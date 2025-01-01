DocumentazioneSezioni
Ottiene l'indice della barra di partenza da analizzare

virtual int  StartIndex()

Valore di ritorno

L'indice della barra di partenza da analizzare

Nota

Il metodo restituisce 0 se la flag di analisi della barra corrente è impostata su true (analisi dalla barra corrente). Se il flag non è impostato, restituisce 1 (analisi dall'ultima barra completata).