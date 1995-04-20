Pivot Points Adjustable

Pivot Points MT4 – Supporti e Resistenze Automatici con Precisione Professionale

Scopri la potenza dell’analisi tecnica strutturata con Pivot Points MT4, l’indicatore che traccia automaticamente i livelli chiave di resistenza (R1, R2, R3) e supporto (S1, S2, S3), basandosi sui dati di prezzo del giorno precedente. Ideale per trader che cercano chiarezza, disciplina e un vantaggio tattico.

🔍 Cosa fa questo indicatore?

  • Calcola e disegna automaticamente i Pivot Point giornalieri.

  • Mostra chiaramente:

    • Linea centrale del pivot (PP)

    • Resistenze: R1, R2, R3

    • Supporti: S1, S2, S3

  • Evidenzia immediatamente zone chiave direttamente sul grafico.

🎯 Vantaggi principali:

  • Identifica zone cruciali per entrare o uscire dal mercato.

  • ✅ Migliora la gestione del rischio e la definizione degli obiettivi.

  • ✅ Compatibile con qualsiasi coppia e timeframe (basato su dati giornalieri).

  • ✅ Perfetto per scalping, swing trading o intraday.

  • ✅ Aspetto pulito e personalizzabile.

🧠 Perché usare i Pivot Points?

I Pivot Points sono ampiamente utilizzati da banche, istituzioni e trader professionisti per identificare direzione del mercato e possibili zone di inversione. Questo indicatore ti aiuta a leggere il mercato come un esperto.

🚀 Affronta ogni sessione con chiarezza strategica.

Con Pivot Points MT4, il tuo grafico diventa una mappa operativa. Prendi decisioni basate sui dati, non sulle emozioni.

