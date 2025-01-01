DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliIMap<TKey,TValue> 

IMap<TKey, TValue>

iMap<TKey, TValue> è un'interfaccia per implementare generiche raccolte di coppie chiave/valore.

Descrizione

L'interfaccia IMap<TKey, TValue> definisce i metodi di base per lavorare con le raccolte i cui dati sono memorizzati come coppie chiave/valore.

Dichiarazione

   template<typename TKey, typename TValue>
   interface IMap : public ICollection<TKey>

Header

   #include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      IMap

Direct descendants

CHashMap, CSortedMap

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge una coppia di chiave/valore ad una raccolta

Contains

Determina se una raccolta contiene la tabella chiave/valore con la chiave specificata

Remove

Rimuove la prima occorrenza di una coppia di chiave/valore da una raccolta

TryGetValue

Ottiene un elemento con la chiave specificata da una raccolta

TrySetValue

Modifica il valore della coppia di chiave/valore da una raccolta alla chiave specificata

CopyTo

Copia tutte le coppie chiave/valore di una raccolta in array specificati, a partire dall'indice specificato
