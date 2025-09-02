KurseKategorien
Währungen / PM
Zurück zum Aktien

PM: Philip Morris International Inc

161.75 USD 4.54 (2.73%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PM hat sich für heute um -2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 161.12 bis zu einem Hoch von 164.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Philip Morris International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PM News

Tagesspanne
161.12 164.69
Jahresspanne
116.12 186.69
Vorheriger Schlusskurs
166.29
Eröffnung
164.55
Bid
161.75
Ask
162.05
Tief
161.12
Hoch
164.69
Volumen
12.001 K
Tagesänderung
-2.73%
Monatsänderung
-2.82%
6-Monatsänderung
1.93%
Jahresänderung
33.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K