CSortedSet<T>

CSortedSet<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ISet <T>.

Descrizione

La classe CSortedSet<T> è un'implementazione del set dinamico di tipo T ordinato, con l'unicità richiesta, di ogni valore. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con set e operazioni correlate, quali: l'unione e l'intersezione di sets, la definizione di sub-sets stretti e non, ed altro.

Dichiarazione

template<typename T>

class CSortedSet : public ISet<T>

Header

#include <Generic\SortedSet.mqh>

Inheritance Hierarchy ICollection ISet CSortedSet

Class Methods