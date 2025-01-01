IList<T>
IList <T> è un'interfaccia per l'implementazione di elenchi di dati generici.
Descrizione
L'interfaccia IList<T> definisce i metodi di base per funzionare con le liste, come l'accesso ad un elemento per indice, per la ricerca e l'eliminazione di elementi, ordinamento, ed altro.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
IList
Direct descendants
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Ottiene un elemento dalla lista nell'indice specificato
|
Modifica un valore dalla lista all'indice specificato
|
Inserisce un elemento nell'elenco nell'indice specificato
|
Cerca la prima occorrenza di un valore in un elenco
|
Cerca l'ultima occorrenza di un valore in un elenco
|
Elimina un elemento dalla lista nell'indice specificato