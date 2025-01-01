CRedBlackTree<T>
CRedBlackTree<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
Descrizione
La classe CRedBlackTree<T> è un'implementazione di un albero rosso-nero dinamico i cui nodi memorizzano i dati di tipo T. La classe fornisce metodi di base per lavorare con alberi rosso-neri, come ad esempio aggiungere, eliminare, cercare il valore massimo e minimo ed altro ancora.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
CRedBlackTree
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Aggiunge un elemento ad un albero rosso-nero
|
Restituisce un puntatore alla radice dell'albero rosso-nero
|
Restituisce il numero di elementi nell'albero rosso-nero
|
Determina se l'albero rosso-nero contiene un elemento con il valore specificato
|
Restituisce un puntatore all'interfaccia IComparer<T> utilizzata per organizzare un albero rosso-nero
|
Ottiene l'elemento minimo di un albero rosso-nero
|
Ottiene l'elemento massimo di un albero rosso-nero
|
Copia tutti gli elementi di un albero rosso-nero all'array specificato partendo dall'indice specificato
|
Rimuove tutti gli elementi da un albero rosso-nero
|
Rimuove il verificarsi dell'elemento specificato da un albero rosso-nero
|
Rimuove un elemento con il valore minimo da un albero rosso-nero
|
Rimuove un elemento con il valore massimo da un albero rosso-nero
|
Cerca il verificarsi di un valore specificato in un albero rosso-nero
|
Cerca un elemento con il valore massimo in un albero rosso-nero
|
Ricerca di un elemento con il valore minimo in un albero rosso-nero