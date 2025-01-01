MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliIEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T> è un'interfaccia per l'implementazione di una classe generica che confronta due oggetti del tipo T.
Descrizione
L'interfaccia IEqualityComparer<T> definisce i metodi per recuperare il codice hash da un oggetto di tipo T e per verificare se due oggetti di tipo T sono uguali.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
IEqualityComparer
Direct descendants