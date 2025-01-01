MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBasePriceLevelUnit InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic PriceLevelUnit Ottiene l'unità di livello dei prezzi. virtual double PriceLevelUnit() Valore di ritorno Il valore delle unità di livello di prezzi (Price Level). Nota Il metodo della classe base restituisce il "peso"(weight) di 2/4 punti cifre. InitRealVolume StartIndex