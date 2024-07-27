Atbot

4.68

AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser

### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis après votre achat et recevez un cadeau bonus spécial.

### Caractéristiques clés :

- Non-repeint : Les signaux ne changent pas après avoir été tracés.

- Non-redessiné : Les signaux restent cohérents et ne sont pas modifiés.

- Sans délai : Fournit des signaux opportuns sans retard.

- Cadres de temps polyvalents : Utilisable sur n'importe quel cadre de temps pour s'adapter à votre stratégie de trading.

### Étapes opérationnelles :

#### Entrées et paramètres :

- firstkey (TrendValue) : Ajuste la sensibilité de la détection de tendance.

- Secondkey (SignalValue) : Définit la sensibilité de la génération de signaux d'achat/vente.

- masterkey (ExitValue) : Contrôle la stratégie de sortie pour les signaux.

- h : Active ou désactive la génération de signaux basés sur les bougies Heikin Ashi (vrai/faux).

- notifications : Active ou désactive les notifications pour les alertes de signaux.


#### Calcul de l'ATR : L'ATR mesure la volatilité du marché et est utilisé pour déterminer les niveaux de Stop Loss et de Take Profit. #### Calcul du Stop Loss et du Take Profit : Calculé en utilisant la valeur de l'ATR et les paramètres de sensibilité.

#### Génération de signaux d'achat et de vente : Les signaux d'achat sont déclenchés lorsque le prix dépasse le niveau de Stop Loss ATR. Les signaux de vente sont déclenchés lorsque le prix tombe en dessous de ce niveau.

#### Affichage des signaux : Les signaux d'achat et de vente sont indiqués par des flèches vertes et rouges sur le graphique. Les lignes de Stop Loss et de Take Profit sont également affichées.

### Comment utiliser

#### Ajouter l'indicateur au graphique :

1. Visitez MQL5.com et téléchargez l'indicateur.

2. Dans MT5, allez dans le menu "Fichier" et sélectionnez "Ouvrir le dossier de données"

. 3. Naviguez jusqu'au dossier "MQL5", puis vers "Indicators".

4. Placez le fichier .ex5 téléchargé dans ce dossier.

5.

01:37

Redémarrez MT5 pour vous assurer que l'indicateur apparaît dans la fenêtre "Navigateur".

6. Faites glisser l'indicateur de la fenêtre "Navigateur" sur votre graphique.

#### Paramétrage des paramètres :

- firstkey (TrendValue) : Ajustez pour définir la sensibilité de la détection de tendance.

- Secondkey (SignalValue) : Configurez pour définir la sensibilité des signaux d'achat/vente.

- masterkey (ExitValue) : Définissez pour gérer les stratégies de sortie.

- h : Activez ou désactivez les bougies Heikin Ashi pour la génération de signaux.

- notifications : Basculez pour activer ou désactiver les notifications pour les alertes de trading.

#### Interprétation des signaux : Les signaux d'achat sont marqués par des flèches vertes. Les signaux de vente sont marqués par des flèches rouges. Utilisez les lignes de Stop Loss (SL) et de Take Profit (TP) pour gérer les transactions.

#### Utilisation des alertes : Configurez des alertes dans MT5 pour être informé des signaux d'achat et de vente basés sur les conditions de l'indicateur.

### Remarques importantes :

- Gestion des risques : Utilisez des points de Stop Loss pour gérer efficacement le risque de trading.

- Test et optimisation : Testez et optimisez l'indicateur sur un compte démo avant de l'appliquer au trading en direct.

- Combiner avec d'autres analyses : Utilisez cet indicateur avec d'autres méthodes d'analyse technique et fondamentale pour améliorer la prise de décision.


Avis 66
i.sebastien Isaac
36
i.sebastien Isaac 2025.10.10 20:50 
 

I've been testing and getting used to using the ATbot app for two weeks now. Today, it's an indispensable tool for my analysis and decision-making. Two weeks of testing, each time with the same starting capital and positive results. I recommend the app.

MarFapump
66
MarFapump 2025.09.30 14:51 
 

Dear Zaha Feiz, many thanks for the great working indicator. It´s especially for beginners with less money an enormous help to make profits quickly. What to do to get to the VUP Crypto Channel?

henry.tradingfx
246
henry.tradingfx 2025.09.09 14:25 
 

I delete my initial comment. It is all fine.I leave a comment and wait for my surprise.

Produits recommandés
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indicateurs
Notre indicateur BOOM SELL ALERT est spécialement conçu pour prendre des bougies sur BOOM 1000, BOOM 500 est un outil optimisé pour la période M1 (1 minute), vous garantissant de recevoir des informations opportunes et exploitables. L'indicateur est une combinaison de plusieurs indicateurs. - Oscillateur AO - Stochastique COMMENT UTILISER CET INDICATEUR Pour bien utiliser cet indicateur, il faut utiliser SCHAFF TREND RSX ( 5 MIN OU M5) SI la tendance SCHAFF RSX est VERTE et que vous avez un sig
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicateurs
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicateurs
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicateurs
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicateurs
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Custom Signal Scanner MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Custom Indictor Signal Scanner for scan your own any custom indicator and template its one click you can open your desire signals(given time frame alert). Also can open same template with particular input indicator just type name of template your created with given indicator and enjoy all time frame scan with your logical signals  input string s2 = "====== Embedded Indicator Settings ======"; input UseEmbeddedIndicator = false; // Use embedded indicator instead of external file ( don't use its n
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indicateurs
True Days is a tool designed specifically for the trader who wants to catch intraday volatility in price charts.  True day makes it easier for the trader to avoid trading in the dead zone - a period in time where markets are considered dead or non volatile. The trader can concentrate on finding opportunities only during periods of profound market movements. By default the indicator gives you a true day starting at 02:00 to 19:00 hours GMT+2. You can adjust according to your Time Zone. By deafult
FREE
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicateurs
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicateurs
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audi
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicateurs
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Volatility Trend System - est un système commercial qui fournit des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessin ni délai. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de p
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Reverse side scalper
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicateurs
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Indicateurs
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. Une traduction automatique de la description du produit en anglais a été utilisée. Nous nous excusons pour les éventuelles imprécisions. Un système de visualisation des modèles d'action des prix des chandeliers préférés. Une fois attaché, l'indicateur marquera automatiquement les modèles suivants sur le graphique : Barre Pinocchio  - une barre de petit corps avec un long «nez», motif inve
Alien Scalper MTF
Gianfranco Piccolo
Indicateurs
Rivoluziona il Tuo Trading con l'Indicatore di Segnali Scalping su Timeframe Multipli   Scopri il segreto del successo nel trading con il nostro esclusivo indicatore di SEGNALI scalping su timeframe multipli. Questo strumento avanzato è progettato per trovare segnali efficienti e precisi, aiutandoti a massimizzare i profitti e a ridurre i rischi associati al trading veloce L'indicatore di segnali Alien Scalper MTF è uno strumento di analisi tecnica altamente efficace, progettato per identificare
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicateurs
L'indicateur   Haven FVG   est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier   (Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier   (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de boug
FREE
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indicateurs
"2nd To NoneFX Scalper" is one powerful indicator which you can use on any timeframe. The accuracy is in between 90% - 95% can be more. The indicator is 100% non repaint so it doesn't repaint at all. When the arrow comes out wait for the candlestick to close the arrow won't repaint/recalculate or move. The indicator works with all volatility indices,step index, Boom & Crash(500 & 1000) and all currency pairs. You can change settings of the indicator. For great results find the trend of the pair,
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Tesla Gates 369
issam rahhal sabour
Indicateurs
Automatisez la Géométrie Marché de Gann : L'Indicateur Ultime MT5 pour Prédire les Cycles de Prix et les Niveaux Clés. Arrêtez de deviner et commencez à savoir. fait les calculs complexes pour vous, transformant les théories profondes de W.D. Gann en signaux de trading clairs et actionnables sur votre graphique. Vous avez du mal à... Calculer manuellement les niveaux pivots de support et de résistance ? Identifier les zones de retournement à haute probabilité dans un marché chaotique ? Comprendr
BOA Burn Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicateurs
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and hear
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicateurs
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicateurs
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (71)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (44)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.89 (27)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter l
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.18 (22)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (23)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicateurs
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicateurs
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicateurs
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicateurs
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
MACD Intraday Trend PRO
JETINVEST
5 (4)
Indicateurs
MACD Intraday Trend PRO est un indicateur développé grâce à une adaptation du MACD original créé par Gerald Appel dans les années 1960. Au fil des années de négociation, il a été observé qu'en modifiant les paramètres du MACD avec les proportions de Fibonacci, nous obtenons une meilleure présentation de la continuité des mouvements de tendance, ce qui permet de détecter plus efficacement le début et la fin d'une tendance de prix. En raison de son efficacité à détecter les tendances de prix, i
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicateurs
Disponible pour   MT4   et   MT5 . Rejoignez le canal Market Structure Patterns pour télécharger des documents d'étude et/ou des informations supplémentaires. Articles connexes : Market Structure Patterns - Introduction Market Structure Patterns   est un indicateur basé sur les   Smart Money Concepts   qui affiche les   éléments SMC/ICT   pouvant améliorer vos décisions de trading. Profitez des   alertes ,   notifications push   et   emails   pour être informé lorsqu’un élément se forme sur le
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Indicateurs
GOLD SNIPER SCALPER PRO - INDICATEUR DE RENVERSEMENT TECHNIQUE Gold Sniper Scalper Pro est un indicateur technique conçu pour aider les traders de XAUUSD à identifier les points de renversement potentiels sur le marché. L'indicateur fournit des alertes basées sur l'analyse du comportement des prix en temps réel. FONCTIONNALITÉ DE BASE Cet indicateur utilise un algorithme de balayage multi-unités de temps (Multi-Timeframe Scan) pour rechercher les conditions de marché susceptibles d'entraîner un
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT et le support EA   Téléchargement direct — Cliquez ici [ D.I.C.E ] Divergence in Chaos Environment est un outil MT5 spécialisé conçu pour les traders appliquant la théorie des vagues d’Elliott dans le cadre des techniques de Trading Chaos. Il identifie les divergences cachées et régulières du prix, synchronisées avec l’environnement de marché chaotique décrit par Bill Williams. Caractéristiques clés Divergence alignée sur les vagues d’Elliott : détecte les diver
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indicateurs
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on Vedic astrology calculations, published for the first time on Metatrader. This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers and int
Smart Support and Resistance Trading System MT5
Issam Kassas
3.75 (4)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repainting, non redrawing et non lagging, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Le "Système de Trading de Support et Résistance Intelligent" est un indicateur avancé conçu pour les traders novices et expérimentés. Il permet aux traders de bénéficier de précision et de confiance sur le marché du forex. Ce système complet combine plus de 7 strat
Plus de l'auteur
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. Caractéristiques Clés Le syst
GoldenHour
Zaha Feiz
3.56 (16)
Experts
GoldenHour Expert Advisor  -------------------------------- Aperçu: Un système de scalping de précision pour XAUUSD (or) qui se concentre sur des trades à position unique à haute probabilité. L'EA exécute 2-3 trades soigneusement sélectionnés par jour pendant les conditions de marché optimales, évitant les stratégies risquées à positions multiples ou martingale. * Si l’EA ne fonctionne pas bien lors du backtest, n’hésitez pas à me contacter. Je serai heureux de vous aider à le configurer correct
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
AT Ai Bot
Zaha Feiz
3.7 (23)
Experts
ATAI : Conseiller Expert en Trading de l’Or Alimenté par l’IA Le prix augmentera de 100$ à chaque 10 achats. Prix final : 1250 $ Cette déclaration explique que les résultats des tests rétrospectifs pour ce système de trading basé sur l’IA ne sont pas fiables, car il nécessite une connexion Internet et une communication avec un serveur IA pour recevoir des signaux de trading, ce qui n’est pas possible dans un environnement de test rétrospectif. ------ CONFIGURATION ET GUIDE   Description ATA
AT Signal
Zaha Feiz
Experts
AT Signal EA Description : Un conseiller expert professionnel pour MetaTrader 5 qui met en œuvre ma méthodologie de trading personnelle développée au fil des années grâce à l’analyse du marché et à l’expérience de trading. Ce EA automatise une stratégie sophistiquée de reconnaissance de motifs et de momentum. Caractéristiques principales : • Détection dynamique des points d’entrée • Système de gestion des risques intelligent • Trailing stop adaptatif basé sur l’ATR • Stratégie de prise de profi
AT Break
Zaha Feiz
Indicateurs
AT Break - Smart Breakout Points Indicator  General Description The AT Break indicator is an advanced technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed based on detecting breakouts of resistance and support levels. This indicator uses sophisticated algorithms to identify potential entry and exit points and displays them visually on the chart.  Main Settings Parameter Description Range/Options Default  Price Type Determines the price type used for calculations Close, Open, High, Lo
ATlogic
Zaha Feiz
5 (3)
Indicateurs
ATLogic  Indicateur ATLogic : Un outil polyvalent pour tous les instruments de trading ATLogic est un outil d'analyse technique complet et convivial conçu pour une large gamme d'instruments financiers, y compris tous les paires de devises, indices et crypto-monnaies. Cet indicateur polyvalent offre aux traders des informations puissantes sur divers marchés : " un message pour me contacter et apprendre à utiliser cet indicateur de manière plus efficace avec mon tuteur IA !" Principales caractéri
Filtrer:
i.sebastien Isaac
36
i.sebastien Isaac 2025.10.10 20:50 
 

I've been testing and getting used to using the ATbot app for two weeks now. Today, it's an indispensable tool for my analysis and decision-making. Two weeks of testing, each time with the same starting capital and positive results. I recommend the app.

MarFapump
66
MarFapump 2025.09.30 14:51 
 

Dear Zaha Feiz, many thanks for the great working indicator. It´s especially for beginners with less money an enormous help to make profits quickly. What to do to get to the VUP Crypto Channel?

henry.tradingfx
246
henry.tradingfx 2025.09.09 14:25 
 

I delete my initial comment. It is all fine.I leave a comment and wait for my surprise.

Jean chen
26
Jean chen 2025.09.05 11:11 
 

I don't know how to use it. Do you have an instruction manual?

Zaha Feiz
5728
Réponse du développeur Zaha Feiz 2025.09.05 14:07
hi , send me message
Arash Ghasempour
151
Arash Ghasempour 2025.07.04 15:55 
 

i use this indicator on gold trade and its work perfect for me recommended for everyone

al_strahov
41
al_strahov 2025.06.22 15:12 
 

Здравствуйте Заха. Купил ваш очередной продукт Atbot. Можно получать на телефон уведомления?

Agustacks
25
Agustacks 2025.06.06 20:25 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

moh ganda sutiawan
25
moh ganda sutiawan 2025.05.15 23:47 
 

SAYA SUDAH BELI PRODUK INI TAPI GAK BISA DI INTAL KETERANGAN GAGAL

Jesse Araye
24
Jesse Araye 2025.02.24 16:09 
 

So far so good. Been helpful and I'm loving the signals

Luca Laurienzo
585
Luca Laurienzo 2025.02.05 18:15 
 

I agree with the other User who wrote that the "The "WinRate 30D ago" appearing on the chart" is not correct. The numbers shown are totally a non-sense. Useless.

renko1234
646
renko1234 2024.11.20 00:50 
 

The "WinRate 30D ago" appearing on the chart is not real since it can change significantly when the indicator is refreshed, even if the refresh is just a few seconds later. I asked that this be corrected in the Comments (#124) and also by private message, but the seller has just ignored these requests. The real win rate is actually much lower than what is shown by the indicator. When you consider that TP1 has a negative risk-reward ratio of 2:1, you will be lucky in the long run just to break even with this indicator.

iExoticDako
23
iExoticDako 2024.11.18 08:21 
 

80% Winrate on HTF, could be used without analyzing, but best if you analyze before entering. Owner responds pretty fast and helps you with whatever you need. 10/10

Zaha Feiz
5728
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.11.18 11:43
Thank you for being with me
Luis Pedraza
146
Luis Pedraza 2024.11.15 15:40 
 

It has about 50% of successful operations in M5. With a technical market analysis, results can be improved.

Paulo Lagdamin
23
Paulo Lagdamin 2024.11.12 11:23 
 

Pretty good to me it seems that i can't use it on my phone tho :/

Zaha Feiz
5728
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.11.12 11:29
Thank you for being with me
you can receive notification o your phone , send me message
Muthelo Shandukani
24
Muthelo Shandukani 2024.11.09 12:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Zaha Feiz
5728
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.11.12 11:27
My friend, before doing anything, you should send me a message so that I can guide you
Dachs87
154
Dachs87 2024.11.05 20:09 
 

Der Indikator liefert wirklich gute exakte Einstiegssignale. Ob man die vorgegeben Stops und Takeprofitlevels so wie angegeben für sich nutzen will, hängt von der jeweiligen Handelsstrategie ab denke ich. Die angezeigten Einstiegssignale sind jedenfalls wirklich erstaunlich genau, die meisten Trades sind erfolgreich.

Zaha Feiz
5728
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.11.09 17:00
Ihre Begleitung motiviert mich, mehr Produkte zu produzieren.
roberto jeannerose
53
roberto jeannerose 2024.11.03 19:43 
 

BON PRODUIT

Zaha Feiz
5728
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.11.04 00:56
Your satisfaction is our priority. Thank you for your continued support!
Tomtrade_546
212
Tomtrade_546 2024.10.25 20:24 
 

Easy and helping tool. Recommended.

Zaha Feiz
5728
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.29 11:36
Thank you for taking the time to share your experience. It means a lot to our team
Вячеслав
231
Вячеслав 2024.10.23 09:31 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Zaha Feiz
5728
Réponse du développeur Zaha Feiz 2024.10.29 11:36
Your satisfaction is our top priority. Thank you for trusting us!”
atlantt
115
atlantt 2024.10.23 00:41 
 

Good tool in itself, helps quite well. But the seller still hasn't released a simple update that finally deletes the objects after you remove the indicator, too bad...

1234
Répondre à l'avis