PM: Philip Morris International Inc

162.97 USD 1.22 (0.75%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PM a changé de 0.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 161.33 et à un maximum de 163.79.

Suivez la dynamique Philip Morris International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
161.33 163.79
Range Annuel
116.12 186.69
Clôture Précédente
161.75
Ouverture
162.55
Bid
162.97
Ask
163.27
Plus Bas
161.33
Plus Haut
163.79
Volume
11.770 K
Changement quotidien
0.75%
Changement Mensuel
-2.08%
Changement à 6 Mois
2.70%
Changement Annuel
34.04%
