- StopLevel
- ProfitLevel
- ValidationSettings
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
CheckTrailingStopShort
Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short
|
virtual bool CheckTrailingStopShort(
Parametri
position
[In] Puntatore all'oggetto CPositionInfo.
sl
[in][out] Variabile per prezzo Stop Loss.
tp
[in][out] Variabile per il prezzo Take Profit.
Valore di ritorno
true se vengono soddisfatte le condizioni, altrimenti false.
Nota
Se il livello di Stop Loss è uguale a 0, il Trailing Stop non viene utilizzato. Se la posizione ha già il prezzo di Stop Loss, il suo valore viene assunto come prezzo base, altrimenti il prezzo di apertura della posizione viene assunto come prezzo base.
Se il corrente prezzo Ask è inferiore a livello di prezzo base - livello stop loss, suggerisce di impostare il nuovo prezzo di Stop Loss. In questo caso, se la posizione ha il prezzo Take Profit, suggerisce di impostare nuovo prezzo di Take Profit. uguale al prezzo Ask - livello take profit.