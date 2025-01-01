MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T> è una classe helper che implementa l'interfaccia IComparer<T> generica basata sui metodi globali Compare.
Descrizione
La classe CDefaultComparer<T> viene utilizzata per impostazione predefinita nelle raccolte di dati generiche, a meno che l'utente implicitamente utilizzi un'altra classe che attua l'interfaccia IComparer<T>.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
CDefaultComparer
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Confronta due valori di tipo T