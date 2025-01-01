- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ISet<T>
ISet<T> è un'interfaccia per l'implementazione di set di dati generici.
Descrizione
L'interfaccia ISet definisce i metodi di base per lavorare con i set, quali: l'unione e l'intersezione di set, la definizione di subsets stretti e non-stretti, ed altro.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
ISet
Direct descendants
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Produce l'operazione di differenza tra la raccolta corrente e una raccolta passata (array)
|
Produce il funzionamento dell'intersezione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
|
Produce l'operazione di differenza simmetrica tra la raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
|
Produce l'unione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
|
Determina se il set corrente è un sottoinsieme appropriato della raccolta o dell'array specificati
|
Determina se il set corrente è un superset appropriato della raccolta o array specificati
|
Determina se il set corrente è un subset della raccolta o dell'array specificati
|
Determina se il set corrente è un superset della raccolta o dell'array specificati
|
Determina se il set corrente si sovrappone alla raccolta o array specificati
|
Determina se il set corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o array specificati