DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCRedBlackTreeNode<T> 

CRedBlackTreeNode<T>

CRedBlackTreeNode<T> è una di helper utilizzata per implementare la classe CRedBlackTree<T>.

Descrizione

La classe CRedBlackTreeNode<T> è un nodo di CRedBlackTree<T> . I metodi di navigazione dell'albero vengono implementati nella classe.

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CRedBlackTreeNode

Header

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Class Methods

Metodo

Descrizione

Value

Restituisce ed imposta un valore di nodo

Parent

Restituisce ed imposta un puntatore al nodo principale

Left

Restituisce ed imposta un puntatore nel nodo sinistro

Right

Restituisce ed imposta un puntatore nel nodo destro

Color

Restituisce ed imposta un colore del nodo

IsLeaf

Determina se il nodo specificato è una foglia

CreateEmptyNode

Crea un nuovo nodo nero senza genitore e figli e restituisce un puntatore ad esso