DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCDefaultEqualityComparer<T> 

CDefaultEqualityComparer<T>

CDefaultEqualityComparer <T> è una classe helper che implementa l'interfaccia IEqualityComparer<T> generica basata su Equals<T> ed i metodi globali GetHashCode.

Descrizione

La classe CDefaultEqualityComparer<T> viene utilizzata per impostazione predefinita nelle raccolte di dati generiche, a meno che l'utente implicitamente utilizzi un'altra classe che implementa l'interfaccia IEqualityComparer<T>.

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Header

   #include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Inheritance Hierarchy

  IEqualityComparer

      CDefaultEqualityComparer

Class Methods

Metodo

Descrizione

Equals

Confronta due valori di tipo T

HashCode

Calcola il valore del codice hash basato sull'oggetto di tipo T