Smart Lot EA

Der Stable Profit Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4.
Er handelt Candle Flip Signale (Trendwechsel zwischen bullischen und bärischen Kerzen) und kombiniert diese mit dynamischem Money-Management.

Der Bot ist für Trader entwickelt, die eine stabile, risikooptimierte Strategie suchen, ohne selbst ständig vor dem Bildschirm zu sitzen.
Dank Trailing Stop, Break-Even Schutz und Verlustkontrolle arbeitet der EA zuverlässig auch in volatilen Marktphasen.

✅ Keine komplizierten Einstellungen
✅ Automatisches Risiko-Management basierend auf Kontogröße
✅ Begrenzung täglicher Verluste zur Risikokontrolle


  • Slippage – maximale Abweichung in Pips beim Orderausführen

  • MagicNumber – eindeutige Kennung für die Trades des Bots

  • MaxRiskPercent – prozentuales Risiko pro Trade (z. B. 2 %)

  • MaxSL_Pips – maximaler Stop-Loss in Pips

  • TS_Start – ab welchem Gewinn (in Pips) der Trailing Stop aktiviert wird

  • TS_Step – Abstand des Trailing Stops in Pips

  • MinBodyPips – minimale Kerzengröße (in Pips) für gültige Signale

  • ATR_Filter – zusätzlicher Volatilitätsfilter über ATR-Indikator

  • LossLimit – maximale Verlustanzahl pro Tag

  • PauseMinutes – Handelsstopp nach Verlust (Cooldown-Phase)

🚀 Vorteile

  • Automatisierter Handel auf Basis klarer Marktlogik (Candle Flip)

  • Dynamische Lotberechnung je nach Kontogröße → keine Überhebelung

  • Eingebaute Verlustbegrenzung pro Tag

  • Anpassbar für jedes Symbol & Timeframe

  • Einfache Installation, sofort einsatzbereit


📌 Empfehlung

  • Empfohlene Paare: XAUUSD

  • Empfohlener Timeframe: M30

  • Mindesteinlage: 200 USD (oder entsprechend bei Cent-Accounts)

























Prodotti consigliati
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Experts
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experts
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Experts
BreakBot: This expert advisor is specifically designed for traders seeking smart and secure solutions to transform small capital into substantial profits, reaching $100,000 or more. It employs professional strategies and precise risk management to achieve steady and safe growth. Key Features of the Expert Advisor ️ Smart Capital Management: Utilizes carefully calculated risk percentages to maximize profits while minimizing losses. Automatically adapts to account size, making it ideal for both b
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Experts
Contattami dopo l'acquisto per dettagli importanti! Panoramica del Robot: Un Approccio Statistico al Trading Algoritmico Questa offerta non è solo un Expert Advisor; si tratta di acquisire una metodologia comprovata per il trading automatizzato di successo a lungo termine. Questo sistema completo è progettato per fornirti un framework robusto per una redditività costante nei mercati finanziari. La filosofia centrale dietro questo robot di trading è semplice ma profonda: il mercato è un'entità st
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Apex Gold Trend Matrix MT4
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Quantitative Gold Trading System: Apex Gold Trend Matrix 19 Years of Market Deconstruction, 6 Years of Algorithmic Refinement, 4 Years of Live Testing From trading intuition to mathematical certainty.  Product Information Live Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2305042?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305035?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2274718?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305039?source=Site+Profile
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experts
Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
Experts
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Rapih Pro
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Experts
Rabih_EA Pro – Smart Trend Follower with Protective Trailing Stop Rabih_EA Pro is a professional trend-following Expert Advisor built to align with the market’s dominant direction and capture profits during natural pullbacks. It synchronizes higher and lower timeframes — confirming the main trend on the H1 chart and executing precise entries on the M5 chart . The EA features a Protective Shield Filter that validates real market momentum before entering any trade, filtering out sideways conditio
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Experts
Alphabet AI è un consulente che opera secondo la strategia di mean reversion, ovvero sfrutta la proprietà naturale dei mercati di tornare ai loro valori medi dopo forti deviazioni. L'algoritmo analizza costantemente il prezzo attuale dell'asset, confrontandolo con i livelli medi calcolati. Quando il prezzo si discosta significativamente dal suo valore medio, il consulente lo interpreta come un segnale d'azione: quando il limite superiore viene superato, apre posizioni corte, aspettandosi un cal
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Presentazione di HFT KING EA: l'HFT KING definitivo del trading! Questo sistema di trading ad alta frequenza completamente automatizzato è progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading con il suo algoritmo avanzato e funzionalità all'avanguardia. HFT King utilizza una combinazione unica di analisi tecnica, intelligenza artificiale, trading ad alta frequenza e apprendimento automatico per fornire ai trader segnali di trading affidabili e redditizi. La tecnologia all'avanguardia di HFT
Four Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experts
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money is an expert which helps to earn money easily at very less risk as it gives maximum gain at little risk of 2 % of money only.  The settings for this strategy are following- 1) Timeframe
Sonic MT4
Jalaluddin Raheemi
1 (1)
Experts
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new (M
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impuls
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Pearl Robot MT4
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experts
Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW Turbo EA is primarily a multi-currency strategy. It supports 9 or 10 pairs as collection of currencies (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). If you choose Trade_Calc = false, only one pair is turned on. The EA depends on a special indicator to set Buy stop, Buy limit, Sell stop and Sell limit orders Note: If enabled Pendingorders = false, the EA will use the prices shown on the chart in live orders (buy and sell). In this case, the EA uses stop loss a
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experts
"ANYWAY EA" is a tool designed to handle your trades in a different concept, which does not start its trailing by locking in profit. It just moves stop loss by 1. It will step the SL by 1 so for every 1 pip the SL moves to 19, 18, 17, etc. The brokers can see this and do nothing to deal with it. While you are sitting there waiting for it to lock in the points it has already made. All these stop losses and take profits can be hidden from the broker by selecting SLnTPMode = Client. Run the EA on a
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Zone EA is an amazing tool designed to handle your losing trades in a different concept rather than using Stop Loss feature and ensure almost a profitable outcome regardless of market direction when closing orders according to a smart hedging mechanism "back-and-forth". It works by changing net direction of your trade using larger hedging trades in opposite directions. The Expert Advisor starts opening one order with a market trend or opening one order of your choice or opening the hed
Smart Trade
Phong Vu
Experts
Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experts
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
AnyWay Plus
Mohamed Nasseem
Experts
"ANYWAY Plus EA" is a tool designed to handle your trades in a different concept, similar to "ANYWAY EA". But it looks for opportunities on 28 currency pairs and displays the data on the current chart. The EA does not start its trailing by locking in profit. It just moves stop loss by 1. It will step the SL by 1 so for every 1 pip the SL moves to 19, 18, 17, etc. All these stop losses and take profits can be hidden from the broker by selecting SLnTPMode = Client. Run the EA on one pair on the M5
Mockingjay Trend EA
Guojun Xu
Experts
The central strategy of the EA is based on the Elliott Wave Theory. When the second wave is a correction, you can open order in the direction of a trendline and use the fluctuations of the third wave to take profit. Stop loss will be set at the highest or the lowest price in the past. Each order has a stop loss. The EA is not Martingale, so the risk is controllable. Parameters StoplossParameter: Actual stop loss = Theoretical stop loss multiplied by the stop loss factor, and the value range is
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
TSO Price Channel
Dionisis Nikolopoulos
Experts
TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione