SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator

L'indicateur UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 est un indicateur de trading haute performance non repeint, conçu pour les scalpers, les day traders et les swing traders qui ont besoin de signaux précis et en temps réel sur des marchés en constante évolution. Développé par Usman Zabir (UZFX-LABS), cet indicateur combine l'analyse de l'action des prix, la confirmation des tendances et un filtrage intelligent pour générer des signaux d'achat et de vente à forte probabilité sur toutes les paires de devises et toutes les périodes.


Découvrez tous mes autres indicateurs MT4/MT5 et EA >> ICI

Si vous aimez ce produit, merci de laisser un avis 5 étoiles. Merci

🔹 Caractéristiques principales

✅ Détection intelligente des signaux – Identifie avec précision les renversements de tendance forts et les modèles de continuation.

✅ Scalping multi-périodes – Fonctionne parfaitement sur les périodes M1, M5, M15, M30, H1, H4 et supérieures.

✅ Alertes personnalisables – Recevez des notifications par pop-up, e-mail et mobile pour chaque signal (configurable).

✅ Flèches visuelles claires – Flèches bleues (ACHETER) et rouges (VENDRE) faciles à repérer sur votre graphique.

✅ Puissance du signal adaptative – Puissance du signal réglable pour le trading à court, moyen ou long terme.

✅ Idéal pour le Forex, les indices et les matières premières – Optimisé pour EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BTCUSD, et plus encore.

✅ Interface conviviale – Affichage clair du graphique sans repainting ni signaux retardés.


🔹 Comment ça marche

L'indicateur UZFX SSS analyse l'évolution des prix pour détecter :

✔ Les retournements haussiers – Lorsque le prix dépasse un niveau de résistance clé après une tendance baissière.

✔ Les retournements baissiers – Lorsque le prix passe en dessous d'un niveau de support clé après une tendance haussière.

✔ Signaux de poursuite de tendance – Confirme une forte dynamique dans la direction actuelle de la tendance.


L'indicateur utilise un algorithme propriétaire pour filtrer les faux signaux, garantissant ainsi des configurations de trading de haute qualité.


🔹 Pourquoi les traders apprécient cet indicateur

🚀 Haute précision – Réduit le bruit et se concentre uniquement sur les signaux les plus forts.

🚀 Pas de repeinture – Les signaux n'apparaissent qu'après la clôture des bougies, garantissant ainsi leur fiabilité.

🚀 Flexible pour toutes les stratégies – Fonctionne avec le scalping, le day trading et le swing trading.

🚀 Facile à utiliser – Il suffit de l'appliquer à votre graphique et de suivre les flèches.

🚀 Alertes personnalisables – Ne manquez jamais une transaction grâce aux notifications instantanées.


🔹 Qui devrait utiliser cet indicateur ?

✔ Scalpers – Capturez rapidement des mouvements de 5 à 20 pips

✔ Day traders – Trouvez des configurations intrajournalières à forte probabilité

✔ Swing traders – Identifiez les renversements de tendance importants

✔ Débutants – Signaux simples basés sur des flèches, sans analyse complexe nécessaire

✔ Experts – Utilisez-le comme outil de confirmation en complément de votre stratégie


🔹 Commencez dès maintenant !

📌 Téléchargez et installez en quelques secondes

📌 Suivez les signaux et tradez en toute confiance


Produits recommandés
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat Plant and Harvest Pro : Le pouvoir de planter et récolter dans le trading automatisé Souhaitez-vous que votre trading ressemble au cycle naturel de la vie, où chaque position est une graine que vous plantez pour récolter des bénéfices ? Nous vous présentons Plant and Harvest Pro , l'Expert Advisor qui transforme le marché en votre champ de culture personnel. Plantation Intelligente Plant and Harvest Pro est conçu pour i
Ichimoku Japanese Cloud MS EA MT5
Fernando Gotopo
Experts
This is a trend strategy that seeks to exploit this characteristic offered by some assets with strong trends. Two positions are placed at market price; one with take profit at a short distance and the other without take profit. Both orders have stop losses, and when the first reaches the take profit on the second position, the stop loss is moved to breakeven. When it is well configured and on the assets it works well, it generates a flat or slightly falling profit graph most of the time, and oc
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
Hello My Dear Friend, im introduce about Binary Option Premium V8 it work, all currency pair 1 minute time frame, 1-5 minute expire 100% non repaint, no delay signal Alright. This indicator works on MT5 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. for easy identification of trade signal. Are you okay with that?  W
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Gann Angles end Box MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
This indicator is, without a doubt, the best variation of the Gann Angles among others. It allows traders using Gann methods to automatically calculate the Gann angles for the traded instrument. The scale is automatically calculated when the indicator is attached to the chart. When switching timeframes, the indicator recalculates the scale for the current timeframe. Additionally, you can enter your own scales for the Gann angles. You can enter your own scales either for both vectors or for each
Engulfing Fib Master
- Md Rashidul Hasan
Indicateurs
Engulfing Fib Master – Smart Engulfing Pattern Detection with Fibonacci Targets Professional Engulfing Pattern Scanner with Fibonacci Retracement & Dashboard Analytics 70% OFF SALE! Now only $30   (originally $99) The most profitable Daily Bias Strategy [EBP- 88% Proven Win Rate] https://youtu.be/XiU9JHUM5NE?si=TRJzXKjfVNO4tdsh&t=422 Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Engulfing Fib Master   is a powerful   Meta
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicateurs
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicateurs
Choppy Market Detector — Trade Smarter, Not Harder Main Statement: 90% of traders lose money — not because they misread trends, but because they trade during choppy, indecisive markets. This premium indicator helps you avoid that trap by detecting when the market is choppy, so you can stay out of low-probability trades and protect your capital. What It Does: Identifies Choppy Conditions: Uses advanced volatility filters and price action analysis to detect sideways or erratic market be
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicateurs
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
RamLalla Magic Trend Indicator
Sandeep Kumar Tiwary
Indicateurs
RamLalla Magic Trend Indicator Overview RamLalla Magic Trend  is a sophisticated trend-following indicator that combines the power of CCI (Commodity Channel Index) and ATR (Average True Range) to create dynamic trend lines with visual cloud formations. This indicator provides clear trend direction signals through color-coded lines and fills, making it easier for traders to identify market momentum shifts. This stands out from the standard Super Trend Indicator. Key Features The indicator uses a
Quantum Edge FairValueGap Pro
Arnold Byarufu
Indicateurs
"QuantumEdge FairValueGap Pro" - The Ultimate Trading Edge! Elevate your trading experience with the QuantumEdge FairValueGap Pro, your all-in-one solution for unparalleled market insights and precision trading. This cutting-edge indicator brings quantum-level analysis to your fingertips, empowering you with advanced tools to navigate the financial markets. Key Features: 1️⃣ FairValue Precision: Gain a quantum-edge perspective on market fairness, with a focus on pinpointing the most lucr
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. This is your chance to trade confidently and protect your capital effectively, don't miss the opportunity that you might regret later! Download  Metatrader
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicateurs
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Old School Reversal Zones
Kavita Krishnakumar Ojha
Indicateurs
I'll keep it Short and to the point.  Let Your Backtest Results Speak for Themselves. After much deliberation, we’ve decided to release the foundational logic behind our process for public use. This isn’t about changing the way you trade—because we know that’s unique to you. The best ways to enter a position? Those have always been confidential ! What we can share is the first of three essential steps we use before entering any trade. This tool is designed to keep you on the right side of the m
Naked Forex Kangaroo Tail indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicateurs
Naked Forex Kangaroo Tail Indicator Kangaroo Tail Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The Kangaroo Tail is a multi-bar pattern. The Kangaroo Tail pattern is very effective and is very simple to trade. The strategy that comes with the Kangaroo Tail is based on price action. The indicator does what it was designed for: displaying Kangaroo Tail patterns.   Don't expect to follow the up and down arrows and make money . Tradin
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
Indicateurs
Evaluate operational viability in each timeframe and in any instrument, according to their respective spread and percentage volatility, which are essential for correct risk management in your trades. This indicator is essential for both Day Traders and Swing Traders, as in addition to evaluating operational viability in each timeframe, it is also possible to identify the fair minimum stop for each period and instrument. Example in Swing Trade: your broker charges a spread equivalent to 0.05%
Annual Highs Lows Over X Years
Zbynek Liska
Indicateurs
Key level analysis : The indicator tracks the nearest annual high and low to the current price over a chosen number of years. Proximity alerts : It triggers an alert when the price reaches a specified number of pips from the nearest high or low. Customizable notification intervals : You can set how often alerts repeat, for example, every 30 minutes. Historical perspective : Enables long-term tracking of market levels and effective planning of trading strategies. Multi-currency support : This ind
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Crash Spike Mitigation Zone Pro A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Crash 500/300/1000 with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box around the pattern Marks the entry price from the middle candle Extends a horizontal mitigation line to guide perfect sniper entries Automatically deletes & redraws the line once price touches it (mitigation)
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indicateurs
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
Indicator iPump MT5
Sergey Batudayev
Indicateurs
The iPump indicator is a versatile indicator  that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels U
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicateurs
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicateurs
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Renko Patterns analyse le graphique Renko brique par brique afin de détecter des figures techniques bien connues, fréquemment utilisées par les traders sur divers marchés financiers. Par rapport aux graphiques basés sur le temps, les Renko offrent une vue épurée, rendant les figures plus faciles à reconnaître et à exploiter. KT Renko Patterns comprend plusieurs figures Renko, dont la majorité sont expliquées en détail dans le livre “Profitable Trading with Renko Charts” de Prashant Shah. Un
Super Trend Indicator MT5
Navjot Singh
Indicateurs
SUPERTENDANCE ; Il s'agit d'un indicateur de suivi de tendance basé sur le SuperTrend ATR créé par Nav. Il peut être utilisé pour détecter les changements de direction de tendance et localiser les arrêts. Lorsque le prix tombe en dessous de la courbe indicatrice, il devient rouge et indique une tendance à la baisse. À l’inverse, lorsque le prix évolue au-dessus de la courbe, l’indicateur devient vert, indiquant une tendance haussière. Signaux d'achat/vente ; Méthode 1 ; Une stratégie standar
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Plus de l'auteur
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil puissant qui permet aux traders de fermer immédiatement toutes les positions actives sur le marché avec une seule exécution. Ce script est idéal pour la gestion des transactions d'urgence, aidant les traders à sortir rapidement du marché en cas de forte volatilité, d'événements d'actualité ou d'ajustements de stratégie. Caractéristiques : Clôture toutes les positions ouvertes d'achat et de vente s
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliothèque
Le script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil puissant qui permet aux traders de déplacer rapidement le stop loss de toutes les positions ouvertes vers leur prix d'entrée, sécurisant ainsi les trades sans risque. Ce script est particulièrement utile pour gérer efficacement les transactions actives, en s'assurant qu'une fois qu'une position évolue favorablement, le trader est protégé contre les pertes potentielles. (Visitez le profil et consultez to
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliothèque
Le script UZFX - Margin Required and Max Lot Size pour MetaTrader 5 (MT5) est conçu pour aider les traders à déterminer rapidement la marge requise pour ouvrir une position à 1 lot et à calculer la taille de lot maximale qu'ils peuvent négocier en fonction de l'équité actuelle de leur compte. Cet outil est essentiel pour la gestion des risques et le dimensionnement des positions, permettant aux traders de planifier efficacement leurs transactions. Caractéristiques : Calcule la marge requise
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 est conçu pour fournir un suivi en temps réel des valeurs totales de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour toutes les transactions ouvertes et en attente. En outre, il comprend un compte à rebours de bougie pour indiquer le temps restant avant la fermeture de la bougie en cours. (Visitez le profil et consultez tous les autres produits MT4/MT5) (N'oubliez pas de donner votre avis) Caractéristiques principales : Calcule automatiquement le profi
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil puissant qui permet aux traders de déplacer rapidement le stop loss de toutes les positions ouvertes vers leur prix d'entrée, sécurisant ainsi les trades sans risque. Ce script est particulièrement utile pour gérer efficacement les transactions actives, en s'assurant qu'une fois qu'une position évolue favorablement, le trader est protégé contre les pertes potentielles. (Visitez le profil et consultez tou
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly est un script MetaTrader 5 (MT5) simple mais puissant conçu pour supprimer instantanément tous les objets de dessin du graphique actif. Ce script est utile pour les traders qui ont besoin de nettoyer rapidement leurs graphiques des dessins d'analyse technique, des lignes de tendance, des outils de Fibonacci, des étiquettes de texte et d'autres objets sans les supprimer manuellement un par un. Caractéristiques : Supprime tous
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Check out my all other MT4/MT5 indicators and EAs >>   HERE MSG me if you want to make your own professional EAs and Indicators. Please
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
Live Trades and History Visualizer est un puissant indicateur MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à suivre leurs positions ouvertes et fermées à l'aide de repères visuels clairs comme de l'eau de roche. Que vous surveilliez des transactions en direct ou que vous analysiez des performances passées, cet outil fournit des affichages intuitifs et personnalisables des points d'entrée/de sortie, des profits/pertes et des statistiques de transaction, directement sur votre graphique. Visitez le
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experts
L'EA UZFX Daily Trade Guard est un outil simple et puissant de gestion de compte et de gestion des risques pour MetaTrader 4 (MT4), conçu pour protéger votre compte de trading en surveillant les limites quotidiennes de profits et de pertes. Créé par (UZFX LABS), un expert forex de confiance, cet Expert Advisor (EA) n'ouvre pas de transactions, mais se concentre sur l'application de vos règles de gestion des risques afin d'arrêter le trading lorsque les limites sont atteintes. Il aide les traders
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete Only Pending Orders pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil simple mais efficace qui supprime automatiquement tous les ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) du compte de trading. Ce script est idéal pour les traders qui veulent effacer leurs ordres en attente instantanément sans affecter les positions actives sur le marché. Consultez mes autres indicateurs et EAs MT4/MT5 >> ICI Caractéristiques : Supprime tous les ordres en attente (Buy Limit, Sel
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
L'indicateur UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 est conçu pour fournir un suivi en temps réel des valeurs totales de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour toutes les transactions ouvertes et en attente. En outre, il comprend un compte à rebours de bougie pour indiquer le temps restant avant la fermeture de la bougie en cours. (Visitez le profil et consultez tous les autres produits MT4/MT5) (N'oubliez pas de donner votre avis) Caractéristiques principales : Calcule automatiquement le profi
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Check out my all other MT4/MT5 indicators and EAs >>   HERE MSG me if you want to make your own pro
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
« Cet outil de trading secret est banni par les sociétés de courtage (elles ne veulent pas que vous le sachiez !). Découvrez l'avantage ultime du trading - sans EAs ! (Fait pour les traders, par un trader. Pas un robot - juste de la pure puissance de trading !) Vous avez du mal avec les fausses cassures, les renversements soudains ou les manipulations de marché ? Ce puissant outil de trading vous donne des signaux précis comme un laser, même lorsque les marchés bougent rapidement - vous ai
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
UzFx-Local Currency Converter-MT4 est un indicateur puissant et facile à utiliser conçu pour les traders qui souhaitent suivre leurs profits et pertes flottants et quotidiens (P&amp;L) en USD et dans leur monnaie locale. Cet outil fournit une conversion en temps réel en utilisant un taux de change défini par l'utilisateur, aidant ainsi les traders à visualiser leurs performances de manière plus efficace. (Visitez le profil et consultez tous les autres produits MT4/MT5) (N'oubliez pas de donner
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
UzFx-Local Currency Converter-MT5 est un indicateur puissant et facile à utiliser conçu pour les traders qui souhaitent suivre leurs profits et pertes flottants et quotidiens (P&amp;L) en USD et dans leur monnaie locale. Cet outil fournit une conversion en temps réel en utilisant un taux de change défini par l'utilisateur, aidant ainsi les traders à visualiser leurs performances de manière plus efficace. (Visitez le profil et consultez tous les autres produits MT4/MT5) (N'oubliez pas de donner
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete Only Pending Orders pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil simple mais efficace qui supprime automatiquement tous les ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) du compte de trading. Ce script est idéal pour les traders qui veulent effacer leurs ordres en attente instantanément sans affecter les positions actives sur le marché. Découvrez mes autres indicateurs et EAs MT4/MT5 >> ICI Caractéristiques : Supprime tous les ordres en attente (Buy Limit, Sel
FREE
Filtrer:
240990
37
240990 2025.09.20 16:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Muhammad Usman Siddique
5178
Réponse du développeur Muhammad Usman Siddique 2025.09.22 12:15
thanks a lot.
Findolin
1489
Findolin 2025.09.11 19:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Muhammad Usman Siddique
5178
Réponse du développeur Muhammad Usman Siddique 2025.09.12 12:21
Most welcome! Findolin.
Répondre à l'avis