ICollection<T>

ICollection <T> è un'interfaccia per l'implementazione di generiche raccolte di dati.

Descrizione

L'interfaccia ICollection<T> determina i metodi di base per lavorare con le raccolte, inclusi i metodi per conteggiare elementi, per cancellare una raccolta, aggiungere o eliminare elementi, ed altro.

Dichiarazione

   template<typename T>
   interface ICollection

Header

   #include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

Direct descendants

CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge un elemento ad una raccolta

Count

Restituisce il numero di elementi di una raccolta

Contains

Determina se una raccolta contiene un elemento con il valore specificato

CopyTo

Copia tutti gli elementi di una raccolta nell'array specificato partendo dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi da una raccolta

Remove

Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato da una raccolta
Add