CQueue<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>.

Descrizione

La classe CQueue<T> è una raccolta dinamica di dati di tipo T, organizzata come una coda che opera sul principio FIFO (il primo ad entrare è il primo ad uscire).

Dichiarazione

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

Header

   #include <Generic\Queue.mqh>

Inheritance Hierarchy

  ICollection

      CQueue

Class Methods

Metodo

Descrizione

Add

Aggiunge un elemento ad una coda

Enqueue

Aggiunge un elemento ad una coda

Count

Restituisce il numero di elementi nella coda

Contains

Determina se la coda contiene un elemento con il valore specificato

TrimExcess

Imposta la capacità di una coda al numero effettivo di elementi e quindi libera la memoria non utilizzata

CopyTo

Copia tutti gli elementi di una coda nell'array specificato partendo dall'indice specificato

Clear

Rimuove tutti gli elementi da una coda

Remove

Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dalla coda

Dequeue

Restituisce l'elemento di partenza e lo rimuove dalla coda

Peek

Restituisce l'elemento di partenza senza rimuoverlo dalla coda
Add