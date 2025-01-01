DocumentazioneSezioni
CSortedMap<TKey,TValue> è una classe generica che implementa l'interfaccia IMap<TKey,TValue>.

Descrizione

La classe CSortedMap<TKey,TValue> è un'implementazione di una tabella hash dinamica i cui dati vengono memorizzati come coppie chiave/valore ordinate per chiave e tenendo conto del requisito di unicità chiave. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con una tabella hash, ad esempio per accedere ad un valore tramite chiave, per cercare ed eliminare una coppia di chiave/valore e altro.

Dichiarazione

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Header

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge una coppia di chiave/valore alla tabella hash

Count

Restituisce il numero di elementi nella tabella di hash ordinata

Contains

Determina se la tabella hash ordinata contiene la tabella chiave/valore specificata

ContainsKey

Determina se la tabella hash ordinata contiene la tabella chiave/valore con la chiave specificata

ContainsValue

Determina se la tabella hash ordinata contiene la tabella chiave/valore con il valore specificato

Comparer

Restituisce un puntatore all'interfaccia IComparer<T>, utilizzata per organizzare una tabella di hash ordinata

CopyTo

Copia tutte le coppie chiave/valore dalla tabella hash ordinata agli array specificati, a partire dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi dalla tabella hash ordinata

Remove

Rimuove la prima occorrenza della coppia chiave/valore dalla tabella hash ordinata

TryGetValue

Ottiene un elemento con la chiave specificata dalla tabella hash ordinata

TrySetValue

Modifica una coppia di chiave/valore con la chiave specificata dalla tabella hash ordinata
