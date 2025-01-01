IComparer<T>
IComparer <T> è un'interfaccia per l'implementazione di una classe generica che confronta due oggetti di tipo T, se uno è maggiore di, inferiore o uguale ad, un altro
Descrizione
L'interfaccia IComparer<T> determina un metodo per confrontare due oggetti di tipo T, sulla base della quale una raccolta di questi oggetti può essere ordinata.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
IComparer
Direct descendants
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Confronta due valori di tipo T