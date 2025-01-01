CheckTrailingStopLong

Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione long.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parametri

position

[In] Puntatore all'oggetto CPositionInfo.

sl

[in][out] Variabile per prezzo Stop Loss.

tp

[in][out] Variabile per il prezzo Take Profit.

Valore di ritorno

true se vengono soddisfatte le condizioni, altrimenti false.

Nota

Se il livello di Stop Loss è uguale a 0, il Trailing Stop non viene utilizzato. Se la posizione ha già il prezzo di Stop Loss, il suo valore viene assunto come prezzo base, altrimenti il ​​prezzo di apertura della posizione viene assunto come prezzo base.

Se il prezzo del prezzo Bid corrente è superiore al livello base di prezzo è stop loss, suggerisce di impostare il nuovo prezzo di Stop Loss. In questo caso, se la posizione ha il prezzo Take Profit, suggerisce di impostare nuovo prezzo di Take Profit.