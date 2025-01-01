IComparable<T>
IComparable <T> è un'interfaccia per implementare oggetti che possono essere confrontati per scoprire se uno è maggiore di, inferiore o uguale ad, un altro
Descrizione
L'interfaccia IComparable<T> definisce un metodo per confrontare l'oggetto corrente con un altro oggetto dello stesso tipo, in base alla quale la raccolta di questi oggetti può essere ordinata.
Dichiarazione
template<typename T>
Header
#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>
Inheritance Hierarchy
IComparable
Direct descendants
Class Methods
Metodo
Descrizione
Confronta l'oggetto corrente con il valore specificato