CDefaultComparer<T> 

CDefaultComparer<T>

CDefaultComparer<T> è una classe helper che implementa l'interfaccia IComparer<T> generica basata sui metodi globali Compare.

Descrizione

La classe CDefaultComparer<T> viene utilizzata per impostazione predefinita nelle raccolte di dati generiche, a meno che l'utente implicitamente utilizzi un'altra classe che attua l'interfaccia IComparer<T>.

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Header

   #include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Inheritance Hierarchy

  IComparer

      CDefaultComparer

Class Methods

Metodo

Descrizione

Compare

Confronta due valori di tipo T