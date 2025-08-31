Валюты / PM
PM: Philip Morris International Inc
163.01 USD 1.36 (0.84%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PM за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 161.43, а максимальная — 164.37.
Следите за динамикой Philip Morris International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
161.43 164.37
Годовой диапазон
116.12 186.69
- Предыдущее закрытие
- 161.65
- Open
- 162.02
- Bid
- 163.01
- Ask
- 163.31
- Low
- 161.43
- High
- 164.37
- Объем
- 11.406 K
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -2.06%
- 6-месячное изменение
- 2.73%
- Годовое изменение
- 34.08%
