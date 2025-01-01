DocumentazioneSezioni
IEqualityComparable<T>

IEqualityComparable<T> è un'interfaccia per implementare oggetti che possono essere confrontati.

Descrizione

L'interfaccia IEqualityComparable<T> definisce i metodi per recuperare il codice hash dell'oggetto corrente e verificare se è uguale ad un altro oggetto dello stesso tipo.

Dichiarazione

   template<typename T>
   interface IEqualityComparable

Header

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Inheritance Hierarchy

  IEqualityComparable

Direct descendants

IComparable

Class Methods

Metodo

Descrizione

Equals

Confronta l'oggetto corrente con il valore specificato

HashCode

Calcola il valore del codice hash per l'oggetto corrente