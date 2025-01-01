DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCStack<T> 

CStack<T>

CStack<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>.

Descrizione

La classe CStack<T> è una raccolta dinamica di dati tipo T, organizzata come una pila che opera sul principio LIFO (l'ultimo ad entrare è il primo ad uscire).

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CStack : public ICollection<T>

Header

   #include <Generic\Stack.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      CStack

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge un elemento ad una pila

Count

Restituisce il numero di elementi in una pila

Contains

Determina se una pila contiene un elemento con il valore specificato

TrimExcess

Imposta la capacità di una pila al numero effettivo di elementi

CopyTo

Copia tutti gli elementi di una pila nell'array specificato partendo dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi da una pila

Remove

Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato da una pila

Push

Aggiunge un elemento ad una pila

Peek

Restituisce l'elemento di testa senza rimuoverlo da una pila

Pop

Restituisce l'elemento di testa e lo rimuove dalla pila
Add