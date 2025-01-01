CHashSet<T>

CHashSet<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ISet<T>.

Descrizione

La classe CHashSet<T> è un'implementazione del set di dati dinamico non ordinato del tipo T, con l'unicità richiesta di ogni valore. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con set e operazioni correlate, quali: l'unione e l'intersezione di sets, la definizione di sub-sets stretti e non, ed altro.

Dichiarazione

template<typename T>

class CHashSet : public ISet<T>

Header

#include <Generic\HashSet.mqh>

Inheritance Hierarchy ICollection ISet CHashSet

Class Methods