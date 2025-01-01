CKeyValuePair<TKey, TValue>
La classe CKeyValuePair<TKey,TValue> implementa una coppia chiave/valore.
Descrizione
La classe CKeyValuePair<TKey,TValue> implementa metodi per lavorare con la chiave ed il valore della coppia chiave/valore.
Dichiarazione
|
template<typename TKey, typename TValue>
Header
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
CKeyValuePair
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Ottiene ed imposta la chiave nella coppia chiave/valore
|
Ottiene ed imposta il valore nella coppia chiave/valore
|
Crea una nuova coppia chiave/valore la cui chiave e valore sono uguali a quelli attuali
|
Confronta la coppia chiave/valore corrente con quella specificata
|
Controlla se la coppia corrente chiave/valore e quella specificata sono uguali
|
Calcola il valore hash basato sulla coppia chiave/valore