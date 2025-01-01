MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliIEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T> è un'interfaccia per implementare oggetti che possono essere confrontati.
Descrizione
L'interfaccia IEqualityComparable<T> definisce i metodi per recuperare il codice hash dell'oggetto corrente e verificare se è uguale ad un altro oggetto dello stesso tipo.
Dichiarazione
template<typename T>
Header
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>
Inheritance Hierarchy
IEqualityComparable
Direct descendants