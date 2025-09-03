Dövizler / PM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PM: Philip Morris International Inc
162.97 USD 1.22 (0.75%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PM fiyatı bugün 0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.33 ve Yüksek fiyatı olarak 163.79 aralığında işlem gördü.
Philip Morris International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PM haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Philip Morris International çeyrek temettüsünü %8,9 artırdı
- Philip Morris International raises quarterly dividend by 8.9%
- Exclusive-FDA nicotine pouch pilot to ease manufacturers’ research burden, transcript shows
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Altria Stock Trading at a Discount: What's the Next Best Move?
- Here's Why Philip Morris (PM) is a Strong Growth Stock
- Altria Returns $4 Billion to Shareholders in First Half of 2025
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Philip Morris: Smoking Hot Upward Trend Should Continue (NYSE:PM)
- Hain Celestial Q4 Earnings Coming Up: What to Expect From HAIN Stock?
- Mo's Smoke-Free Vision vs. Cigarette Declines: Is Transition on Track?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com, Philip Morris International, Preformed Line Products and Security Federal
- FDA To Expedite Nicotine Pouch Reviews In Pilot Program Under Trump Pressure: Report - Altria Group (NYSE:MO), British American Tobacco (NYSE:BTI)
- FDA to fast-track review of nicotine pouches from big tobacco firms - Reuters
- Exclusive-US FDA to fast-track nicotine pouch reviews amid White House pressure
- Top Analyst Reports for Microsoft, Amazon.com & Philip Morris
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Philip Morris stock price target lowered to $166 at UBS on ZYN forecast
- 3 Growth Stocks on Track to Reach a $300 Billion Valuation by 2026
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- These Were the Market's 5 Biggest Giants of 1985 -- Here's Who Holds the Crown Now
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
Günlük aralık
161.33 163.79
Yıllık aralık
116.12 186.69
- Önceki kapanış
- 161.75
- Açılış
- 162.55
- Satış
- 162.97
- Alış
- 163.27
- Düşük
- 161.33
- Yüksek
- 163.79
- Hacim
- 11.770 K
- Günlük değişim
- 0.75%
- Aylık değişim
- -2.08%
- 6 aylık değişim
- 2.70%
- Yıllık değişim
- 34.04%
21 Eylül, Pazar