Libreria Standard Moduli Strategia Trailing Stop Classes CTrailingFixedPips ProfitLevel

Imposta il valore del livello di Take Profit (in punti).

void ProfitLevel(
int profit_level // livello Take profit
)

Parametri

profit_level
[in] Il valore del livello di Take Profit (in convenzionali 2/4 punti-cifre).

Nota

Se il profitto è uguale a 0, il Trailing Stop non viene utilizzato.