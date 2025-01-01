- Add
CHashSet<T>
CHashSet<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ISet<T>.
Descrizione
La classe CHashSet<T> è un'implementazione del set di dati dinamico non ordinato del tipo T, con l'unicità richiesta di ogni valore. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con set e operazioni correlate, quali: l'unione e l'intersezione di sets, la definizione di sub-sets stretti e non, ed altro.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
CHashSet
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Aggiunge un elemento ad un set
|
Restituisce il numero di elementi di un set
|
Determina se un set contiene un elemento con il valore specificato
|
Restituisce un puntatore all'interfaccia IEqualityComparer<T>, utilizzata per organizzare un set
|
Imposta la capacità di un set per il numero effettivo di elementi e quindi libera la memoria inutilizzata
|
Copia tutti gli elementi di un set all'array specificato partendo dall'indice specificato
|
Rimuove tutti gli elementi da un set
|
Rimuove l'elemento specificato da un set
|
Produce l'operazione di differenza tra la raccolta corrente e una raccolta passata (array)
|
Produce il funzionamento dell'intersezione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
|
Produce l'operazione di differenza simmetrica tra la raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
|
Produce l'unione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)
|
Determina se il set corrente è un sottoinsieme appropriato della raccolta o dell'array specificati
|
Determina se il set corrente è un superset appropriato della raccolta o array specificati
|
Determina se il set corrente è un subset della raccolta o dell'array specificati
|
Determina se il set corrente è un superset della raccolta o dell'array specificati
|
Determina se il set corrente si sovrappone alla raccolta o array specificati
|
Determina se il set corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o array specificati