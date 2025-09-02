Währungen / PM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PM: Philip Morris International Inc
161.75 USD 4.54 (2.73%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PM hat sich für heute um -2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 161.12 bis zu einem Hoch von 164.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Philip Morris International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PM News
- Exclusive-FDA nicotine pouch pilot to ease manufacturers’ research burden, transcript shows
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- ROUNDUP: Droht ein Schwarzmarkt-Boom? Tabaklobby schlägt Alarm
- E-Zigaretten werden immer beliebter
- Altria Stock Trading at a Discount: What's the Next Best Move?
- Here's Why Philip Morris (PM) is a Strong Growth Stock
- Altria Returns $4 Billion to Shareholders in First Half of 2025
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Philip Morris: Smoking Hot Upward Trend Should Continue (NYSE:PM)
- Hain Celestial Q4 Earnings Coming Up: What to Expect From HAIN Stock?
- Mo's Smoke-Free Vision vs. Cigarette Declines: Is Transition on Track?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com, Philip Morris International, Preformed Line Products and Security Federal
- FDA To Expedite Nicotine Pouch Reviews In Pilot Program Under Trump Pressure: Report - Altria Group (NYSE:MO), British American Tobacco (NYSE:BTI)
- FDA to fast-track review of nicotine pouches from big tobacco firms - Reuters
- Exclusive-US FDA to fast-track nicotine pouch reviews amid White House pressure
- Top Analyst Reports for Microsoft, Amazon.com & Philip Morris
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Philip Morris stock price target lowered to $166 at UBS on ZYN forecast
- 3 Growth Stocks on Track to Reach a $300 Billion Valuation by 2026
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- These Were the Market's 5 Biggest Giants of 1985 -- Here's Who Holds the Crown Now
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Philip Morris International Inc. (PM) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
Tagesspanne
161.12 164.69
Jahresspanne
116.12 186.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 166.29
- Eröffnung
- 164.55
- Bid
- 161.75
- Ask
- 162.05
- Tief
- 161.12
- Hoch
- 164.69
- Volumen
- 12.001 K
- Tagesänderung
- -2.73%
- Monatsänderung
- -2.82%
- 6-Monatsänderung
- 1.93%
- Jahresänderung
- 33.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K