PriceLevelUnit

Ottiene l'unità di livello dei prezzi.

virtual double  PriceLevelUnit()

Valore di ritorno

Il valore delle unità di livello di prezzi (Price Level).

Nota

Il metodo della classe base restituisce il "peso"(weight) di 2/4 punti cifre.