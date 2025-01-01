DocumentazioneSezioni
ProfitLevel

Imposta il valore del livello di Take Profit (in punti).

void  ProfitLevel(
   int  profit_level      // livello Take profit
   )

Parametri

profit_level

[inlIl valore del livello di Take Profit (in convenzionali 2/4 punti-cifre).

Nota

Se il profitto è uguale a 0, il Trailing Stop non viene utilizzato.