CHashMap<TKey, TValue>
CHashMap<TKey, TValue> è una classe generica che implementa l'interfaccia IMap<TKey, TValue>.
Descrizione
La clase CHashMap<TKey, TValue> è un'implementazione della tabella hash dinamica, i cui dati vengono memorizzati sottoforma di coppie di chiave/valore non ordinate tenendo conto del requisito di unicità chiave. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con una tabella hash, ad esempio per accedere ad un valore tramite chiave, per cercare ed eliminare una coppia di chiave/valore e altro.
Dichiarazione
template<typename TKey, typename TValue>
Header
#include <Generic\HashMap.mqh>
Inheritance Hierarchy
CHashMap
Class Methods
Metodo
Descrizione
Aggiunge una coppia di chiave/valore alla tabella hash
Restituisce il numero di elementi nella tabella hash
Restituisce un puntatore all'interfaccia IEqualityComparer<T>, utilizzata per organizzare una tabella hash
Determina se la tabella hash contiene la coppia di chiave/valore specificata
Determina se la tabella hash contiene la coppia di chiave/valore con la chiave specificata
Copia tutte le coppie chiave/valore dalla tabella hash agli array specificati, a partire dall'indice specificato
Rimuove tutti gli elementi dalla tabella hash
Rimuove la prima occorrenza della coppia di chiave/valore dalla tabella hash
Ottiene un elemento con la chiave specificata dalla tabella hash
Modifica il valore di una coppia di chiave/valore dalla tabella hash alla chiave specificata