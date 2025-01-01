CStack<T>
CStack<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
Descrizione
La classe CStack<T> è una raccolta dinamica di dati tipo T, organizzata come una pila che opera sul principio LIFO (l'ultimo ad entrare è il primo ad uscire).
Dichiarazione
template<typename T>
Header
#include <Generic\Stack.mqh>
Inheritance Hierarchy
CStack
Class Methods
Metodo
Descrizione
Aggiunge un elemento ad una pila
Restituisce il numero di elementi in una pila
Determina se una pila contiene un elemento con il valore specificato
Imposta la capacità di una pila al numero effettivo di elementi
Copia tutti gli elementi di una pila nell'array specificato partendo dall'indice specificato
Rimuove tutti gli elementi da una pila
Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato da una pila
Aggiunge un elemento ad una pila
Restituisce l'elemento di testa senza rimuoverlo da una pila
Restituisce l'elemento di testa e lo rimuove dalla pila