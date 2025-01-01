DocumentazioneSezioni
IEqualityComparer<T>

IEqualityComparer<T> è un'interfaccia per l'implementazione di una classe generica che confronta due oggetti del tipo T.

Descrizione

L'interfaccia IEqualityComparer<T> definisce i metodi per recuperare il codice hash da un oggetto di tipo T e per verificare se due oggetti di tipo T sono uguali.

Dichiarazione

   template<typename T>
   interface IEqualityComparer

Header

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Inheritance Hierarchy

  IEqualityComparer

Direct descendants

CDefaultEqualityComparer

Class Methods

Metodo

Descrizione

Equals

Confronta due valori di tipo T

HashCode

Calcola il valore del codice hash basato sull'oggetto di tipo T