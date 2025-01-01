MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T> è una di helper utilizzata per implementare la classe CRedBlackTree<T>.
Descrizione
La classe CRedBlackTreeNode<T> è un nodo di CRedBlackTree<T> . I metodi di navigazione dell'albero vengono implementati nella classe.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Restituisce ed imposta un valore di nodo
|
Restituisce ed imposta un puntatore al nodo principale
|
Restituisce ed imposta un puntatore nel nodo sinistro
|
Restituisce ed imposta un puntatore nel nodo destro
|
Restituisce ed imposta un colore del nodo
|
Determina se il nodo specificato è una foglia
|
Crea un nuovo nodo nero senza genitore e figli e restituisce un puntatore ad esso