CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue> è una classe generica che implementa l'interfaccia IMap<TKey, TValue>.

Descrizione

La clase CHashMap<TKey, TValue> è un'implementazione della tabella hash dinamica, i cui dati vengono memorizzati sottoforma di coppie di chiave/valore non ordinate tenendo conto del requisito di unicità chiave. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con una tabella hash, ad esempio per accedere ad un valore tramite chiave, per cercare ed eliminare una coppia di chiave/valore e altro.

Dichiarazione

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

Header

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      IMap

          CHashMap

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge una coppia di chiave/valore alla tabella hash

Count

Restituisce il numero di elementi nella tabella hash

Comparer

Restituisce un puntatore all'interfaccia IEqualityComparer<T>, utilizzata per organizzare una tabella hash

Contains

Determina se la tabella hash contiene la coppia di chiave/valore specificata

ContainsKey

Determina se la tabella hash contiene la coppia di chiave/valore con la chiave specificata

ContainsValue

CopyTo

Copia tutte le coppie chiave/valore dalla tabella hash agli array specificati, a partire dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi dalla tabella hash

Remove

Rimuove la prima occorrenza della coppia di chiave/valore dalla tabella hash

TryGetValue

Ottiene un elemento con la chiave specificata dalla tabella hash

TrySetValue

Modifica il valore di una coppia di chiave/valore dalla tabella hash alla chiave specificata
