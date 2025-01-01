- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
CArrayList<T>
CArrayList<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia IList<T>.
Descrizione
La classe CArrayList<T> è un'implementazione dell'elenco dati dinamico di tipo T. Questa classe fornisce i metodi di base per lavorare con l'elenco, come accedere ad un elemento per indice, cercare ed eliminare elementi, ordinare e altro.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
CArrayList
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Ottiene ed Imposta la capacità corrente di un elenco
|
Restituisce il numero di elementi nell'elenco
|
Determina se un elenco contiene un elemento con il valore specificato
|
Imposta la capacità di un elenco al numero effettivo di elementi
|
Ottiene un elemento dell'elenco all'indice specificato
|
Imposta il valore dell'elemento dell' elenco nell'indice specificato
|
Aggiunge un elemento all'elenco
|
Aggiunge una raccolta o una serie di elementi all'elenco
|
Inserisce un elemento nell'elenco nell'indice specificato
|
Inserisce una raccolta o una serie di elementi nell'elenco dell'indice specificato
|
Copia tutti gli elementi di un elenco nell'array specificato partendo dall'indice specificato
|
Cerca il valore specificato in un elenco ordinato in ordine crescente
|
Cerca la prima occorrenza di un valore in un elenco
|
Cerca l'ultima occorrenza di un valore in un elenco
|
Rimuove tutti gli elementi da una raccolta
|
Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dall'elenco
|
Rimuove un elemento nell'indice specificato dell'elenco
|
Rimuove una serie di elementi dall'elenco
|
Inverte l'ordine di elementi nell'elenco
|
Ordina gli elementi nell'elenco