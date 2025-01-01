DocumentazioneSezioni
CSortedSet<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ISet <T>.

Descrizione

La classe CSortedSet<T> è un'implementazione del set dinamico di tipo T ordinato, con l'unicità richiesta, di ogni valore. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con set e operazioni correlate, quali: l'unione e l'intersezione di sets, la definizione di sub-sets stretti e non, ed altro.

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

Header

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge un elemento ad un set insieme

Count

Restituisce il numero di elementi in un set ordinato

Contains

Determina se un set ordinato contiene un elemento con il valore specificato

Comparer

Restituisce un puntatore all'interfaccia IComparer<T>, utilizzata per organizzare un set ordinato

TryGetMin

Ottiene l'elemento minimo da un set ordinato

TryGetMax

Ottiene l'elemento massimo da un set ordinato

CopyTo

Copia tutti gli elementi di un gruppo ordinato all'array specificato partendo dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi da un set ordinato

Remove

Rimuove il verificarsi dell'elemento specificato da un set ordinato

ExceptWith

Produce l'operazione di differenza tra la raccolta corrente e una raccolta passata (array)

IntersectWith

Produce il funzionamento dell'intersezione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

SymmetricExceptWith

Produce l'operazione di differenza simmetrica tra la raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

UnionWith

Produce l'unione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

IsProperSubsetOf

Determina se il set ordinato corrente è un subset appropriato della raccolta o dell'array specificati

IsProperSupersetOf

Determina se il set ordinato corrente è un superset appropriato della raccolta o dell'array specificati

IsSubsetOf

Determina se il set ordinato corrente è un subset della raccolta o dell'array specificati

IsSupersetOf

Determina se il set ordinato corrente è un superset della raccolta o dell'array specificati

Overlaps

Determina se il set ordinato corrente si sovrappone alla raccolta o all'array specificati

SetEquals

Determina se il set ordinato corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o dell'array specificati

GetViewBetween

Ottiene dal set corrente ordinato un subset specificato dai valori minimi e massimi

GetReverse

Ottiene una copia del set corrente ordinato, in cui tutti gli elementi sono disposti in ordine inverso
