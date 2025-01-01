CQueue<T>
CQueue<T> è una classe generica che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
Descrizione
La classe CQueue<T> è una raccolta dinamica di dati di tipo T, organizzata come una coda che opera sul principio FIFO (il primo ad entrare è il primo ad uscire).
Dichiarazione
template<typename T>
Header
#include <Generic\Queue.mqh>
Inheritance Hierarchy
CQueue
Class Methods
Metodo
Descrizione
Aggiunge un elemento ad una coda
Restituisce il numero di elementi nella coda
Determina se la coda contiene un elemento con il valore specificato
Imposta la capacità di una coda al numero effettivo di elementi e quindi libera la memoria non utilizzata
Copia tutti gli elementi di una coda nell'array specificato partendo dall'indice specificato
Rimuove tutti gli elementi da una coda
Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dalla coda
Restituisce l'elemento di partenza e lo rimuove dalla coda
Restituisce l'elemento di partenza senza rimuoverlo dalla coda