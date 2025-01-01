DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCHashSet<T> 

CHashSet<T>

CHashSet<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ISet<T>.

Descrizione

La classe CHashSet<T> è un'implementazione del set di dati dinamico non ordinato del tipo T, con l'unicità richiesta di ogni valore. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con set e operazioni correlate, quali: l'unione e l'intersezione di sets, la definizione di sub-sets stretti e non, ed altro.

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

Header

   #include <Generic\HashSet.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      ISet

          CHashSet

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge un elemento ad un set

Count

Restituisce il numero di elementi di un set

Comparer

Determina se un set contiene un elemento con il valore specificato

Contains

Restituisce un puntatore all'interfaccia IEqualityComparer<T>, utilizzata per organizzare un set

TrimExcess

Imposta la capacità di un set per il numero effettivo di elementi e quindi libera la memoria inutilizzata

CopyTo

Copia tutti gli elementi di un set all'array specificato partendo dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi da un set

Remove

Rimuove l'elemento specificato da un set

ExceptWith

Produce l'operazione di differenza tra la raccolta corrente e una raccolta passata (array)

IntersectWith

Produce il funzionamento dell'intersezione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

SymmetricExceptWith

Produce l'operazione di differenza simmetrica tra la raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

UnionWith

Produce l'unione della raccolta corrente ed una raccolta passata (array)

IsProperSubsetOf

Determina se il set corrente è un sottoinsieme appropriato della raccolta o dell'array specificati

IsProperSupersetOf

Determina se il set corrente è un superset appropriato della raccolta o array specificati

IsSubsetOf

Determina se il set corrente è un subset della raccolta o dell'array specificati

IsSupersetOf

Determina se il set corrente è un superset della raccolta o dell'array specificati

Overlaps

Determina se il set corrente si sovrappone alla raccolta o array specificati

SetEquals

Determina se il set corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o array specificati
Add