Imposta il valore del livello di Stop Loss (in punti). void StopLevel( int stop_level // livello Stop Loss ) Parametri stop_loss [in] Il valore del livello di Stop Loss (in convenzionali punti cifre 2/4). Nota Se il livello di Stop Loss è uguale a 0, il Trailing Stop non viene utilizzato.