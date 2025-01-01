MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer <T> è una classe helper che implementa l'interfaccia IEqualityComparer<T> generica basata su Equals<T> ed i metodi globali GetHashCode.
Descrizione
La classe CDefaultEqualityComparer<T> viene utilizzata per impostazione predefinita nelle raccolte di dati generiche, a meno che l'utente implicitamente utilizzi un'altra classe che implementa l'interfaccia IEqualityComparer<T>.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
CDefaultEqualityComparer