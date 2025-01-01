IMap<TKey, TValue>
iMap<TKey, TValue> è un'interfaccia per implementare generiche raccolte di coppie chiave/valore.
Descrizione
L'interfaccia IMap<TKey, TValue> definisce i metodi di base per lavorare con le raccolte i cui dati sono memorizzati come coppie chiave/valore.
Dichiarazione
template<typename TKey, typename TValue>
Header
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
Inheritance Hierarchy
IMap
Direct descendants
Class Methods
Metodo
Descrizione
Aggiunge una coppia di chiave/valore ad una raccolta
Determina se una raccolta contiene la tabella chiave/valore con la chiave specificata
Rimuove la prima occorrenza di una coppia di chiave/valore da una raccolta
Ottiene un elemento con la chiave specificata da una raccolta
Modifica il valore della coppia di chiave/valore da una raccolta alla chiave specificata
Copia tutte le coppie chiave/valore di una raccolta in array specificati, a partire dall'indice specificato