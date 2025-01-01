DocumentazioneSezioni
IList<T>

IList <T> è un'interfaccia per l'implementazione di elenchi di dati generici.

Descrizione

L'interfaccia IList<T> definisce i metodi di base per funzionare con le liste, come l'accesso ad un elemento per indice, per la ricerca e l'eliminazione di elementi, ordinamento, ed altro.

Dichiarazione

   template<typename T>
   interface IList : public ICollection<T>

Header

   #include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      IList

Direct descendants

CArrayList

Class Methods

Metodo

Descrizione

TryGetValue

Ottiene un elemento dalla lista nell'indice specificato

TrySetValue

Modifica un valore dalla lista all'indice specificato

Insert

Inserisce un elemento nell'elenco nell'indice specificato

IndexOf

Cerca la prima occorrenza di un valore in un elenco

LastIndexOf

Cerca l'ultima occorrenza di un valore in un elenco

RemoveAt

Elimina un elemento dalla lista nell'indice specificato