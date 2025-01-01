DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaTrailing Stop ClassesCTrailingFixedPipsStopLevel 

StopLevel

Imposta il valore del livello di Stop Loss (in punti).

void  StopLevel(
   int  stop_level      // livello Stop Loss
   )

Parametri

stop_loss

[in] Il valore del livello di Stop Loss (in convenzionali punti cifre 2/4).

Nota

Se il livello di Stop Loss è uguale a 0, il Trailing Stop non viene utilizzato.