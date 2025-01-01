DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliISet<T> 

ISet<T>

ISet<T> è un'interfaccia per l'implementazione di set di dati generici.

Descrizione

L'interfaccia ISet definisce i metodi di base per lavorare con i set, quali: l'unione e l'intersezione di set, la definizione di subsets stretti e non-stretti, ed altro.

Dichiarazione

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

Header

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      ISet

Direct descendants

CHashSet, CSortedSet

Class Methods

Metodo

Descrizione

ExceptWith

Produce l'operazione di differenza tra la raccolta corrente e una raccolta passata (array)

IntersectWith

Produce il funzionamento dell'intersezione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

SymmetricExceptWith

Produce l'operazione di differenza simmetrica tra la raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

UnionWith

Produce l'unione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

IsProperSubsetOf

Determina se il set corrente è un sottoinsieme appropriato della raccolta o dell'array specificati

IsProperSupersetOf

Determina se il set corrente è un superset appropriato della raccolta o array specificati

IsSubsetOf

Determina se il set corrente è un subset della raccolta o dell'array specificati

IsSupersetOf

Determina se il set corrente è un superset della raccolta o dell'array specificati

Overlaps

Determina se il set corrente si sovrappone alla raccolta o array specificati

SetEquals

Determina se il set corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o array specificati