CSortedMap<TKey, TValue>

CSortedMap<TKey,TValue> è una classe generica che implementa l'interfaccia IMap<TKey,TValue>.

Descrizione

La classe CSortedMap<TKey,TValue> è un'implementazione di una tabella hash dinamica i cui dati vengono memorizzati come coppie chiave/valore ordinate per chiave e tenendo conto del requisito di unicità chiave. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con una tabella hash, ad esempio per accedere ad un valore tramite chiave, per cercare ed eliminare una coppia di chiave/valore e altro.

Dichiarazione

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Header

#include <Generic\SortedMap.mqh>

Inheritance Hierarchy ICollection IMap CSortedMap

Class Methods