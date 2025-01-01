DocumentazioneSezioni
IComparer<T>

IComparer <T> è un'interfaccia per l'implementazione di una classe generica che confronta due oggetti di tipo T, se uno è maggiore di, inferiore o uguale ad, un altro

Descrizione

L'interfaccia IComparer<T> determina un metodo per confrontare due oggetti di tipo T, sulla base della quale una raccolta di questi oggetti può essere ordinata.

Dichiarazione

   template<typename T>
   interface IComparer

Header

   #include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Inheritance Hierarchy

  IComparer

Direct descendants

CDefaultComparer

Class Methods

Metodo

Descrizione

Compare

Confronta due valori di tipo T