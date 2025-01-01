MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseInitIndicators InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitIndicators Inizializza tutti gli indicatori e le timeseries. virtual bool InitIndicators( CIndicators* indicators=NULL // puntatore ) Parametri indicators [in] Puntatore alla raccolta di indicatori e timeseries. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. Nota I timeseries vengono inizializzati solo se l'oggetto utilizza il simbolo o il timeframe, diversi dal simbolo o timeframe definiti in fase di inizializzazione. SetOtherSeries InitOpen