Pivot Points Adjustable
- Indicatori
- Eduardo Mellado Monge
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Pivot Points MT4 – Supporti e Resistenze Automatici con Precisione Professionale
Scopri la potenza dell’analisi tecnica strutturata con Pivot Points MT4, l’indicatore che traccia automaticamente i livelli chiave di resistenza (R1, R2, R3) e supporto (S1, S2, S3), basandosi sui dati di prezzo del giorno precedente. Ideale per trader che cercano chiarezza, disciplina e un vantaggio tattico.
🔍 Cosa fa questo indicatore?
-
Calcola e disegna automaticamente i Pivot Point giornalieri.
-
Mostra chiaramente:
-
Linea centrale del pivot (PP)
-
Resistenze: R1, R2, R3
-
Supporti: S1, S2, S3
-
-
Evidenzia immediatamente zone chiave direttamente sul grafico.
🎯 Vantaggi principali:
-
✅ Identifica zone cruciali per entrare o uscire dal mercato.
-
✅ Migliora la gestione del rischio e la definizione degli obiettivi.
-
✅ Compatibile con qualsiasi coppia e timeframe (basato su dati giornalieri).
-
✅ Perfetto per scalping, swing trading o intraday.
-
✅ Aspetto pulito e personalizzabile.
🧠 Perché usare i Pivot Points?
I Pivot Points sono ampiamente utilizzati da banche, istituzioni e trader professionisti per identificare direzione del mercato e possibili zone di inversione. Questo indicatore ti aiuta a leggere il mercato come un esperto.
🚀 Affronta ogni sessione con chiarezza strategica.
Con Pivot Points MT4, il tuo grafico diventa una mappa operativa. Prendi decisioni basate sui dati, non sulle emozioni.