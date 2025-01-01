MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseStartIndex InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic StartIndex Ottiene l'indice della barra di partenza da analizzare virtual int StartIndex() Valore di ritorno L'indice della barra di partenza da analizzare Nota Il metodo restituisce 0 se la flag di analisi della barra corrente è impostata su true (analisi dalla barra corrente). Se il flag non è impostato, restituisce 1 (analisi dall'ultima barra completata). PriceLevelUnit CompareMagic