StartIndex

Ottiene l'indice della barra di partenza da analizzare

virtual int StartIndex()

Valore di ritorno

L'indice della barra di partenza da analizzare

Nota

Il metodo restituisce 0 se la flag di analisi della barra corrente è impostata su true (analisi dalla barra corrente). Se il flag non è impostato, restituisce 1 (analisi dall'ultima barra completata).