IComparable <T> è un'interfaccia per implementare oggetti che possono essere confrontati per scoprire se uno è maggiore di, inferiore o uguale ad, un altro

Descrizione

L'interfaccia IComparable<T> definisce un metodo per confrontare l'oggetto corrente con un altro oggetto dello stesso tipo, in base alla quale la raccolta di questi oggetti può essere ordinata.

Dichiarazione

   template<typename T>
   interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Header

   #include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Inheritance Hierarchy

  IEqualityComparable

      IComparable

Direct descendants

CKeyValuePair

Class Methods

Metodo

Descrizione

Compare

Confronta l'oggetto corrente con il valore specificato