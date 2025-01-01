DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCKeyValuePair<TKey,TValue> 

CKeyValuePair<TKey, TValue>

La classe CKeyValuePair<TKey,TValue> implementa una coppia chiave/valore.

Descrizione

La classe CKeyValuePair<TKey,TValue> implementa metodi per lavorare con la chiave ed il valore della coppia chiave/valore.

Dichiarazione

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CKeyValuePair : public IComparable<CKeyValuePair<TKey,TValue>*>

Header

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Inheritance Hierarchy

  IEqualityComparable

      IComparable

          CKeyValuePair

Class Methods

Metodo

Descrizione

Key

Ottiene ed imposta la chiave nella coppia chiave/valore

Value

Ottiene ed imposta il valore nella coppia chiave/valore

Clone

Crea una nuova coppia chiave/valore la cui chiave e valore sono uguali a quelli attuali

Compare

Confronta la coppia chiave/valore corrente con quella specificata

Equals

Controlla se la coppia corrente chiave/valore e quella specificata sono uguali

HashCode

Calcola il valore hash basato sulla coppia chiave/valore
Key