CLinkedList<T>
CLinkedList <T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
Descrizione
La classe CLinkedList<T> è un'implementazione dell'elenco dati dinamico doppiamente collegato di tipo T. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con liste doppiamente collegate, come ad esempio aggiungere, eliminare, cercare elementi e altro.
Dichiarazione
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
CLinkedList
Class Methods
|
Metodo
|
Descrizione
|
Aggiunge un elemento ad un elenco collegato
|
Aggiunge un elemento dopo il nodo specificato nella lista collegata
|
Aggiunge un elemento prima del nodo specificato nella lista collegata
|
Aggiunge un elemento all'inizio della lista collegata
|
Aggiunge un elemento alla fine della lista collegata
|
Restituisce il numero di elementi nella lista collegata
|
Restituisce un puntatore al primo nodo della lista collegata
|
Restituisce un puntatore al primo nodo della lista collegata
|
Restituisce un puntatore all'ultimo nodo della lista collegata
|
Determina se la lista collegata contiene un elemento con il valore specificato
|
Copia tutti gli elementi della lista collegata all'array specificato partendo dall'indice specificato
|
Rimuove tutti gli elementi da una lista collegata
|
Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dalla lista collegata
|
Rimuove il primo elemento della lista collegata
|
Rimuove l'ultimo elemento della lista collegata
|
Cerca la prima occorrenza del valore specificato nella lista collegata
|
Cerca l'ultima occorrenza del valore specificato nella lista collegata