varietà di   Reversal Candlestick Patterns   sul grafico. Disegna comodamente i segni della freccia insieme ai nomi dei modelli corrispondenti, facilitando l'individuazione degli ultimi modelli di candele di inversione. Con questo indicatore, puoi identificare e confrontare rapidamente l'analisi del grafico con modelli di candele precedentemente identificati. L'indicatore include una gamma di mode
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicatori
L'indicatore   Reversal Alert Pro   è un potente strumento progettato per rilevare automaticamente le aree di inversione nel mercato. Offre comode notifiche inviate direttamente al tuo dispositivo mobile e visualizza avvisi pop-up con audio. Incorporando questo indicatore nella tua strategia di trading, puoi filtrare efficacemente le posizioni di trading. Inoltre, l'indicatore offre la possibilità di utilizzare indicatori CCI, RSI e stocastici per perfezionare ulteriormente i segnali generati, m
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'indicatore tecnico   Currency Strength 7   è un potente strumento progettato per aiutare i trader a valutare la forza delle sette valute più popolari. Analizzando la forza di AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF e CAD, questo indicatore fornisce preziose informazioni sulle dinamiche valutarie. Rappresenta la forza della valuta sul grafico utilizzando le linee, consentendo ai trader di valutare rapidamente la forza relativa delle diverse valute. Una delle caratteristiche distintive di questo indicatore
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
BullsBears Action Expert Advisor   è una soluzione di trading avanzata progettata per i trader che si affidano all'analisi di mercato basata sul volume. Utilizzando i dati sul volume di Bulls e Bears, questo EA identifica automaticamente potenziali opportunità di trading in base alla forza del mercato ed esegue ordini di acquisto o vendita in base ai parametri definiti dall'utente. È completamente personalizzabile, consentendo ai trader di perfezionare le proprie strategie con più filtri, opzio
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
Il   Crossover Action Expert Advisor   è uno strumento avanzato progettato per automatizzare una delle strategie di trading più popolari, la M   oving Average Crossover Strategy   . Con la sua interfaccia intuitiva e le sue potenti funzionalità, questo consulente esperto elimina la complessità del trading manuale ed esegue le negoziazioni automaticamente in base ai crossover della media mobile. Una delle caratteristiche principali di questo consulente esperto è il suo corretto sistema di gestion
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
Il   CCI Action Expert Advisor   è un potente strumento progettato per automatizzare la   strategia CCI (Commodity Channel Index)   , consentendo ai trader di capitalizzare i tocchi di livello CCI. Con le sue impostazioni intuitive e il robusto sistema di gestione del rischio, questo EA fornisce una soluzione affidabile ed efficiente per i trader che desiderano incorporare l'indicatore CCI nel loro approccio al trading. Una delle caratteristiche principali di questo Expert Advisor è il suo corre
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
Il News Robo Expert Advisor è un potente strumento progettato per assistere i trader di notizie nell'apertura di ordini pendenti con stop loss nascosto durante i comunicati stampa. Offre diverse funzionalità che migliorano la tua esperienza di trading e proteggono le tue operazioni. Una delle caratteristiche principali di News Robo è lo stop loss nascosto, ideale per i trader di notizie che preferiscono nascondere il proprio stop loss ai broker market maker. Lo stop loss viene rivelato automatic
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
RSI Action Expert Advisor   è un potente strumento che automatizza le popolari strategie   RSI (Relative Strength Index)   , consentendo un trading efficiente e accurato. Utilizzando i livelli di ipercomprato e ipervenduto, questo EA identifica i punti di ingresso ottimali per gli ordini di acquisto e vendita. Offre inoltre varie opzioni di filtraggio del segnale per migliorare la precisione del trading, inclusi i punti di inversione RSI, gli ordini in sospeso, l'identificazione delle principali
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
Fibo Scalper Pro Expert Advisor   è un potente strumento progettato per automatizzare le popolari   strategie di trading di Fibonacci   . Semplifica il processo di trading disegnando e regolando automaticamente i livelli di Fibonacci sul grafico. Questa funzione offre praticità e precisione per i trader che utilizzano i ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci nelle loro analisi. Una delle caratteristiche principali di Fibo Scalper Pro è la sua funzione di personalizzazione. Consente ai tra
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilità
Ti presentiamo   TPSL Driver Utility   , un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading automatizzando la gestione di Stop Loss e Take Profit. Questa utility si rivolge a tutti i trader che desiderano una gestione degli ordini senza soluzione di continuità e tecniche avanzate di protezione dei profitti. Con TPSL Driver Utility, hai la flessibilità di scegliere tra due modalità di gestione degli ordini: Hidden e Visual. La modalità nascosta ti consente di nascondere i
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicatori
Presentazione del   punto di ingresso   , un potente indicatore tecnico progettato per fornire notifiche di acquisto/vendita. Questo indicatore analizza 5 medie mobili, CCI, RSI, stocastico, Bill Williams e indicatori di volume su 3 diversi intervalli di tempo per generare segnali accurati. Offre opzioni di personalizzazione illimitate per i trader professionisti, consentendo loro di personalizzare l'indicatore in base alla loro esperienza e strategie. Il punto di ingresso invia segnali agli ute
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Indicatori
Presentazione di   Entry Point Dashboard Ultimate   , un potente indicatore tecnico progettato per fornire notifiche di acquisto/vendita per 6 coppie di valute. Questo indicatore analizza 5 medie mobili, CCI, RSI, stocastico, Bill Williams e indicatori di volume su 3 diversi intervalli di tempo per generare segnali accurati. Offre opzioni di personalizzazione illimitate per i trader professionisti, consentendo loro di personalizzare l'indicatore in base alla loro esperienza e strategie. Entry Po
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Indicatori
Presentazione dell'indicatore tecnico   Fibo Channels Ultimate   , un potente strumento progettato per rivoluzionare la tua strategia di trading di Fibonacci. Con la sua funzionalità avanzata, questo indicatore disegna automaticamente tutti i canali di Fibonacci passati sul tuo grafico, facendoti risparmiare tempo e fatica. Ciò che distingue Fibo Channels Ultimate sono le sue eccezionali capacità di personalizzazione, che consentono ai trader professionisti di disegnare qualsiasi livello di Fibo
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Experts
Il   Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor   è un potente strumento progettato per automatizzare le popolari   strategie Crossover Moving Average   . Eccelle nell'identificare punti di ingresso ottimali basati sull'intersezione di tre medie mobili, impiegando tecniche di filtraggio avanzate per migliorare l'affidabilità dei segnali. Tuttavia, ciò che distingue questo EA è il suo sistema di gestione commerciale completo, noto come algoritmo TPSL Driver Utility. Una delle caratteristiche disti
