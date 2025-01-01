- Add
CSortedSet<T>
CSortedSet<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ISet <T>.
Descrizione
La classe CSortedSet<T> è un'implementazione del set dinamico di tipo T ordinato, con l'unicità richiesta, di ogni valore. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con set e operazioni correlate, quali: l'unione e l'intersezione di sets, la definizione di sub-sets stretti e non, ed altro.
Dichiarazione
template<typename T>
Header
#include <Generic\SortedSet.mqh>
Inheritance Hierarchy
CSortedSet
Class Methods
Metodo
Descrizione
Aggiunge un elemento ad un set insieme
Restituisce il numero di elementi in un set ordinato
Determina se un set ordinato contiene un elemento con il valore specificato
Restituisce un puntatore all'interfaccia IComparer<T>, utilizzata per organizzare un set ordinato
Ottiene l'elemento minimo da un set ordinato
Ottiene l'elemento massimo da un set ordinato
Copia tutti gli elementi di un gruppo ordinato all'array specificato partendo dall'indice specificato
Rimuove tutti gli elementi da un set ordinato
Rimuove il verificarsi dell'elemento specificato da un set ordinato
Produce l'operazione di differenza tra la raccolta corrente e una raccolta passata (array)
Produce il funzionamento dell'intersezione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
Produce l'operazione di differenza simmetrica tra la raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
Produce l'unione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
Determina se il set ordinato corrente è un subset appropriato della raccolta o dell'array specificati
Determina se il set ordinato corrente è un superset appropriato della raccolta o dell'array specificati
Determina se il set ordinato corrente è un subset della raccolta o dell'array specificati
Determina se il set ordinato corrente è un superset della raccolta o dell'array specificati
Determina se il set ordinato corrente si sovrappone alla raccolta o all'array specificati
Determina se il set ordinato corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o dell'array specificati
Ottiene dal set corrente ordinato un subset specificato dai valori minimi e massimi
Ottiene una copia del set corrente ordinato, in cui tutti gli elementi sono disposti in ordine inverso