ICollection<T>
ICollection <T> è un'interfaccia per l'implementazione di generiche raccolte di dati.
Descrizione
L'interfaccia ICollection<T> determina i metodi di base per lavorare con le raccolte, inclusi i metodi per conteggiare elementi, per cancellare una raccolta, aggiungere o eliminare elementi, ed altro.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
ICollection
Direct descendants
CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Aggiunge un elemento ad una raccolta
|
Restituisce il numero di elementi di una raccolta
|
Determina se una raccolta contiene un elemento con il valore specificato
|
Copia tutti gli elementi di una raccolta nell'array specificato partendo dall'indice specificato
|
Rimuove tutti gli elementi da una raccolta
|
Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato da una raccolta