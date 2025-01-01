DocumentazioneSezioni
CLinkedList<T>

CLinkedList <T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>.

Descrizione

La classe CLinkedList<T> è un'implementazione dell'elenco dati dinamico doppiamente collegato di tipo T. Questa classe fornisce metodi di base per lavorare con liste doppiamente collegate, come ad esempio aggiungere, eliminare, cercare elementi e altro.

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

Header

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      CLinkedList

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge un elemento ad un elenco collegato

AddAfter

Aggiunge un elemento dopo il nodo specificato nella lista collegata

AddBefore

Aggiunge un elemento prima del nodo specificato nella lista collegata

AddFirst

Aggiunge un elemento all'inizio della lista collegata

AddLast

Aggiunge un elemento alla fine della lista collegata

Count

Restituisce il numero di elementi nella lista collegata

Head

Restituisce un puntatore al primo nodo della lista collegata

First

Restituisce un puntatore al primo nodo della lista collegata

Last

Restituisce un puntatore all'ultimo nodo della lista collegata

Contains

Determina se la lista collegata contiene un elemento con il valore specificato

CopyTo

Copia tutti gli elementi della lista collegata all'array specificato partendo dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi da una lista collegata

Remove

Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dalla lista collegata

RemoveFirst

Rimuove il primo elemento della lista collegata

RemoveLast

Rimuove l'ultimo elemento della lista collegata

Find

Cerca la prima occorrenza del valore specificato nella lista collegata

FindLast

Cerca l'ultima occorrenza del valore specificato nella lista collegata
