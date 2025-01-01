DocumentazioneSezioni
CheckTrailingStopShort

Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short

virtual bool  CheckTrailingStopShort(
   CPositionInfo*  position,     // puntatore oggetto CPositionInfo
   double&         sl,           // prezzo Stop Loss
   double&         tp            // prezzo Take Profit
   )

Parametri

position

[In] Puntatore all'oggetto CPositionInfo.

sl

[in][out]  Variabile per prezzo Stop Loss.

tp

[in][out]  Variabile per il prezzo Take Profit.

Valore di ritorno

true se vengono soddisfatte le condizioni, altrimenti false.

Nota

Se il livello di Stop Loss è uguale a 0, il Trailing Stop non viene utilizzato. Se la posizione ha già il prezzo di Stop Loss, il suo valore viene assunto come prezzo base, altrimenti il ​​prezzo di apertura della posizione viene assunto come prezzo base.

Se il corrente prezzo Ask è inferiore a livello di prezzo base - livello stop loss, suggerisce di impostare il nuovo prezzo di Stop Loss. In questo caso, se la posizione ha il prezzo Take Profit, suggerisce di impostare nuovo prezzo di Take Profit. uguale al prezzo Ask - livello take profit.