CArrayList<T>

CArrayList<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia IList<T>.

Descrizione

La classe CArrayList<T> è un'implementazione dell'elenco dati dinamico di tipo T. Questa classe fornisce i metodi di base per lavorare con l'elenco, come accedere ad un elemento per indice, cercare ed eliminare elementi, ordinare e altro.

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

Header

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      IList

          CArrayList

Class Methods

Metodo

Descrizione

Capacity

Ottiene ed Imposta la capacità corrente di un elenco

Count

Restituisce il numero di elementi nell'elenco

Contains

Determina se un elenco contiene un elemento con il valore specificato

TrimExcess

Imposta la capacità di un elenco al numero effettivo di elementi

TryGetValue

Ottiene un elemento dell'elenco all'indice specificato

TrySetValue

Imposta il valore dell'elemento dell' elenco nell'indice specificato

Add

Aggiunge un elemento all'elenco

AddRange

Aggiunge una raccolta o una serie di elementi all'elenco

Insert

Inserisce un elemento nell'elenco nell'indice specificato

InsertRange

Inserisce una raccolta o una serie di elementi nell'elenco dell'indice specificato

CopyTo

Copia tutti gli elementi di un elenco nell'array specificato partendo dall'indice specificato

BinarySearch

Cerca il valore specificato in un elenco ordinato in ordine crescente

IndexOf

Cerca la prima occorrenza di un valore in un elenco

LastIndexOf

Cerca l'ultima occorrenza di un valore in un elenco

Clear

Rimuove tutti gli elementi da una raccolta

Remove

Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dall'elenco

RemoveAt

Rimuove un elemento nell'indice specificato dell'elenco

RemoveRange

Rimuove una serie di elementi dall'elenco

Reverse

Inverte l'ordine di elementi nell'elenco

Sort

Ordina gli elementi nell'elenco