DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaTrailing Stop ClassesCTrailingFixedPipsValidationSettings 

ValidationSettings

Imposta lo slittamento.

virtual bool  ValidationSettings()

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

La funzione controlla i livelli di Take Profit e Stop Loss. I valori corretti sono 0 e valori superiori del rientro minimo in punti dal prezzo close corrente per effettuare ordini di Stop.