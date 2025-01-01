DocumentazioneSezioni
CRedBlackTree<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>.

Descrizione

La classe CRedBlackTree<T> è un'implementazione di un albero rosso-nero dinamico i cui nodi memorizzano i dati di tipo T. La classe fornisce metodi di base per lavorare con alberi rosso-neri, come ad esempio aggiungere, eliminare, cercare il valore massimo e minimo ed altro ancora.

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Header

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      CRedBlackTree

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge un elemento ad un albero rosso-nero

Root

Restituisce un puntatore alla radice dell'albero rosso-nero

Count

Restituisce il numero di elementi nell'albero rosso-nero

Contains

Determina se l'albero rosso-nero contiene un elemento con il valore specificato

Comparer

Restituisce un puntatore all'interfaccia IComparer<T> utilizzata per organizzare un albero rosso-nero

TryGetMin

Ottiene l'elemento minimo di un albero rosso-nero

TryGetMax

Ottiene l'elemento massimo di un albero rosso-nero

CopyTo

Copia tutti gli elementi di un albero rosso-nero all'array specificato partendo dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi da un albero rosso-nero

Remove

Rimuove il verificarsi dell'elemento specificato da un albero rosso-nero

RemoveMin

Rimuove un elemento con il valore minimo da un albero rosso-nero

RemoveMax

Rimuove un elemento con il valore massimo da un albero rosso-nero

Find

Cerca il verificarsi di un valore specificato in un albero rosso-nero

FindMax

Cerca un elemento con il valore massimo in un albero rosso-nero

FindMin

Ricerca di un elemento con il valore minimo in un albero rosso-nero
