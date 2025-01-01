CSortedMap<TKey, TValue>
CSortedMap<TKey,TValue> è una classe generica che implementa l'interfaccia IMap<TKey,TValue>.
Descrizione
La classe CSortedMap<TKey,TValue> è un'implementazione di una tabella hash dinamica i cui dati vengono memorizzati come coppie chiave/valore ordinate per chiave e tenendo conto del requisito di unicità chiave. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con una tabella hash, ad esempio per accedere ad un valore tramite chiave, per cercare ed eliminare una coppia di chiave/valore e altro.
Dichiarazione
template<typename TKey, typename TValue>
Header
#include <Generic\SortedMap.mqh>
Inheritance Hierarchy
CSortedMap
Class Methods
Metodo
Descrizione
Aggiunge una coppia di chiave/valore alla tabella hash
Restituisce il numero di elementi nella tabella di hash ordinata
Determina se la tabella hash ordinata contiene la tabella chiave/valore specificata
Determina se la tabella hash ordinata contiene la tabella chiave/valore con la chiave specificata
Determina se la tabella hash ordinata contiene la tabella chiave/valore con il valore specificato
Restituisce un puntatore all'interfaccia IComparer<T>, utilizzata per organizzare una tabella di hash ordinata
Copia tutte le coppie chiave/valore dalla tabella hash ordinata agli array specificati, a partire dall'indice specificato
Rimuove tutti gli elementi dalla tabella hash ordinata
Rimuove la prima occorrenza della coppia chiave/valore dalla tabella hash ordinata
Ottiene un elemento con la chiave specificata dalla tabella hash ordinata
Modifica una coppia di chiave/valore con la chiave specificata dalla tabella hash ordinata