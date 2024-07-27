AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser

### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis après votre achat et recevez un cadeau bonus spécial.

### Caractéristiques clés :

- Non-repeint : Les signaux ne changent pas après avoir été tracés.

- Non-redessiné : Les signaux restent cohérents et ne sont pas modifiés.

- Sans délai : Fournit des signaux opportuns sans retard.

- Cadres de temps polyvalents : Utilisable sur n'importe quel cadre de temps pour s'adapter à votre stratégie de trading.

### Étapes opérationnelles :

#### Entrées et paramètres :

- firstkey (TrendValue) : Ajuste la sensibilité de la détection de tendance.

- Secondkey (SignalValue) : Définit la sensibilité de la génération de signaux d'achat/vente.

- masterkey (ExitValue) : Contrôle la stratégie de sortie pour les signaux.

- h : Active ou désactive la génération de signaux basés sur les bougies Heikin Ashi (vrai/faux).

- notifications : Active ou désactive les notifications pour les alertes de signaux.





#### Calcul de l'ATR : L'ATR mesure la volatilité du marché et est utilisé pour déterminer les niveaux de Stop Loss et de Take Profit. #### Calcul du Stop Loss et du Take Profit : Calculé en utilisant la valeur de l'ATR et les paramètres de sensibilité.

#### Génération de signaux d'achat et de vente : Les signaux d'achat sont déclenchés lorsque le prix dépasse le niveau de Stop Loss ATR. Les signaux de vente sont déclenchés lorsque le prix tombe en dessous de ce niveau.

#### Affichage des signaux : Les signaux d'achat et de vente sont indiqués par des flèches vertes et rouges sur le graphique. Les lignes de Stop Loss et de Take Profit sont également affichées.

### Comment utiliser

#### Ajouter l'indicateur au graphique :

1. Visitez MQL5.com et téléchargez l'indicateur.

2. Dans MT5, allez dans le menu "Fichier" et sélectionnez "Ouvrir le dossier de données"

. 3. Naviguez jusqu'au dossier "MQL5", puis vers "Indicators".

4. Placez le fichier .ex5 téléchargé dans ce dossier.

5.